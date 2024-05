¿Qué pasa con la humanidad de derechas?

"Lo de parar lo de Gaza no es de derechas ni de izquierdas, es una cuestión de humanidad", dijo uno de derechas en la mesa de una tertulia en la que estuve esta semana. Le aplaudí con la mirada. Le di la razón con la palabra. Pretender el alto al fuego en Gaza no debería tener ideología, después de 35.000 muertos de los que 13.000 eran niños. En siete meses de asedio, retransmitido por las víctimas, Netanyahu ha bombardeado los hospitales, arrasado los campos de refugiados y a los cooperantes y ha cerrado el paso a los periodistas y a la ayuda humanitaria, que podría estar paliando tanto dolor y la hambruna que ya mata como las armas, mientras vemos las filas de camiones cargados de ayuda esperando en las fronteras bloqueadas.

El viernes el embajador israelí en la ONU, Gilad Erdan, trituró, estando en el atril de la Asamblea General, la Carta de Naciones Unidas porque no les gustaba lo que allí se iba a votar. Tras su numerito, 143 países votaron a favor de que Palestina sea un Estado de pleno derecho, 25 se abstuvieron y 9 votaron en contra (Israel, Estados Unidos, Argentina, Chequia, Hungría, Micronesia, Nauru, Palau y Papúa Nueva Guinea). Los nueve están gobernados por derechas más o menos ultras o son minipaíses dependientes de Estados Unidos.

A estos últimos números, que niegan la tesis de los de derechas bienintencionados, hay que sumar que los líderes que más suenan por apoyar esta masacre y criminalizar la movilización social por al alto al fuego en la franja son Putin, Trump, Milei, Orbán y Aznar.

Del patrio solo una cita breve que lo dice todo: "Israel tiene que terminar esta operación y la tiene que terminar bien para los intereses de todo el mundo occidental". Esto lo dice alguien que se reunía amistosamente con Yasir Arafat, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, cuando era presidente y que siempre defendió, como todos los programas electorales del PP, la solución de los dos Estados.

Aznar asegura también que la posición del Gobierno, que ha pedido el alto el fuego en Gaza y que se reconozca el Estado palestino, es fruto de "la influencia" de "grupos radicales" de "etarras y de Esquerra".

Isabel Díaz Ayuso, aspirante a entrar en la lista mundial de los líderes más brutos, sumó esta semana una burrada más en pleno pleno de su asamblea vallecana, en su duelo semanal con la nueva líder local de Mas Madrid, Manuela Bergerot. "Acuérdese de las judías asesinadas, mutiladas, desguazadas por Hamás, a quienes ustedes hacen el caldo gordo [...] Las descuartizaron, les introdujeron objetos en sus órganos sexuales, las exhibieron como trofeos y las escupían... [...]¿Van a poner las lonas en las universidades públicas españolas a favor de las judías, de las mujeres israelíes a las que trataron así? No, ¿verdad? La incoherencia es lo que tiene."

Esto se lo dice a un partido político, Mas Madrid, que tuvo que mandar un burofax a Telemadrid para que la televisión pública que ella dirige rectificara que la formación no había condenado los atentados de Hamás del 7 de octubre. Y lo dice como si la barbarie de unos terroristas justificara la matanza de decenas de miles de inocentes.

La presidenta se ha posicionado además en contra de las acampadas universitarias por el alto al fuego reclamando a los rectores "sacar la política de las aulas", negando otra vez que el final del horror de Gaza pueda ser una simple cuestión humanitaria.

Los bienintencionados podrían contestar que Aznar y Ayuso no dirigen el partido. Pero es que esta semana se ha sumado a esta lista Borja Sémper, el portavoz más moderado de los populares, declarando sobre las citadas acampadas que "estas manifestaciones [...] van destinadas contra Israel y a favor de Hamás".

¿Cuál será la estrategia? ¿Qué creerán que están haciendo? ¿Qué pensarán al escucharles sus votantes y sus dirigentes escandalizados por la masacre continua de población civil indefensa, retransmitida minuto a minuto? ¿Será que sus líderes creen que las imágenes de niños muertos les duelen menos si los niños son árabes? ¿En serio? ¿Qué opinarán sus votantes sobre el ataque a una movilización juvenil por salvar vidas? ¿A dónde irá el votante de derechas con sentido de la humanidad y de los derechos humanos, ahora que se quedó huérfano de centro? ¿Será que en el PP creen que no les harán mella estas faltas de humanidad tan básicas?¿Será que ya no les importa la superioridad moral de la izquierda, que dan la batalla cultural por perdida? O peor, ¿será que no creen en la humanidad de derechas?