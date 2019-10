Préstamos inmobiliarios ilegítimos e ilegales

Desde Polonia a Francia pasando por el Estado español, Croacia, Hungría, Eslovenia, Grecia y otros países de los Balcanes, el asunto de créditos hipotecarios en francos suizos afecta a más de un millón de víctimas de la rapacidad de los grandes bancos privados. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dictar una sentencia que constituye una etapa suplementaria en la carrera de obstáculos que realizan muchos colectivos de personas endeudadas.

El 3 de octubre de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo ha dictado una sentencia que da parcialmente la razón a las víctimas en Polonia de los préstamos bancarios abusivos otorgados principalmente durante el período 2004-2010 (Financial Times, EU rules in favour of Polish borrowers over Swiss franc-linked loans, publicado el 4 de octubre de 2019). Esta estafa afecta a cerca de 700.000 hogares en Polonia que fueron convencidos por grandes bancos privados para que contrataran sus créditos en francos suizos (Polish TVN, European Court of Justice backs Polish Swiss franc loan borrowers, publicado el 3 de octubre de 2019).

El mecanismo abusivo utilizado por los bancos puede ser resumido de la forma siguiente: los bancos concedieron préstamos hipotecarios en francos suizos que debían ser pagados en moneda local, el zloty. Aseguraban a sus clientes que al ser el valor del franco suizo muy estable, hacían un buen negocio. Ahora bien, a partir de 2010, el valor del franco suizo ha aumentado enormemente en relación con el zloty, el euro, la corona croata, el forinto húngaro, etc. Un ejemplo concreto: una familia polaca que pidió prestados 150.000 francos suizos hace 15 años y ha pagado regularmente los intereses y una parte del capital, se encuentra con que tiene que devolver aún hoy el equivalente en zlotys a la suma inicial en francos suizos. Esta familia, como las demás víctimas de los préstamos en francos suizos, está encadenada a un mecanismo de deuda perpetua. Once mil procedimientos están en curso ante la justicia polaca. Dada la lentitud de esta justicia y la complicidad del gobierno polaco con los bancos, varias víctimas han llevado el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea[1] que acaba de darles parcialmente la razón. La sentencia del 3 de octubre debería acelerar los procedimientos en curso en Polonia y poner más claramente al gobierno polaco ante sus responsabilidades. En efecto, hasta ahora, ante el drama social provocado por el comportamiento odioso de los bancos, solo ha puesto en pie un mecanismo de ayuda dirigido a las familias más pobres. El gobierno polaco utiliza dinero público para ayudar a los bancos a ser pagados por las y los pobres por deudas hipotecarias en francos suizos. Esto permite a los bancos continuar haciendo grandes ganancias.

En lugar de esta política, un gobierno realmente al servicio de la población y de la justicia social habría debido proponer al Parlamento la adopción de una ley de anulación de estas deudas ilegítimas e ilegales en lugar de recomendar a las víctimas, como ha hecho el gobierno actual, que recurran individualmente a la justicia. Pero, hasta ahora, él mismo se ha guardado bien de hacerlo pues protege los intereses de los grandes bancos privados extranjeros y polacos. El montante total de los créditos ligados al franco suizo se eleva en la cartera de los bancos en Polonia al equivalente de 32.000 millones de euros. Para varios de ellos estos créditos ilegítimos son superiores a sus propios fondos. Esto muestra en particular la amplitud de la estafa a la que se han dedicado.

Los grandes bancos que han abusado de sus clientes son bien conocidos en Europa más allá de las fronteras polacas. Se trata de BNP Paribas, primer banco francés, de Commerzbank, segundo gran banco alemán, del Santander, el primer banco español, del BCP, uno de los principales bancos portugueses que compró a la Société Générale, segundo banco francés, su filial polaca llamada Eurobank (el conjunto se llama actualmente Millénium).

La sentencia adoptada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una etapa suplementaria en la saga del escándalo de los préstamos ligados al franco suizo.

En Hungría, ante al descontento popular, el gobierno populista de derechas de Viktor Orban anuló en 2014, por una cantidad de varios miles de millones de euros, préstamos abusivos ligados al franco suizo obligando a los bancos a convertirlos a la moneda local, el forinto.

En 2015, el gobierno de Croacia tuvo también que aliviar la deuda de cerca de cien mil familias endeudadas (sobre los orígenes de los préstamos en francos suizos en Croacia, leer Pierre Gottiniaux, Le scandale du crédit en franc suisse, publicado el 23 de septiembre de 2013).

En Eslovenia hay procedimientos en curso.

En Grecia, el Tribunal Supremo ha rechazado en abril de 2019 las demandas de 70.000 víctimas de los préstamos hipotecarios en francos suizos mostrando una vez más que defendía los intereses de los poderosos contra el pueblo (Ver Ekathimerini.com, Loans in Swiss francs to be repaid at current rate publicado el 18 de abril de 2019).

En el Estado español, se calcula que se han comercializado hasta 70.000 hipotecas de las llamadas multidivisa, ya sea en francos suizos o yenes. De ellas unas 50.000 emitidas entre Bankinter, Popular (absorbido por Santander) y Barclays (integrado en CaixaBank)[2]. Aunque también las han colocado entidades como Catalunya Caixa (adquirido por BBVA), Santander, BBVA y Bankia[3].

La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) asumió la defensa judicial de afectados por hipotecas multidivisa, que obtuvo sentencias favorables al consumidor, dos de ellas del Tribunal Supremo (STS 608/2017, de 15 de noviembre y STS 599/2018 de 22 de octubre). Según los datos recogidos por Asufin, el 82% de las hipotecas multidivisa se firmaron en 2007 (40,4%) y 2008 (41%). A partir de 2009 se dejaron de comercializar y en la actualidad no se encuentra entre los productos ofrecidos por ninguna entidad[4].

En Francia, un proceso contra el BNP Paribas se desarrollará en noviembre ante el Tribunal Correccional de París. En Francia, BNP Paribas Personal Finance (PNP PPF) comercializó entre marzo de 2008 y diciembre de 2009 préstamos inmobiliarios tóxicos entre 4.655 familias. Este tipo de préstamo llamado Helvet Immo, destinado en lo esencial a una inversión en vivienda, es suscrito en francos suizos pero pagado en euros. La subida del franco suizo en el mercado de cambios frente a la divisa europea ha sido una trampa para las y los prestatarios, que han visto a lo largo del tiempo que aumentaba significativamente el capital restante debido de su préstamo a pesar del pago de los plazos. Frente a un banco que rechazaba cualquier negociación amistosa, las y los clientes han emprendido acciones ante la justicia.

Constituídas en parte civil con el apoyo de las asociaciones UFC-Que choisir, Consommation Logement Cadre de vie y Force Ouvrière consumidores, 2.000 prestatarias y prestatarios organizados en colectivo han presentado numerosas demandas por lo penal a finales de 2011 y han hecho abrir una investigación judicial en 2013. El 29 de agosto de 2017, al término de una instrucción judicial de tres años y medio, los dos jueces de instrucción a cargo de este expediente han decidido una doble inculpación de BNP PPF y su remisión al tribunal de lo penal por “práctica comercial engañosa”. Durante mucho tiempo retrasado, el proceso va a celebrarse a finales de noviembre de 2019 ante el tribunal correccional de París.

Conclusion

La gran crisis financiera de 2007-2008, que a día de hoy sigue produciendo sus efectos, ha revelado a la luz del día las prácticas deletéreas de los bancos, cuyas consecuencias más graves pagan las y los ciudadanos. Lejos de servir a la economía y de financiar los grandes proyectos justos socialmente y necesarios desde el punto de vista ecológico que necesita la urgencia de nuestro tiempo, los bancos prosiguen sus actividades especulativas en beneficio de un puñado de capitalistas que expolian a las y los ciudadanos y actores públicos locales.

Frente a esta situación se impone una solución: tomar el control de los bancos socializándolos a través de la puesta en pie de un servicio público bancario al servicio del interés general.

También es muy importante actuar de forma coordinada a nivel europeo para combatir las deudas ilegítimas privadas y en este caso preciso los créditos ligados al franco suizo que han sido concedidos por grandes bancos privados.

NOTAS

[1]El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, antiguamente Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, es una de las siete instituciones de la Unión Europea. Se compone de dos jurisdicciones: el Tribunal de Justicia y el Tribunal General. La sede de la institución y de sus diferentes jurisdicciones está en Luxemburgo. Su página oficial es https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/

[2] ¿Cuánto pagó de más quien se hipotecó en yenes o francos suizos? Cincodias.elpais.com (04/12/2017) Ver online: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/12/01/mercados/1512141853_190979.html

[3] La nueva ley hipotecaria deja sin amparo a los 70.000 afectados por multidivisas, en elindependiente.com (06/11/2017) Ver online: https://www.elindependiente.com/economia/2017/11/06/la-nueva-ley-hipotecaria-deja-sin-amparo-a-los-70-000-afectados-por-multidivisas/

[4] Cuatro mitos de las hipotecas multidivisa eldiario.es (14/01/2019) Ver online: https://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/mitos-hipotecas-multidivisa_6_857124296.html