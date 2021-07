"Media jornada, sin horas extra": un bar busca camarero para trabajar doce horas diarias por 500 euros

"Media jornada, 12 horas", es una de las frases más típicas y conocidas del personaje interpretado por Jordi Sánchez, Antonio Recio, que se caracteriza por explotar a sus trabajadores hasta el límite, entre otras cosas. Con estas palabras, los guionistas intentan llevar la explotación laboral hasta el límite para realizar una crítica social, pero, como en todo, la realidad siempre supera a la ficción.

Este martes, la cuenta de Twitter Soy Camarero ha publicado una captura de Whatsapp en la que se puede leer una conversación entre una persona que busca trabajo de camarero y el dueño de un bar. Cuando el interesado pregunta por las condiciones, recibe la siguiente respuesta: "Buenos días... las condiciones son 12h/6 días a la semana 500 € al mes y tú te tienes que dar de alta como autónomo y las propinas a medias". Ante estas palabras, el interesado pregunta sorprendido si tendrá que trabajar doce horas diarias, a lo que el dueño del bar le responde: "Sí, media jornada, sin horas extra", las mismas palabras que diría Antonio Recio.

Esta conversación de WhatsApp ha causado una revolución en redes sociales. Muchos de los usuarios consideran que es fake porque no dan crédito a que estas condiciones puedan existir, mientras que trabajadores de la hostelería aseguran que estas situaciones existen en su sector. Por eso, desde Mierda Jobs hemos hablado con Soy Camarero para saber de dónde viene la captura y si se trata de un fake.

¿Hay alguna competición de explotadores? Aquí uno que quiere inscribirse... pic.twitter.com/jm6mIipO27 — Soy Camarero (@soycamarero) July 27, 2021

"El otro día publiqué una oferta y bastante gente me respondió con capturas de pantalla en las que se mostraban sus condiciones laborales. Entre ellas estaba esta, que me la envió un chico. Cuando le pregunté si eso le había ocurrido a él, me contó que un amigo suyo le había pasado un contacto para trabajar de camarero y que eso era lo que le habían ofrecido. La primera vez que subí la captura le etiqueté, pero me pidió que no lo hiciera porque vive en un pueblo pequeño en el que se conocen todos y podía tener problemas en su actual trabajo en el que está de camarero si se enteran de que denuncia la precariedad existente en el sector", cuenta.

Soy Camarero asegura que ha recibido ofertas similares a esta y que a él mismo le han planteado trabajar como autónomo cuando buscaba trabajo. "Yo he trabajado diez y once horas seguidas, seis días a la semana por 900 euros mensuales. Parece que la oferta es irreal, pero hay casos, muchos casos de personas que trabajan así, sólo hay que escuchar a los profesionales de la hostelería".

El camarero influencer cuenta a Mierda Jobs que estas condiciones se dan "mucho más" en verano, pero que existen durante todo el año. "Saben que hay gente que está muy necesitada y que va a coger el trabajo. Es una lástima porque muchos no pueden elegir. A mí me ha pasado, he estado de alquiler muchos años y he tenido que coger trabajos de estas características de forma temporal hasta encontrar otra cosa, siempre van a encontrar a personas que estén en esa situación", lamenta.