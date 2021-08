Una discoteca ofrece 40 euros por trabajar los fines de semana de 18:00 a 1:00 ¡y sin contrato!

Trabajar siete horas, de las cuales tres son en horario nocturno, por 40 euros al día. Eso es lo que le ha ofrecido una discoteca a una chica de Alcorcón (Madrid). La joven ha aportado a Mierda Jobs las capturas de pantalla de la conversación en las que la empresaria le explica las condiciones laborales. "De 18:00 a 1:00. Viernes, sábado y domingo. 40€ cada tarde", se puede leer en las capturas.

Al conocer las condiciones, la joven rechaza el trabajo y explica a la empresaria que es muy poco dinero. "No me parece un salario adecuado, son 7 horas de trabajo, 3 de ellas en horario de noche que se cobra más, sale a 5.71€ la hora, sin contar el plus de transporte correspondiente, además tampoco estaré asegurada", le responde.

La joven explica que trabajó es esa discoteca cuando se pudo abrir la hostelería y que sólo duró un día debido a las malas condiciones, a la desorganización y a la falta de profesionalidad. "Me ofrecieron 70 euros por noche y me pagaron 40", cuenta.

La que pretendía ser trabajadora de la discoteca asegura que la última vez que trabajó allí lo hizo sin contrato, y que ahora tampoco la iban a asegurar. "Ya he denunciado ante la Inspección de Trabajo todas las irregularidades. Es muy común que esto ocurra en el mundo de la noche", cuenta.

El abogado laboralista Víctor Llanos explica que, en hostelería, lo que más se suele encontrar son trabajadores a los que no se les da de alta en la Seguridad Social o a los que se les da de alta de forma parcial aunque trabajen a jornada completa. "La infracotización lleva asociada un pago de horas extras en negro", dice. "Además, hay que señalar que es uno de los sectores que pone más problemas para conciliar. Es habitual tener que presentar demandas porque los empresarios niegan este derecho", asegura.

En Mierda Jobs ya hemos denunciado numerosas ofertas en este sector, como la de un empresario que ofrecía 500 euros semanales por un trabajo de doce horas diarias.