Locas, Enriquetas y un PSOE machista

Este domingo 5 de marzo hacía buen tiempo en Tenerife y el secretario general del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, apareció en su mitin con la camisa verde militar arremangada, ese aire de legionario que lo afianza al suelo y parece darle la seguridad que necesita. Así que, ni corto ni perezoso, decidió dar rienda suelta al tabernero que alberga su pedregoso corazón y lanzó que la Ley del Solo Sí es Sí "está hecha por unas locas del Consejo de Ministros".

Al día siguiente, este lunes 6 de marzo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, embozada en un enorme abrigo claro y tocada con un casco de obra, ha aprovechado la inauguración de obras de las obras de un colegio público para soltar por esa boquita sin fondo que "mañana lo que podemos hacer a través de la autodeterminación de género es irme con mi vicepresidente, que puede ser mi nueva vicepresidenta, con mi consejero de Justicia, que se convertirá en mi nueva consejera. Tendremos a Enriqueta López y a Enriqueta Ossorio".

Poco después, la exvicepresidenta del Gobierno socialista Carmen Calvo ha dado un pasito más. Parecería imposible, ¿no?, imposible superar al legionario y a la de las Enriquetas, y sin embargo así ha sido. Se encontraba Calvo en una mesa redonda organizada con motivo de los III Premios de la Igualdad en la Abogacía y se ha dejado ir. A lo bestia, se ha dejado ir. Con todo lo que le imaginábamos pero no decíamos, se ha dejado ir. Salpicando inhumanidad, se ha dejado ir. Y ha dicho: "Al feminismo le han endosado siempre que tiene que ir de la mano de las reivindicaciones de otros colectivos, como el del LGTBI, pero ¿por qué el feminismo tiene que cargar con eso?". Y ha añadido, por si cabía alguna duda: "también podríamos elegir ir de la mano con los que diseñan tractores o pintan fachadas".

Ay.

Ay, ay, ay.

Ay, PSOE de mis pesares, qué desastre el de vuestro pretendido feminismo actual, con Calvo a la cabeza, nada menos que presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados. ¿Quo vadis, PSOE, y qué hay del feminismo? Cada vez que me pregunto esto, alguien me responde con un rasposo "nadie puede tildar al PSOE español de no ser feminista". Pues mira por dónde yo voy a hacerlo ahora mismo. Las afirmaciones de Carmen Calvo no solo no son feministas, o sea que son machistas. Y resultan de un conservadurismo que raya la homofobia.

Porque, además, la ex vicepresidenta del Gobierno socialista hace estas declaraciones a dos días del 8M y a un día de la votación para la modificación de la Ley del Sólo Sí es Sí, que enfrenta a PSOE y Unidas Podemos. Nada es inocente, y mucho menos atizar el fuego de este incendio justo ahora.

Pero la pregunta es: ¿Por qué Carmen Calvo puede cometer tal tropelía? Pues sencillamente porque el PSOE se lo ha puesto en bandeja. Por la misma razón por la que Abascal puede llamar "locas" a las mujeres del Ministerio de Igualdad o la presidenta de la Comunidad de Madrid frivolizar con sus "Enriquetas" haciendo gala de un humor que supera en grasa al del peor Arévalo de los 80.

Desde que a Pedro Sánchez le pareció oportuno, el PSOE decidió situarse frente a Unidas Podemos, más concretamente frente al Ministerio de Igualdad, y más aún, frente a la ministra Irene Montero. Cuando señalas a tu enemiga, y eso es lo que ha hecho la parte socialista del Gobierno con Igualdad, señalas a tus compañeros de viaje. En este caso, el PSOE galopa junto a Ayusos y Abascales. Da igual que la Ley la aprobara el Congreso de los diputados. Da igual que el Código Penal lo modificara el Ministerio de Justicia. Da igual que todo el Consejo de Ministros estuviera de acuerdo. Llegado el momento, les ha venido bien –o al menos eso creían, incautos– cargar contra Igualdad, contra el consentimiento y contra unas medidas que suponen, evidentemente, una mejora en la lucha contra la violencia machista y, por lo tanto, en la vida de todas las mujeres. Y de todos los hombres también, caray.

Calvo, desde su asiento del PSOE y al frente de la Comisión de Igualdad, ha soltado esa barbaridad a coro con la barbaridad de Abascal y la de Ayuso. Los tres entonando la melodía de la ignorancia más cutre. El gesto de Calvo es el del PSOE. Ella se ha erigido en la voz del feminismo socialista y a su paso se han ceñido el partido y esa parte del Gobierno en esta andadura que decide enfrentarse a Igualdad.

Desde luego, ni Calvo, ni sus declaraciones ni la postura del PSOE son feministas. Si alguna duda quedaba, ya nos la han despejado. Se llama machismo. Se llama patriarcado. Así se llama todo lo que no es feminista. Le pese a quien le pese.

Ya en otro momento comentamos las declaraciones de la socialista sobre que un colectivo "se elige en determinados momentos porque convienen para avanzar". Ah, lo que conviene. Ah, ese avance.