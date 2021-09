La Guerra Civil no fue una guerra fratricida entre dos bandos igualmente deshumanizados y violentos

En un artículo reciente ("Por qué es tan difícil recuperar la memoria histórica". Publico. Agosto 10, 2021), que causó gran revuelo, hice una crítica a los historiadores Paul Preston y Ángel Viñas por su aceptación —en una entrevista en La Vanguardia el último 18 de julio —de la tesis promovida por el establishment político-mediático español de que la transición de la dictadura a la democracia en España había sido modélica, definiéndola como "maravillosa" y "un milagro" (en el caso de Paul Preston) y "un éxito al desbaratar la estructura institucional política y jurídica del franquismo" (según Ángel Viñas). Indicaba en mi artículo que, resultado del gran desequilibrio de fuerzas en el Estado español (controlado en parte por los herederos de los vencedores en la Guerra Civil, que poseían también la mayoría de los medios de información y persuasión del país) el proceso de transición distó mucho de ser "modélico", "maravilloso" o "exitoso" pues el resultado de tal proceso fue una democracia muy incompleta, no homologable a la mayoría de las democracias europeas y con un bienestar muy insuficiente (para documentar tal afirmación ver mis libros Bienestar insuficiente, democracia incompleta. De lo que no se habla en este país. Anagrama, 2002 y El subdesarrollo de España. Causas y consecuencias. Anagrama, 2006). Terminaba mi artículo alertando de que se estaban reproduciendo, incluso entre intelectuales de clara trayectoria progresista, tesis promovidas primordialmente por los vencedores de la Guerra Civil y sus herederos, y ello como consecuencia de la profunda hegemonía que tal establishment tiene todavía hoy en la vida intelectual, cultural y académica del país.

La supuesta equidistancia y corresponsabilidad de los republicanos y los golpistas en determinar el fin de la II República

Otra tesis promovida también por el establishment político mediático español, relacionado con la tesis anterior, es que, en el análisis del fin trágico de la II República se establece una corresponsabilidad y equidistancia de responsabilidades atribuyéndose tal fin, por igual, al comportamiento de las fuerzas republicanas por un lado y a la rebelión militar, por el otro. Ambos lados (bandos) del conflicto fueron así responsables de lo ocurrido, y siendo conscientes de su responsabilidad prefirieron el olvido del pasado, explicándose así la pasividad, tanto de los unos como de los otros en la recuperación de la Memoria Histórica. De esta manera, la falta de recuperación de la Memoria Histórica ha tenido como objetivo el olvidar aquel pasado pues todos ellos habrían contribuido por igual a los elementos tan negativos de tal historia.

Tal tesis aparece, en parte, en "Los diez tweets para explicar la Guerra Civil española" de amplia difusión, que leí con interés y también con preocupación, escrita por otro historiador, Julián Casanova, del cual he leído sus escritos con gran atención aún cuando en su narrativa de lo ocurrido utiliza una terminología y unos conceptos derivados mas de términos y conceptos de la cultura dominante de los vencedores que de los vencidos en aquel conflicto. Ha tenido una amplia difusión debido al formato en que se presentó su síntesis de la Guerra Civil española en 10 tweets. Ni que decir tiene que el lenguaje del tweet es súper telegráfico y poco útil para analizar situaciones complejas. De ahí a que no sea yo muy favorable a la cultura tweetera pues no permite el debate sosegado que cualquier tema histórico pueda generar. Pero admito que en la cultura actual uno tiene que participar utilizando cualquier medio que la gente, y sobre todo la juventud haga. Mi crítica pues, no es al sistema de comunicación escogido, los tweets, sino a lo que se dice en él.

¿El desorden y la actitud destructiva de los republicanos fue la causa (¿justificación?) del golpe militar?

Valga la aclaración de que hay varias de las diez observaciones presentadas como tweets de los que presenta Julián Casanova con las cuales estoy de acuerdo. Pero hay tres centrales en su artículo con los que estoy en desacuerdo. El primero es cuando, en el segundo tweet, habla del por qué se inició la Guerra Civil, indicando que "el Estado republicano se tambaleó, el orden quebró, y comenzó una revolución radical y destructiva". Ante tal realidad hubo una respuesta militar. "Era julio de 1936 y así comenzó la Guerra Civil". Se acentúa así que el desorden y la actividad radical y destructiva de los republicanos fue lo que determinó el golpe militar. En la manera en como está escrito el tweet, tal origen de la Guerra Civil fue el resultado directo del comportamiento de los supuestos revolucionarios, radicales, destructivos que implica (¿y justifica?) el golpe militar, creando un gran desorden que tuvo que ser muy reprimido pues tenía a mucha gente en contra. Poner la quebradura del orden causada por los "radicales" y "destructivos revolucionarios republicanos" como punto de partida de la Guerra Civil, es una manera de expresarse que caracteriza más el discurso y explicación (y justificación) de las derechas que no el de las fuerzas democráticas progresistas. Sorprende pues que se utilice este lenguaje en ese contexto. Podría haberse clarificado añadiendo "injusto" después de la palabra "orden", y cambiando el término "destructivo" con el de "constructivo y alternativo". Pero tal como está escrito, el original es la versión derechista, no progresista de lo que ocurrió. Queda así ignorada que las propuestas del Frente Popular incluían reformas muy necesarias y urgentes para construir un país más justo, más democrático, más plurinacional y diverso, y más policéntrico y plural, dentro de un orden más justo y más social.

La deshumanización y el terror no fue política de Estado en la República

El otro desacuerdo es el de homologar el intento y comportamiento de los republicanos con el de los golpistas, cuando indica en el tercer tweet que "lo que caracterizó (a los dos bandos de la Guerra Civil) fue la deshumanización del contrario y la espantosa violencia que generó. La apelación al exterminio del contrario caracterizó ese doble proceso de rebelión militar y respuesta revolucionaria". Según tal tweet y tal tesis, tanto los golpistas como los republicanos fueron inhumanos, súper violentos, llamando al exterminio del contrario, corresponsabilidad y homologación que hace a vencidos y a vencedores corresponsables de tanta deshumanización y violencia. Tal afirmación es insostenible en base a toda la evidencia existente que muestra claramente que la intención de los golpistas fue de eliminar físicamente a todos los que estaban en desacuerdo con ellos, incluyendo a la mitad de la población española si ello fuera necesario, tal como dijo el dictador Franco, quien dirigió una de las dictaduras más sangrientas que ha habido en la Europa del siglo XX. Según el experto en Fascismo en Europa, el Profesor Malekafis de la Universidad de Columbia en Nueva York , por cada asesinato que hizo Mussolini, Franco hizo 10.000. Su política de terror no tenía paralelo ni en cantidad ni en intensidad, en el lado republicano. El terror no fue una política del Estado republicano como si lo fue en el lado fascista. Incluso hoy continua habiendo más de 120.000 personas asesinadas por el bando vencedor, totalmente desaparecidas, siendo España el segundo país del mundo con más personas asesinadas desaparecidas después de Camboya. El número de víctimas de aquel proceso iniciado por los golpistas supera el millón de víctimas dividido entre muertos y exiliados como ha señalado el mismo Preston en su "holocausto español". Hablar de tal deshumanización como responsabilidad compartida es profundamente injusto, (pero necesario, por parte de las derechas pues intentan así relativizar su comportamiento).

¿Por qué perdió la República? La supuesta neutralidad de las democracias europeas

Los diferentes resultados en este conflicto (victoria versus derrota) según Casanova, son consecuencia de la diferencia de recursos (militares, apoyos externos, entre otros), mayores en el caso de los golpistas militares que el de los republicanos revolucionarios. "La intervención de la Alemania Nazi y de la Italia Fascista, y la retracción de las democracias condicionaron la duración del conflicto y su resultado final". No tengo ningún desacuerdo con esta observación aún cuando creo que la expresión "retracción" es un término confuso, pues hay otros términos para definirlo. Fue un abandono de las fuerzas democráticas progresistas y republicanas por parte de los gobiernos autodefinidos como demócratas, con tolerancia, cuando no complicidad, hacia el apoyo proveído por intereses financieros y económicos (en cada uno de tales países democráticos) a los golpistas militares, como petróleo en Estados Unidos y fondos bancarios en el Reino Unido. Tolerancia y abandono que se debía al temor de tales gobiernos a que el deseo de cambio profundo de la gran mayoría de clases populares de España contagiara a las clases populares de aquellos países.

Las propuestas constructivas de la II República para establecer el orden republicano

Las propuestas hechas por los gobiernos progresistas republicanos en los años 30 fueron de gran relevancia en su intento de establecer un país más justo, más social, más equitativo, más libre y democrático, más plural y más poliédrico y menos radial y central con mayor diversidad y reconocimiento plurinacionales, medidas, muchas de ellas, que fueron aprobadas después de la II Guerra Mundial en gran parte de los países democráticos europeos. Tales medidas perjudicaban los intereses financieros (y muy en especial de la banca), agrícolas (los grandes terratenientes), corporativistas (como las grandes empresas), eclesiásticas (los enormes privilegios de la Iglesia Católica) e instituciones públicas (como el Ejercito) que se opusieron a tales medidas mediante un golpe militar, frente a la gran mayoría de la población y muy especial de las clases populares, siguiendo una política de terror apoyada y financiada por la Alemania Nazi y la Italia Fascista con el silencio y tolerancia de los gobiernos democráticos europeos que mantuvieron silencios y apoyos procedentes de intereses financieros y petrolíferos a los golpistas favorables a sus intereses.

La transición de la dictadura a la democracia fue inmodélica, fruto del enorme poder que los herederos de los golpistas tenían sobre los aparatos del Estado y sobre medios de información del país, dominados por unas derechas con escasa cultura democrática, responsables de grandes limitaciones del Estado democrático y del bienestar español. Para entender hoy el comportamiento de las derechas en España (ultra derechas en el espectro europeo) y su constante agresividad y juego sucio con las izquierdas hay que conocer la historia de este país, incluyendo la II República y la Dictadura que siguió. De ahí que no quieran que se conozca su pasado.

Agradezco el esfuerzo de Julián Casanova en explicar brevemente lo que fue la Guerra Civil, añadiendo datos y puntos de vista críticos de la sabiduría convencional. Pero me permito aconsejarle que en la utilización de términos y conceptos para redactar su artículo, expresado en tweets, sea más cuidadoso para evitar la repetición de esta misma sabiduría convencional que nos ha llevado a una redefinición de la Guerra Civil considerada al principio como una Cruzada y más tarde como una guerra fratricida entre dos bandos igualmente responsables por el fin de la II República. Tal equidistancia es la versión "oficial" que continúa ocultando lo que en realidad ocurrió y que es fundamental que se conozca para entender lo que está pasando en España hoy, donde un gobierno de coalición de izquierdas (el primero desde la II República) está haciendo propuestas de cambio muy razonables, existentes en su mayoría en otros países europeos, que están creando una gran hostilidad por parte de las derechas de siempre acusando al gobierno de ilegítimo, radical y destructor del orden, tal como ocurrió en los años 30.

Pero esto es lo que, repito, no quieren que se conozca.