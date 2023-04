Para algunos parece una receta de terror; para otros es un plato exquisito. No admite medias tintas, desde luego. Es un bocado tradicional y de aspecto primitivo: una cabeza de cordero partida por la mitad y asada al horno. Comida de vikingos y godos. Quizás extrema para ciertos estómagos, pero estamos hablando de un plato tradicional en muchas regiones españolas y del Mediterráneo. Es además muy económico.

Su elaboración es sencilla: se trata de asar las medias cabezas durante casi una hora en el horno, con un poco de sal y una majada de ajo y perejil. No necesita más este plato tan suculento. Lo único es asegurar que la cabeza salga bien hecha, que no esté cruda por dentro (se come abriéndola con las manos).

Para que no se desparramen los sesos se suele poner un poco de papel de aluminio para sujetarlos mientras se asa la cabeza en el horno (se tapa solo la parte del seso apretando el papel de plata en el cráneo). Las cabezas pueden asarse también con patatas panaderas y regarse con un pelín de vino blanco. El majado de ajo y perejil es fundamental.

Receta de cabeza de cordero al horno

Ingredientes:

1 cabeza de cordero por persona o dos personas.

Perejil fresco.

1-2 diente de ajo.

Aceite de oliva virgen extra.

Sal.

1. Prepara el majado y asa la cabeza de cordero:

En un mortero, haz un majado de ajo y perejil y aceite. Ten el horno precalentado a 200 grados, arriba y abajo. Masajea las medias cabezas con unas gotas de aceite. Pon papel de plata en la parte del seso. Deposita las cabezas sobre una fuente de horno, con la parte del seso tocando la base. Sálalas. Asa las cabezas durante media hora (aunque dependerá del tamaño, si son pequeñas quizás no necesiten tanto tiempo). Después, saca las cabezas y esparce el majado sobre ellas. Vuelve a ponerlas en el horno y tenlo cocinándose por unos diez minutos o un cuarto de hora más.