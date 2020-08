Los niÃ±os asintomÃ¡ticos tienen mÃ¡s carga de virus que los adultos enfermos

¿Qué papel juegan los niños en esta pandemia? La ciencia aún no tiene una respuesta definitiva a esta pregunta, pero responderla es fundamental para reabrir las escuelas. Y reabrir los colegios debería ser nuestra primera prioridad como sociedad: no podemos castigar a una generación entera con otro año sin escuela. Además, eso dispararía también las desigualdades, pues las familias más humildes no pueden permitirse dejar de trabajar o contratar a alguien para cuidar de los críos.

Por ahora sabemos que:

1) La gravedad del covid está fuertemente correlacionada con la edad: pocos niños han fallecido por covid (aunque, ojo, en España varias decenas de niños han acabado UCIs con síndromes muy preocupantes).

2) Que niños, en su inmensa mayoría, no desarrollen la enfermedad no significa que no se infecten. Los estudios de seroprevalencia en diferentes países, muestran que se contagian con la misma probabilidad que los adultos.

Un estudio publicado la semana pasada en la revista Journal of Pediatrics presenta una situación preocupante: niños asintomáticos que tenían mayor carga viral que adultos que estaban ingresados en la UCI (ver gráfico de la derecha).

Los investigadores siguieron a 192 niños de edades comprendidas entre los 0 y los 22 años. Entre ellos, 49 dieron positivo por coronavirus. A todos ellos les tomaron muestras en la nariz, en la boca y en la sangre (ver figura de la izquierda en la imagen anterior).

Sólo un 50% de los niños que dieron positivo por coronavirus reportaron tener fiebre. La mitad de los niños infectados eran asintomáticos. En los niños que sí tenían síntomas, la carga viral era máxima a los dos días de empezar a sentir molestias.

Y para complicar aún más la situación: sabemos que los niños desarrollan fiebre, mocos y cansancio con mucha más frecuencia que los adultos por otras enfermedades leves como la gripe. El diagnóstico clínico con ellos se vuelve mucho más complicado.

¿Y cómo puede ser que tengan tanta carga viral pero no desarrollen la enfermedad?

Según los investigadores, los niños tienen menos receptores "ACE-2" en sus células respiratorias. Ese receptor es el que utiliza el virus para engancharse y entrar en las células para secuestrarlas y reproducirse.

Los pocos niños que desarrollan la enfermedad presentan un síndrome grave

Aunque la mayoría de los niños no desarrollan una versión grave del covid, los pocos que lo hacen presentan infecciones multiorgánicas de gravedad. Están producidas por el propio sistema inmunitario: intenta luchar contra el virus pero lo hace de una manera descontrolada.

"Si las colegios reabren sin las medidas de seguridad apropiadas, los niños podrían tener un papel muy importante en la pandemia, concluyen".