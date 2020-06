Mucho se está hablando estos días de Conguitos a raíz de su branding racista y cómo este supone una falta de respeto hacia las personas afrodescendientes.

Estos días se ha reactivado una petición en change.org abierta para pedir que la marca cambie su branding. Te la dejo por aquí para que la firmes. La petición ha corrido como la pólvora por las redes sociales consiguiendo adhesiones y también detractores que no han perdido la oportunidad, de paso, de hacer mofa de algo que no saben siquiera lo que significa. O lo saben pero prefieren ignorarlo.

¿Conguitos debería cambiar su branding? Como dije en este artículo para El Comidista, sí, Conguitos debería. Y debería hacerlo de todas todas, porque lo que ha hecho simplemente es quitarle la lanza a un muñeco que sigue caricaturizando a toda una comunidad, así que el branding actual sigue siendo racista e irrespetuoso.

La opinión de LaCasa

Nunca hasta ahora había oído a la marca manifestarse al respecto, así que siempre tuve la sensación de que Conguitos se limitaba siempre a que pasase la tempestad y llegase la calma. No sería la primera ni la última marca que actúa así. Este fin de semana leí el punto de vista de la empresa: el branding representa "un conguito encima de otro". Si es así, ¿qué sentido tiene este anuncio?

Ambientan el anuncio en una aldea, un muñeco negro con una lanza sale desde el interior de una choza de paja diciendo "bulumba bulumba bulumba", lo que vendría a ser algo así como la interpretación torpe y occidental del idioma africano -como si tal cosa existise. Al muñequito se le unen cinco personajes más con sus lanzas respectivas. Entonces aparece una mano blanca que se lleva a los cinco muñegotes más pequeños. Cuando el muñeco que ha salido de la choza, intenta huir, tropieza con una piedra y cae rodando... hasta convertirse en un conguito. Esa es la propuesta inicial de Conguitos. Y se sigue viendo en Youtube.

Renombrarse o morir

No veo qué hay de malo en cambiar el nombre y la imagen de un producto que se seguirá vendiendo igual; pero podrían plantear unas opciones más respetuosas. Otras marcas lo han hecho, siendo conscientes de que su branding era racista. Es, por ejemplo el caso de la marca Aunt Jemima, cuya imagen era una mujer negra esclavizada; y el de Uncle Ben, de Mars. Sin embargo, Lacasa prefiere mantenerse en sus trece.

Cambiar el nombre y cambiar la imagen no creo que les haga perder ventas. Total, la gente quiere seguir comiendo cacahuetes cubiertos de chocolate. Que lo llamen chocohuetes o como quieran. Que aparezca otra imagen en el envase. No sé. Que pongan a pensar a su equipo de creativos, pero que dejen de vincular el producto y su imagen de marca a una imagen ridícula y caricaturesca de toda una comunidad. No puede ser tan difícil.

Los Conguitos blancos

Hay personas (blancas) que argumentan que también están los Conguitos blancos, como si con eso se produjese algún efecto compensatorio que, en realidad, no existe y lo voy a explicar a continuación.

La fisonomía de los conguitos blancos sigue siendo la misma que la de los conguitos negros. Y hay personas negras albinas. Fallo.

Por otro lado, dudo que a alguna persona blanca la hayan insultado llamándola conguito blanco. Esto pone de manifiesto que la carga simbólica no es la misma. Los conguitos han dado para que a muchas personas afro nos hayan insultado durante demasiados años. Tal vez ya sea hora de terminar con ofensa.

Para terminar

Un último apunte para ti si te tomas esto a chiste porque no le ves el problema. El hecho de que tú no lo veas como un problema solo significa eso: que para ti en especial no es un problema. Si eso es así puede deberse a dos cosas:

No formas parte de la comunidad afectada. Es similar a esas veces en las que las mujeres denunciamos anuncios machistas, por ejemplo, y aparece el señor de turno a decir que qué barbaridad, que adónde vamos a llegar y que ya no se pueden hacer anuncios/humor/lo-que-sea acerca de nada. Formas parte de la comunidad afectada, pero no has iniciado tu deconstrucción. Piensa que, aunque a ti no te moleste, a mucha gente de tu comunidad sí le causa dolor; solo por eso, deberías reflexionar al respecto. Suena igual que cuando una mujer dice que no considera que los piropos sean machistas y a ella no le molesten. Bien, el hecho de que no te moleste no quita que un piropo sea una expresión de poder patriarcal y machista. Por lo tanto, siguen siendo algo que debería desaparecer.



¿Se entiende con el machismo? Pues con el racismo, lo mismo. Lo que hace Conguitos es racista, y así lo están expresando personas de la comunidad afro, tanto en España como fuera de ella. Y no es un reclamo nuevo. Es algo que venimos diciendo hace décadas. Lo que pasa es que no estabas escuchando.