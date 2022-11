Las personas trans no reciben más ayudas que las que sufren enfermedades raras

En las redes sociales de siempre, las que rezuman odio y aparentemente todo lo saben pero mienten siempre que publican algo, podemos encontrar ahora un 'apunte' sobre las "personas Trans" y las presuntas "ayudas del Estado" que reciben:

"Ley Trans. En España hay contabilizadas 2.087 personas Trans, sobre un 0,0033% de la población. Este bajísimo porcentaje recibe más ayudas del Estado que los pacientes de Enfermedades Raras (unas 3 millones de personas). Hay mucha gente que vive del negocio montado por el Lobby LGTBI" .

Esto lo publica un aventajado porque lo dice él, puesto que los datos que aporta no tienen respaldo alguno, hasta el punto de que son falsos. Las personas trans no reciben más ayudas que las que padecen enfermedades raras. Y es que, para empezar, en España no existe una ayuda específica para las personas trans por el hecho de ser serlo, así que difícilmente han podido contarlas, establecer porcentajes y compararlos.

La cifra de transexuales es difícil de evaluar, pero se estima que hay unas 10.000 personas trans y en torno a 700 menores serían disfóricos de género, según la Comunidad Médica, que hace hincapié en que hay personas que nacen con unos genitales que no sienten como propios y no se corresponden con la identidad de género con la que quieren desarrollar su vida.

Contar a las personas trans depende también de cómo se las defina. Según el Registro Civil, desde el año 2007 hasta 6.007 personas se han realizado un cambio de sexo en España que ha quedado registrado, que ya serían más de las "2.087 personas Trans" que menciona la publicación en redes sociales.

Lo cierto es que el Estado no ofrece ayudas por ser trans . Podrían recibir alguna cantidad por otros conceptos 'derivados' o no de esa condición, como vulnerabilidad, discapacidad o pobreza, pero como cualquier otra persona al margen de sus circunstancias. Son cuestiones que en muchas ocasiones afectan también a este colectivo.

En cuanto a las personas que sufren enfermedades raras, tampoco hay un registro oficial, como quiere hacernos creer el autor del letrerito en Internet, que habla de "unas 3 millones de personas". Sin embargo ese dato, que suena a desmesurado, sí es el que realmente maneja la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder) basándose en su propio registro.

En todo caso, todas las cifras que se manejan para totalizar a las personas trans, con diferentes baremos, son siempre superiores a la que se aporta en el bulo. Afirmar que en España hay "2.087 personas Trans contabilizadas" es quedarse muy corto y aportar un dato completamente falso. Solo en 2021, el año que más personas se sometieron a este proceso, fueron 1.091 en total.

Será la ley trans y LGTBI la que permita matizar cifras y pueda hacerlas oficiales. Por el momento, la realidad es que hay diferentes criterios para valorar qué personas son trans y no hay un registro oficial para contabilizarlas, pero en el bulo, además, la cifra de trans se queda muy corta en todos los casos.

Al autor de la patraña igual también le parece una enfermedad rara ser trans, pero comparar esos datos falsos de ayudas específicas inexistentes a personas trans con otros sobre pacientes de enfermedades raras es simplemente absurdo.