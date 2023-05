El bulo sobre Cristiano Ronaldo que se han creído casi todos

Docenas de medios de todo el planeta, pero sobre todo latinoamericanos y españoles, han querido creerse una noticia falsa que afirma que Musalli Al-Muammar, presidente del Al-Nassr F. C., el club de fútbol de Arabia Saudí donde juega Cristiano Ronaldo desde hace cinco meses, habría dicho -en inglés- lo siguiente sobre el futbolista portugués:

"I have been only scammed 2 times in my life. First was when i ordered 3 kebabs and only got 2. The second was when i signed Cristiano Ronaldo".

O lo que es lo mismo:

"Solo me han estafado 2 veces en mi vida. Primero fue cuando pedí 3 kebabs y solo obtuve 2. La segunda fue cuando firmé a Cristiano Ronaldo".

Que el delantero de Madeira es una "estafa" para el presidente de su club lo han recreado hasta el infinito y más allá montones de medios, y no me medio pelo. Se lo ha creído media humanidad, cuando resulta que es falso, falsísimo, y además su autor advierte de ello.

Este asunto parte de una cuenta de Twitter llamada "The CR7 Timeline", aunque, ojo, porque con ese mismo nombre hay varias. La que se ha inventado este asunto corresponde a la dirección @LM10_BLAUGRANA y aclara en el perfil que se trata de una "cuenta parodia". Es decir, que se va a inventar lo que le dé la gana, que para eso lo advierte:

"Fan account, parody account, not impersonating, not affilliated to anymore".

Es una "cuenta de fan, cuenta parodia", que "no suplanta" y que no se casa con nadie. Lo que ocurre es que, esta vez, se ha inventado las declaraciones de Musalli Al-Muammar contra Cristiano Ronaldo, pero las ha puesto en boca de un medio que cuenta sus seguidores por millones, 19 millones en concreto: "@SaudiNews50".

Ha bastado que una cuenta de Twitter se invente esto sobre Cristiano Ronaldo y se lo atribuya a un medio saudí que escribe en árabe, para que multitud de medios se hayan visto legitimados a publicar esta noticia falsa.

Al margen del asunto en sí, en Arabia Saudí te puedes comer un kebab, igual que te puedes comer una hamburguesa. Mientras que no sea de cerdo... Pero el kebab no es una comida típica del país.

Se ha propagado por todo el mundo en sus diferentes versiones, aunque es de origen turco y el original no es de "ternera o pollo", como estamos acostumbrados en España, sino de cordero. En eso sí coinciden Arabia Saudí y los kebabs, ya que el cordero es de largo la carne más consumida por los saudíes, como ocurre en la mayoría de países musulmanes.

Cuestiones gastronómicas aparte, como decíamos, todo esto es un invento que colea desde que el 24 de abril lo lanzara al mundo una cuenta de Twitter que deja claro que se dedica a hacer "parodia".

Es más, esa misma cuenta sintió vergüenza ajena tres días después, tras comprobar la repercusión que su noticia inventada había tenido entre los medios españoles, y lo hizo publico en Twitter con un mensaje que luego borró:

"I'M CRIYING MAN Spanish news pages really reporting my parody news as real news AHAAHAHA".

"ESTOY LLORANDO HOMBRE Páginas españolas de noticias informan de mi noticia parodia como si fuera una noticia real AHAAHAHA".

Terrible el asunto porque, lógicamente, tampoco están esas presuntas declaraciones de Musalli Al-Muammar recogidas en soporte alguno. Es que simplemente no existen, pero lo recoge la prensa en masa.

Por si acaso, Al Walid al Muhaidab, responsable de prensa del club Al Nassr, se lo ha aclarado casi todo a la Agencia Efe:

"Las declaraciones que han salido en la prensa española con una fuente de una página llamada ArabiaNews50 son falsas, no son ciertas ni en forma ni en contenido".

El encargado de prensa del club de Arabia Saudí en el que juega Cristiano Ronaldo indicó que el presidente Al-Muamma ni siquiera ha sido entrevistado recientemente por medio alguno y que todo atiende a que "al parecer, algunos medios lo sacaron de un chiste y pensaron que era una declaración real".

También aclaró, ojo, que "no hay ningún medio saudí o local" que tenga el nombre de "ArabiaNews50". Y claro, es que el que mencionan es "Saudi News 50", la "cuenta de Saudi News". No importa, el caso es que Al Walid al Muhaidab asegura que Cristiano Ronaldo "tiene un contrato de dos años y medio y el jugador está contento".

En definitiva, esto de Cristiano Ronaldo y que el presidente de su club le vería como una "estafa", es un bulo de proporciones planetarias, porque se lo han creído en masa montones de medios serios, especialmente en Latinoamérica y más todavía en España, que acumula una legión los medios crédulos.