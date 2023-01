Bárcenas en su taburete

Imaginaos que a una hija de Pablo Iglesias e Irene Montero, dentro de veinte años, la pillan trincando 46 millones de euros de las arcas públicas. Imaginemos que a la Niña Iglesias Montero la condenan a 29 años de cárcel. Imaginemos que la niña aun esconde otra pasta. Imaginemos que la niña sale de la cárcel a los seis años porque Pablo Iglesias, con el dinero de Venezuela, por supuesto, la contrata como contable de sus paraísos fiscales y por eso consigue un régimen de semilibertad para ella. La prensa de derechas aullaría.

Bárcenas ha sido condenado a 29 años de cárcel. Tenía 46 millones en paraísos fiscales. Ha salido en régimen de semilibertad a los seis años, y nadie sabe cuánto más dinero esconderá por ahí. Su hijo lo contrata, el hijo que creció muy sano y alto y guapo gracias a los trinconeos de su padre. Y así Bárcenas tiene una excusa para volver a tener una vida diurna en libertad. Tiene un trabajo. El que le da su millonario heredero.

Con esto de Bárcenas nuestra derecha no aúlla tanto como lo haría con la vástaga de Montero/Iglesias. Y a mí me parece bien que nadie aúlle. No quiero que Bárcenas se pudra en prisión. No quiero venganza contra los saqueadores de las primaveras. Pero un poquito de justicia igualitaria (el pleonasmo es necesario porque la justicia no es igualitaria) no nos vendría mal. Si los ladrones de gallinas pudieran contratar a sus padres ladrones de gallinas para reinsertarlos en la sociedad, con la facilidad con la que Willy Bárcenas ha reinsertado a su padre, quizá no estuviera escribiendo estas desapacibles prosas. Pero la justicia protege más al banquero ladrón que al humilde ladrón de bancos. Y por eso la familia Bárcenas está hoy esquiando en algún nevado monte suizo, alojada en un bungalow, y Pablo Hasel está en la cárcel. Por poner solo un ejemplo.

Lo que vengo a decir con todos estos circunloquios es que a mí me parece bien que a Luis Bárcenas lo rehabiliten, pero me parece un poco cachondearse que, de contable todopoderoso del PP, lo denigren a contable de Taburete para rehabilitarlo. Es como ponerle a Greta Garbo los calzoncillos de Torrente.

Para los que no estéis muy duchos en alta cultura, os diré que Taburete es un dúo súper mega sinfónico formado por el hijo de Luis Bárcenas y el nieto de Gerardo Díaz Ferrán, otro afín al PP que acabó en la cárcel. Musicalmente, el estilo de Taburete es muy o sea, y con eso está dicho todo. Pero algunos juristas melómanos insisten en que su inspiración es el Jailhouse rock de Elvis Presley. En cuestión musical, nunca desconfíes de los abuelos.

Luis Bárcenas sale en semilibertad para ser contable del grupillo Taburete, formado por su hijo y el nieto del corrupto Díaz Ferrán. A mí, como reinserción, me parece extravagante. Si a un trincapasta lo pones en custodia de los hijos del mismo trincapasta, pues supongo que trincapastearán. Y nadie sabe si Luis Bárcenas tiene más millones aquí o acullá, pues de paraísos fiscales están las sacristías llenas. Quizá, en algún despiste, pueda mover algo por ahí. Dios se lo guarde, ya que nuestra justicia no se lo quita.

Este grupo Taburete parece, aparte, diseñado para los gustos musicales de Luis Bárcenas. Hace tres meses, el ayuntamiento de Boadilla del Monte, epicentro de la trama Gürtel, contrató al dueto por la módica cantidad de 100.000 euros. Casi el doble de su caché habitual. ¿No os suena?