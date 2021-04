El Cotopaxi 'reflota' quince meses después

Las redes sociales de OkDiario han difundido ampliamente una noticia, publicada por ese periódico el 15 de abril en su sección "Curiosidades y Noticias Increíbles", que anuncia el descubrimiento de "un barco hundido hace 100 años en el Triángulo de las Bermudas", el "SS Cotopaxi". Dicen que sus "restos por fin se han hallado".

"Hallan un barco hundido hace 100 años en el Triángulo de las Bermudas". "El SS Cotopaxi fue un barco que desapareció en el Triángulo de las Bermudas hace casi 100 años pero cuyos restos por fin se han hallado".

El Cotopaxi se esfumó en 1925, con 32 personas a bordo, cuando hacía la ruta Charleston-La Habana cargado de carbón. No se volvió a saber de ellas ni del buque, salvo la fugaz aparición que hizo en la ficción gracias a Steven Spielberg, que lo incluyó en su película Encuentros en la tercera fase.

"Ahora, sin embargo, algunos biólogos marinos y exploradores submarinos lo han identificado frente a la costa de St. Augustine, Florida".

OkDiario 'desvelaba' esta información el pasado jueves, y no es falsa. Es verdad que han encontrado el SS Cotopaxi casi un siglo después de haber desaparecido, pero no ha sido ahora. La noticia tiene un año y pico. Es una 'exclusiva' vieja aunque se cuenta como nueva y, además, se completa con la imagen de un barco que no tiene nada que ver con el Cotopaxi y se fabricó mucho después.

En los comentarios de las redes sociales nadie parece advertir que la información está desfasada, pero algunos sí apuntan que la fotografía que la acompaña es del mercante escocés Telamon o Telamón, botado en 1953 como Temple Hall y parte del paisaje de las costas de Lanzarote desde que encalló allí en 1981.

El pie de foto no alude al nombre del navío ni aporta más datos que "La historia del barco que fue hallado en el Triángulo de las Bermudas". Que "fue hallado" hundido, no varado como permanece el Telamon de la foto, muy lejos de esa parte del mundo: "Madre mía, si está en Lanzarote, lo veo todas las mañanas", "Está en Lanzarote en las caletas, vaya manera de tomarnos el pelo".

Discovery lo anunció en enero de 2020

Esta misma noticia que ahora ofrece al planeta el diario de Eduardo Inda, la contaba originalmente y con nombres propios, el 28 de enero de 2020, la web de Discovery, y con ella anunciaba una nueva serie sobre el hallazgo del Cotopaxi.

En España, El Confidencial se hacía eco del asunto dos días después (3o/1/2020), incluyendo una imagen del SS Cotopaxi que aparece en la película de Spielberg.

"Ahora, un grupo de investigadores liderados por Barnette, y que contaron con la colaboración del historiador británico Guy Walters, sostiene que han encontrado los restos del barco a unos 65 kilómetros de la costa de la ciudad de San Agustín, en Florida. El hallazgo se cuenta en un documental del canal Science Channel el próximo 9 de febrero".

Revistas científicas y algunos medios de distintos lugares del mundo recogieron la noticia tras el anuncio de Discovery, apostando en la mayoría de los casos por la idea de que "con este descubrimiento revienta la teoría del Triángulo de las Bermudas".

OkDiario no ha cambiado mucho hace cinco días el titular que empleó El Confidencial hace quince meses. Hasta entonces no habíamos sabido nada del SS Cotopaxi más allá de las teorías que especulaban sobre el devenir de ese barco y de otros en el misterioso Triángulo de las Bermudas.

Algunas de esas teorías aseguran que barcos y aviones han desaparecido y reaparecido tiempo después como por arte de magia... Lo mismo que ha ocurrido ahora con la noticia del hallazgo del Cotopaxi. Tuvieron que pasar 95 años para saber que lo habían encontrado y, quince meses después de que se anunciara su descubrimiento, 'lo han encontrado otra vez'.