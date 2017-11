El negocio del Fútbol va al “paraíso fiscal”

Biografía

Militante de la vida. Partisano. Madrileño, zapatista de corazón e internacionalista de vocación. He trabajado en ONG´S, en la Librería Cooperativa la Marabunta y ahora, eventualmente, soy eurodiputado de Podemos. Colaboro con la editorial Icaria y soy miembro del consejo asesor de la Revista Viento Sur. Empecé militando en el movimiento estudiantil, sobre el que he escrito varios libros y artículos, participé en el movimiento alterglobalizador, contra la guerra, por una vivienda digna y por supuesto, en el 15M. Soy uno de los fundadores e impulsores de Podemos y formo parte de Anticapitalistas. Vivimos tiempos apasionantes y no tenemos otra alternativa más que tomar partido. Como decía Antonio Gramsci: “Odio a los indiferentes. Creo que vivir quiere decir tomar partido. Quien verdaderamente vive, no puede dejar de ser ciudadano y partisano". Tomar partido por quienes sufren las miserias de este mundo injusto. Tomar partido, lealmente, con los y las de abajo.