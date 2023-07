"Esta gente" siempre ha estado ahí, y Sánchez lo sabe

"¿De dónde sacan a esta gente?". Ay, cuánto dice de cómo suceden las cosas en política esa pregunta bobita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los líderes de Vox. Sus palabras en la Cadena Ser fueron las siguientes: "Yo lo que veo con la constitución de estos parlamentos, ayuntamientos y algunos gobiernos autonómicos que se van a constituir es un tráiler de una película tenebrosa. Yo me pregunto, ¿de dónde sacan a esta gente? Con todos los respetos, yo creo que los votantes de Vox hasta incluso son mejores que algunos de sus representantes".

O sea, que "esta gente" a la que se refiere son los machistas, misóginos violentos, homófobos, negacionistas de la violencia machista y del cambio climático, nostálgicos de ETA, adoradores del chuletón de kilo y el albero sangriento, copazo, puro y lo que surja. Eso sí, que no se sientan ofendidos "los votantes de Vox", que como son tontos no saben a quién votan, ¿no?

Así que España pasa de la noche a la mañana, literalmente, de ser el país del mundo más progresista, abierto, igualitario y respetuoso con la diversidad a representar el "tráiler de una película tenebrosa", y el jefe del Gobierno se pregunta que de dónde salen. Es más, insinúa que ni siquiera era consciente de que "esta gente" existía y existe.

A paletadas, Sánchez, a paletadas los tiene en cada ciudad, en cada comunidad autónoma, en los barrios, llenando los estadios de fútbol, en barras de bar y ante cientos de miles de televisores, y también sentados en todos los medios de comunicación lanzando a la población su veneno siniestro, normalizando el horror. A paletadas, y lo sabe.

La pregunta es por qué usted, y por lo tanto su cohorte de asesores, no ha querido mirar a "esta gente", y después nombrarla, señalarla, como corresponde a todo demócrata decente. Ustedes sabían que estaban ahí, no nos tome por idiotas. Ustedes tienen más de medio centenar de diputados de Vox en el Congreso. Ustedes tienen encuestas, rastreos, retratos constantes de la realidad de España y sus gentes. Pero lo primero que hicieron en las elecciones anteriores fue decir que no había que hablar de Vox "porque el miedo no moviliza el voto". Enhorabuena, fiera.

Cuando Sánchez lanza su "¿De dónde sacan a esta gente?" ante Aimar Bretos en la Ser está representando una opereta que podría resultar graciosa si no fuera tan tenebrosa como el tráiler ese al que se refiere. Es más, hace algo peor. Los convierte en personajes chuscos de feria de fenómenos ambulante, en figuras de circo, meros frikis, los banaliza y con esa pátina grotesca les hace parecer más ridículos que peligrosos. Prefiero pensar que se trata solo de una insensatez.

Ninguna palabra es inocente en una campaña, ningún gesto ni silencio. El presidente Pedro Sánchez sabía que "esta gente" existía, que existe, y sabe perfectamente que no los "sacan" de ningún lugar, que estaban ahí, donde siempre han estado.