Un trabajo 24/7 para promocionar una importante marca de ropa

Este domingo, una tuitera ha querido compartir cómo tuvo que trabajar de lunes a domingo sin ningún tipo de horario mientras estaba en una agencia de publicidad que tenía como cliente a una gran empresa de ropa. Teresa, así se llama la tuitera, ha explicado lo "horrible que es trabajar en agencias de publicidad" que tienen contratos con grandes clientes.

"Con horrible me refiero a estar trabajando de lunes a domingo sin ningún tipo de horario, tener grupos de WhatsApp con el cliente y que te puedan escribir tanto el lunes a las 22 h como un domingo a las 1 4h o, por ejemplo, tener supuestamente una hora para comer todos los días, pero no utilizarla jamás porque con el teletrabajo no hay ningún tipo de límite", ha publicado.

La mujer ha explicado en su cuenta de Twitter que durante un año entero solo pudo desconectar al 100% los días que estaba de vacaciones ya que los fines de semana no podía estar alejada del móvil porque tenía que subir una media de cinco publicaciones diarias y, si el cliente tenía algún problema o no le gustaba la publicación, ella tenía que trabajar fuese lunes o domingo.

En su hilo de Twitter, Teresa también ha explicado que la agencia para la que ella trabajaba por 16.000 euros brutos al año no paró los pies a su cliente porque se trataba de "una de las empresas más grandes de España".

"Quiero dejar claro lo que suponía no poder separarme del móvil: si a las 19 horas tenía que subir stories a esa hora no podía estar en la ducha, en el cine, hablando por teléfono, haciendo algo que necesitase de concentración... Mi vida estaba estructurada según lo que yo tenía que publicar un fin de semana. Eso conllevaba estar agotada mentalmente y equivocarme (...) Luego llegaba la nómina y como era un sueldo tan ridículo a las dos semanas ya no tenía dinero, pero por supuesto tenía que seguir trabajando de lunes a domingo sin ningún sentido porque no tenía compensación alguna. Acabé agotada, enfadada, me sentía tonta, explotada y una pesada porque solo podía hablar con la gente de lo mal que estaba en el trabajo. Todo giraba alrededor de eso y ocupaba todo el espacio de mi mente", ha explicado.

Afortunadamente, la tuitera ya no trabaja en esa agencia, pero ha querido destacar que mucha gente tiene que aguantar años y años porque casi no hay ofertas laborales o porque las que se encuentran son muy parecidas. "El cliente es el demonio pero la agencia de publicidad es mucho peor por no pararles los pies, no defender a su trabajador y no pagar sueldos dignos", ha sentenciado.

me apetece muchísimo explicar lo horrible que es trabajar en agencias de publi, sobre todo si los clientes son empresas como pull&bear — teresa🌷 (@Fanfanfatal) October 3, 2021

con horrible me refiero a estar trabajando de lunes a domingo sin ningún tipo de horario, tener grupos de wasap con el cliente y que te puedan escribir tanto un lunes a las 22h como un domingo a las 14h — teresa🌷 (@Fanfanfatal) October 3, 2021

o por ejemplo tener supuestamente una hora para comer todos los días pero no utilizarla jamás porque con el teletrabajo no hay ningún tipo de límite y, obviamente, al cliente se la suda — teresa🌷 (@Fanfanfatal) October 3, 2021

por no hablar del supuesto derecho a la desconexión digital de los trabajadores: durante un año entero solo pude desconectar al 100% los días que estaba de vacaciones. Es decir: ni un fin de semana normal podía estar alejada del móvil — teresa🌷 (@Fanfanfatal) October 3, 2021

Con esto quiero decir que literalmente me pasaba TODOS los fines de semana pegada al móvil porque tenía que subir una media de 5 posts a instagram y si había cambios en algún post me escribían sin ningún tipo de vergüenza — teresa🌷 (@Fanfanfatal) October 3, 2021

Obviamente la agencia de publi jamás le iba a parar los pies porque claro es una de las empresas más grandes de españa y es súper importante que el cliente esté contento — teresa🌷 (@Fanfanfatal) October 3, 2021

todo esto lo hice durante un año sin parar, sin quejarme a la empresa y sin fallarles ni un solo día por la escalofriante cifra de 16mil euros al año — teresa🌷 (@Fanfanfatal) October 3, 2021

quiero dejar claro lo que suponía no poder separarme del móvil: si a las 19h tenía que subir stories, a esa hora no podía estar en la ducha, en el cine, hablando por teléfono, haciendo algo que necesitase concentración, etc — teresa🌷 (@Fanfanfatal) October 3, 2021

es decir, mi vida estaba estructurada según lo que yo tenía que publicar un fin de semana. Esto conllevaba estar agotada mentalmente y equivocarme muchas veces en el trabajo porque no daba para más — teresa🌷 (@Fanfanfatal) October 3, 2021

Y si me equivocaba, al día siguiente me daban un toque en el trabajo (a veces simplemente me preguntaban y otras veces me caía bronca) y yo tenía que dar explicaciones de por qué esto se había subido mal o por qué me había confundido en tal cosa. — teresa🌷 (@Fanfanfatal) October 3, 2021

Luego llegaba la nómina y como era un sueldo tan ridículo a las dos semanas ya no tenía dinero. Pero por supuesto tenía que seguir trabajando de lunes a domingo sin ningún sentido porque no obtenía compensación alguna — teresa🌷 (@Fanfanfatal) October 3, 2021

Obviamente acabé AGOTADA, enfadada, me sentía tonta, explotada y una pesada porque solo podía hablar con la gente de lo mal que estaba en el trabajo. TODO giraba alrededor de eso y ocupaba todo el espacio de mi mente — teresa🌷 (@Fanfanfatal) October 3, 2021

y me he sentido muchísimas veces una exagerada que no aguantaba lo más mínimo. O pensaba que era una débil que no sabía trabajar bien por no soportar a un cliente exigente — teresa🌷 (@Fanfanfatal) October 3, 2021

también quiero decir que he tenido la suerte de poder irme de allí pero mucha gente tiene que aguantar años y años porque no hay casi oferta laboral o porque las demás ofertas son igual de horribles — teresa🌷 (@Fanfanfatal) October 3, 2021