Atresmedia y las 'villarejadas'

Dice La Razón en su editorial de hoy que tenemos Una justicia bajo el acoso de la izquierda, y que por eso nuestros justicieros --jueces y fiscales-- se ponen en huelga a partir del próximo 16 de mayo. "Su resistencia es un acto de lealtad a la democracia", clama el periódico de Planeta en apoyo a los huelguistas.

No duda uno de las buenas intenciones de los chicos de Marhuenda en su denuedo por los derechos laborales del colectivo togado, pero si la huelga se prolonga tanto como la renovación del Consejo General del Poder Judicial, lo mismo le prescriben a sus jefes los presuntos delitos de falsedad en documento privado, revelación de secretos, denuncia falsa y estafa procesal. Están imputados el Grupo Planeta, su presidente, José Creuheras, y el secretario del consejo, Luis Elías. Los pillaron en una villarejada. Se inventaron una cuenta en un paraíso fiscal de un rival en los negocios, Javier Pérez Dolset, que acabó injustamente en la trena junto a una docena de colaboradores y familiares. Ya se lo dijeron Villarejo y sus cuates de la cloaca policial a Antonio García Ferreras en conversación conocida por todos: "A Pablo Iglesias le creamos una cuenta en un paraíso fiscal con el rabo" (la cita no es textual, el rabo sí). Pues eso hicieron con Dolset. Crearle con el rabo una cuenta en un paraíso fiscal. No fantaseaban.

No seré yo quien diga que cada vez que sale una información de este tipo sobre Atresmedia sonríen los Corleone. El mayor grupo mediático español --La Sexta, Antena 3, Onda Cero...-- parece vinculado a la cloaca policial/togada como Romeo a Julieta. Demasiados audios explícitos sobre hundimientos reputacionales contra Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, independentistas catalanes y empresarios enemigos. Y ahora esta imputación. Son los reyes de la no-ficción. Sus andanzas son más emocionantes que las de los protagonistas de sus series.

Por supuesto, ha funcionado una vez más el perro no come perro, y la imputación de la cúpula de este simpático oligopolio mediático apenas ha trascendido en los medios convencionales. La desinformación, que no la poesía, sí era el arma cargada de futuro.

La desinformación nos va acostumbrando a que nos resulten indiferentes los jueces injustos, los periodistas mentirosos, los políticos cuqui-fake, las guerras pacifistas, las estafas por el bien de la economía del país, los curas rijosos y los escritores sin estilo. Pero, como sabemos desde niños, la mentirijilla es un pecado venial, incluso para la Justicia, que por ejemplo dejó sin castigo a Eduardo Inda por inventarse que Pablo Iglesias tenía una cuenta secreta en Granadinas. Supongo que los presuntos mentirosos de Atresmedia correrán la misma suerte que el director de OKDiario. Y cuando los desimputen sí lo leeréis, lo escucharéis y lo veréis hasta el hartazgo en sus noticiarios.

Ya he sugerido arriba que, por eso, La Razón persistirá en su apoyo a los huelguistas justicieros hasta que prescriban las cosas contra sus jefes.

"Ninguna administración ha puesto tanto de su parte de manera premeditada y alevosa para que la Justicia no pueda cumplir con sus deberes constitucionales con independencia e imparcialidad. Ninguna ha intervenido el Poder Judicial hasta despojarlo arbitrariamente de competencias que han hurtado a los tribunales de sus relevos y han minado sus capacidades. Ni tampoco ha dispuesto una política de colonización y control de resortes clave del Estado como la Fiscalía y el Constitucional. Ni por supuesto ha utilizado la institucionalidad y el privilegio del consejo de ministros para insultar y atacar la honestidad de los jueces y los fiscales por obrar con integridad como guardianes de la Ley", denuncia La Razón. Y dicho esto, señorías: ¿y lo del señor Creuheras, qué? Con un sobreseimiento nos conformamos.