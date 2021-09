1973: Cipriano Martos, torturado hasta la muerte

Por Pablo Mayoral Rueda, miembro de La Comuna

Que pocas palabras tengo

Y las que os digo están tan gastadas…

Lluís Llach. `El día de los miserables’

Cuarenta y ocho años después recordamos nuevamente el asesinato de Cipriano Martos. Estos días, la familia de Cipriano ha puesto en marcha una campaña para pedir la exhumación de sus restos, y poder trasladarlos a Granada e inhumarle junto a sus padres.

Cipriano fue enterrado en una fosa de beneficencia en el cementerio de Reus a espaldas de su familia tras su muerte, el 17 de septiembre de 1973, en el Hospital de Sant Joan de Reus, a consecuencia de torturas ininterrumpidas durante más de 55 horas, en el Cuartel de la Guardia Civil de esa localidad. Para rematar ese cruel interrogatorio le introdujeron en el estómago ácido sulfúrico, y durante 21 días (en medio de una cruel agonía) la Guardia Civil y el juez de turno lo mantuvieron incomunicado en ese pequeño hospital sin permitir su traslado a otro centro hospitalario con mejores opciones para salvar su vida. La familia no fue informada de su detención el 25 de agosto.

La familia no fue informada a tiempo de su traslado al hospital.

Ni la familia ni su abogado pudieron visitarle en el hospital.

La familia no fue informada de su muerte.

La familia no recibió el cadáver de Cipriano, ni pudo velar su cuerpo asesinado, ni pudo enterrarlo dignamente.

La familia no pudo iniciar una investigación judicial de lo sucedido.

La familia no pudo escuchar, ni leer nada de lo sucedido porque hubo un vergonzoso silencio sobre este inhumano asesinato.

Hoy, 48 años, después seguimos en las mismas, y centenares de asociaciones de todo tipo y miles de personas seguimos clamando por llevar la justicia, tan necesaria, a los familiares de Cipriano Martos.

La jueza María Servini, que instruye la Querella Argentina contra los responsables de la dictadura franquista ha solicitado, mediante varios exhortos –el último a principios de 2020– la exhumación de los restos de Cipriano Martos. Los abogados de la familia de Cipriano piden a la justicia española que atienda los exhortos de la justicia de Argentina.

El asesinato de Cipriano muestra claramente la catadura criminal de la Dictadura franquista, aún hoy sobrecoge recordar los métodos sanguinarios de la Guardia Civil en la represión de todo aquel que luchaba contra la dictadura. En este caso también quedó claro el terror que imponía este siniestro cuerpo represivo, tanto es así que ninguno de los estamentos médicos o judiciales hicieron nada por salvar la vida de Cipriano. Para colmo este asesinato fue total y herméticamente silenciado en toda la prensa de la época. Los únicos que lo denunciaron fueron sus compañeros de detención y torturas, pero dadas las condiciones de clandestinidad y encarcelamiento, estas denuncias fueron hechas con mucha dificultad y bastante tiempo después de ocurrir los terribles los hechos, además con el lógico desconocimiento de muchos de los detalles que la familia ha podido contar años después.

Pero lo más grave es que 48 años después se siga sin investigar judicialmente lo sucedido, pues fue un crimen de lesa humanidad, un crimen por torturas que no se puede amnistiar de ninguna manera, y que nunca prescribe. Cientos de asociaciones memorialistas y miles de personas reclaman Justicia y Cipriano Martos y su familia así lo demandan.