El entrañable bulo de "El camino al cielo"

Este bulo que vuelve a tomar protagonismo en las redes sociales es de esos que 'no hace daño a nadie'. Porque no busca hacer daño, no quieren despellejarte, no se descalifica a nadie... La única consecuencia de creértelo es que te habrán engañado con un entrañable argumento.

Se trata de una foto que presuntamente revela que "hay un lugar en Irlanda llamado "El Camino Al Cielo" donde cada dos años las estrellas se alinean con el camino". Otros citan "El camino del cielo".

La imagen se ve ahora en las redes, aunque no es nueva. De hecho, este bulo va camino de clásico, si es que no lo es ya. Es habitual en Internet y podemos encontrar la foto apoltronada en diferentes sitios de imágenes, como Pinterest, con diferentes leyendas que vienen a decir lo mismo:

"¿Sabías que... Hay un lugar en Irlanda llamado "El camino al cielo" donde cada dos años las estrellas se alinean con el camino".

"Hay un lugar en Irlanda donde cada 2 años las estrellas se alinean con un sendero".

"¿Sabias que...hay un lugar en Irlanda llamado "El camino del cielo" donde cada dos años las estrellas se alinean con el cielo? Hola toluneros, verlo para creerlo, una imagen vale más que mil palabras, lo veo y no lo creo, es espectacular, que foto más bonita, la realidad supera la ficción, que maravilla sería poder disfrutar de esa gran experiencia en directo, una pena que solo sea cada dos años y solo se de en Irlanda, me pilla un poco lejos, uffff.... ¡¡¡¡¡El saber no ocupa lugar......!!!!!".

"El saber no ocupa lugar", pero si lo que sabes es falso no tiene el mismo valor y te convierte en un ignorante. Esta patraña sobre esta foto lleva rulando por la Red cerca de una década y no se trata de una foto hecha en Irlanda, "cerca de Dublín", dicen otros. Y tampoco existe en la isla un camino al cielo donde formen una línea las estrellas cada dos años.

La foto se llama My God, it's full of stars (Dios mío, está lleno de estrellas) y la hizo el fotógrafo alemán Thomas Zimmer, que la publicó en la web 500px el 7 de noviembre de 2010 sin citar que se tratara de Irlanda o la historia de las estrellas alineadas. Sí a alguien le afecta este bulo es a él. La difundió inicialmente sin leyenda alguna, salvo la marca "Thomas-Zimmer-photography.com", un link que lleva a 500px.

La instantánea no es de Irlanda, corresponde a la isla de Sylt, en Alemania. El propio Zimmer ha explicado que cuando ya iba a abandonar el lugar, hace diez años, se dio cuenta de que, tras echar un último vistazo, "un paisaje asombroso apareció", ya que "la Vía Láctea estaba justo encima de las escaleras".

Entonces pensó que para inmortalizar el momento, allí "faltaba algo", por ejemplo "un humano", así que se programó el temporizador de su cámara y se apresuró a 'posar' ante ella con una linterna encendida. La foto le quedó estupenda, de ahí que después alguno hiciera volar su imaginación a costa de ella.

A estas alturas, Zimmer es más que consciente de que su imagen lleva años siendo utilizada para contar la falsa historia de El camino al cielo de Irlanda, que ha desmentido en numerosas ocasiones. Aunque eso no ha impedido que la foto se siga compartiendo como si se tratara de un paraje irlandés que cada dos años sirve de escenario a una alineación estelar.

Lo complicado ha de ser encontrar este lugar en Irlanda. Complicado no, imposible. Quizás algún turista que haya visitado el país y conociera esta historia de Internet, habrá querido ir hasta El camino al cielo para ver con sus propios ojos tan genial acontecimiento. Y seguro que se ha llevado un chasco.