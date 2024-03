"¿Por qué se condena a Manolo pero no a Mohamed?"

"¿Por qué solo se condena a Manolo pero no a Mohamed?". Me saltó un vídeo con este título en Tik Tok. Era de una conferencia feminista. Se está poniendo muy de moda esto de que personas negacionistas de violencia de género acudan a reventar actos feministas. Y esto fue lo que pasó. Una asistente señalaba a las ponentes por qué hablaban de violaciones de hombres heterosexuales blancos y no de las que cometa Mohamed.

Sorprende la pregunta a estas alturas, cuando el feminismo es el único que quiere hablar y señalar las violaciones, las cometa Manolo, Mohamed, Pancho, Richard o Yang. Echamos de menos que, si se comete una violación cada cuatro horas en nuestro país, se informe de ello. Imaginen todos los días estas noticias abriendo informativos. Ya que se puso un contador al número de condenados que salían antes de tiempo por las revisiones de condena tras la ley del sí es sí, estaría bien que los medios informaran cada día, con otro contador, del número de mujeres que denuncian violencia de género y agresiones sexuales. Quizás así habría más sensibilización, se apelaría más a las conductas de ellos y estas cuestiones ya se responderían solas.

Así no se preguntaría lo que ya sabemos anualmente por el Instituto Nacional de Estadística o el Informe sobre delitos contra la libertad sexual, del Ministerio de Interior. Que el 64,2% son españoles y el 35,8% son extranjeros. Y de ahí, el 37% son de América, el 32% son de África, el 18% de la Unión Europea, o el 6% de Asia. Recuerdo que los datos vienen del Sistema Estadístico de Criminalidad, que comprende los datos de Policía Nacional, Guardia Civil y Policías de las diferentes Comunidades Autónomas.

Dos detalles importantes, a raíz del aumento de violaciones entre menores de edad. Como siempre se señala a los mal llamados "menas", que son menores no acompañados, hay que detallar que de los detenidos por agresiones sexuales entre 14 y 17 años, el 78,9% son españoles. Y otro dato más, en los delitos de ciberdelincuencia sexual, el 86,2% son españoles.

Si hablamos estrictamente de condenas, en respuesta a la pregunta que hacía el vídeo de Tik Tok, descubrimos que sí, que se condena tanto a Manolo como a Mohamed, porque no hay ningún trato de favor por nacer en uno u otro lugar. Nos produce el mismo asco, repugnancia y condena lo haga quien lo haga. Y el silencio informativo favorece tanto Mohamed como a los Manolos de aquí, pero no por las feministas sino porque los medios silencian cada día la violencia que reciben las mujeres. Y, por lo tanto, silencian a sus agresores. Ese es un punto en común de los medios con el negacionismo: lo que se ve, no existe, no ocurre y se niega. Por cierto, ya que les importan tanto los datos deben quedarse con uno importante: que el 94% del total de los condenados son hombres. Y de todas las variedades: musulmanes, católicos o ateos, de derechas, de izquierdas o apolíticos.

Al final quienes hablan estas cosas se descubren solos porque después del minuto de gloria empiezan con el mitin de los "privilegios de las mujeres" y que "el feminismo es una estafa". Y ya se descubre el pastel: que las víctimas les importan bien poco y que vienen a hacer algo de propaganda negacionista. Lo peor es que después viene la ronda por medios de comunicación que, en lugar de comunicar e informar, invitan a estas personas para seguir desinformando sin que nadie les pare.

Y a partir de aquí podemos abrir muchos melones a debatir. Que hombres de algunos países extranjeros vienen de patriarcados de coerción donde las mujeres no tienen libertad y creen que aquí pueden hacer lo mismo. Pero claro, entre los nacionales se encuentran a otros hombres españoles que se comportan como ellos, que agreden, y entonces refuerzan la idea de... "esto es lo que hacemos los hombres". Podemos también abrir más melones. El que se sientan otros afortunados pues sus casos siguen en silencio por el miedo a denunciar. Aún más cuando violan siendo parejas, que los hay. O el melón de cómo a cambio de dinero aprenden que pueden violar a mujeres, en una prostitución que se alimenta de víctimas de trata. Podríamos abrir muchos temas, pero para qué, no les interesan.

Quienes van de listas o de listos de estos temas quizás habría que llevarlos de la manita a prisiones a comprobar con sus ojos. Que entren en un grupo de terapia a agresores. Y verán que -¡sorpresa!- Manolo, Mohamed o Richard comparten el mismo espacio y están todos juntitos. Porque todos están ahí por el mismo delito: por violar. Porque todos están ahí porque recibieron una educación machista que desprecia a las mujeres, hasta el punto de matarlas. Y porque la terapia que van a recibir todos es la misma, dando igual donde hayan nacido. El feminismo y las feministas, en lugar de boicotear actos y perder el tiempo, estarán trabajando para recuperar a unas víctimas creadas por un machismo que sigue negando quienes pueden ser víctimas de él. De hecho, sin darse cuenta mientras lo defienden, ya lo son.