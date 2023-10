La lucha por la dignidad del callejero madrileño: una experiencia de lucha plural

Autor del texto: Pedro Casas, miembro de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto y de la Plataforma calles Dignas-Justa Freire.

A principios de 2021, pocas personas en Madrid, y menos fuera, conocían de la existencia de una maestra llamada Justa Freire. Había entrado en el callejero de Madrid en 2017, junto con otra cincuentena de nombres, para sustituir otros tantos vinculados al régimen franquista. A la destacada pedagoga, que desarrolló su brillante labor educativa en el primer tercio del siglo pasado (hasta que el franquismo la depuró y encarceló por sus ideas emancipatorias), la tocó rivalizar con el siniestro general amigo de Franco Millán Astray, fundador de la Legión, propagandista y defensor de la dictadura, tristemente famoso por sus proclamas en favor de la muerte y contra la inteligencia, además del rastro aniquilador que dejó en las guerras en África.

Si en el terreno de las ideas y la educación la maestra habría vencido al general por aclamación, salió mal parada frente al belicismo de los de "la cabra" y los criterios pre-democráticos de cierta judicatura. Y así fue como un tribunal dio la razón a una fundación franquista, y anuló el acuerdo soberano del Ayuntamiento de Madrid (¿dónde queda la independencia y soberanía de los poderes, en este caso el legislativo y ejecutivo?), indicando a la reaccionaria corporación municipal surgida de las elecciones de 2019 que, si no recurría el fallo (lo que podía y debería haber hecho, como ocurre en sentencias contra acuerdos municipales), debería volver a poner las placas en honor del general. Así hizo el gobierno municipal de PP-Cs-Vox.

En junio de 2021 la Fundación Ángel Llorca, defensora del legado del ilustre pedagogo y de otras como la misma Justa Freire, tomó la iniciativa para tratar de devolver la dignidad a la citada calle, y contactó primero con entidades vecinales de la zona, luego con sindicatos y otras organizaciones de enseñanza y finalmente con entidades memorialistas, creándose la plataforma por la Calle Maestra Justa Freire.

Sin ser el único caso, sí es de los pocos en que colectivos de diversa naturaleza no adscritos formalmente al movimiento memorialista impulsan reivindicaciones y luchas que podríamos encuadrar en el ámbito de la memoria democrática. Porque no se trataba sólo de que una maestra tuviera una calle en la ciudad en la que ejerció su labor, se trataba de que lo recuperase en la que ya había llevado su nombre, y que además se retirase el nombre del general franquista. Porque, lo primero, dar el nombre de Justa Freire a una calle cualquiera había sido ofrecido por el equipo de gobierno municipal, pero sin retirar el de Millán Astray (a pesar de que en 2017 Cs votó a favor del cambio, el PP se abstuvo). La Plataforma no aceptó esta idea, pues consideraban que eso significaba dejar el trabajo a medias, y la lucha por la dignificación de las calles implicaba tanto conseguir el nuevo nombre como la desaparición del antiguo.

Este ha sido el espíritu a lo largo de estos ya dos largos años de existencia y lucha. Todavía no se ha conseguido que la calle del distrito de Latina vuelva a la denominación acordada en 2017 por el pleno municipal sin votos en contra, pero sí se han logrado grandes avances, que, sin duda, ponen las bases para conseguirlo en un futuro no lejano.

Uno de los grandes logros ha sido la popularización de la destacada maestra, ahora ya sí mucho más conocida en amplios círculos, no sólo educativos, en Madrid y en otros lugares. Su figura ha lucido en un muro en su calle, a pesar de los actos vandálicos, estando reconocido el mural hasta en los planos que ofrece Google.

El desarrollo de la lucha por esta calle llevó a ampliar el foco reivindicativo a otras cinco calles de Madrid que habían corrido la misma suerte: cambiadas de nombre en el mismo pleno de 2017, pero revocadas posteriormente por unos jueces que avalaron criterios antidemocráticos. Estas calles son:

- Avenida de la Institución Libre de Enseñanza en lugar de los Hermanos García Noblejas.

- Calle del Barco Sinaia en lugar del Crucero de Baleares.

- Calle Memorial 11 de marzo de 2004 en lugar de Caídos de la División Azul.

- Glorieta de Ramón Gaya en lugar de Cirilo Martín Martín.

- Calle José Rizal en lugar del Algabeño.

En octubre de 2022 se presentó ante el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, a través de los grupos de la oposición, una propuesta de restitución de los nombres de calles de 2017, que fue tumbada por la coalición reaccionaria de PP-Cs-Vox. En dicho pleno hubo ocasión de escuchar al portavoz del PP (descendiente del golpista General Fanjul, para más datos), hacer una apología del nazismo al defender que la División Azul estaba formada por voluntarios que fueron «a luchar contra la dictadura más sangrienta y salvaje que ha asolado Europa en el siglo XX como es el comunismo».

Si la lucha por la recuperación del nombre de la Maestra Justa Freire en el callejero madrileño todavía no se ha logrado, sí se ha conseguido "de rebote" en una estación de cercanías próxima a su calle. Y así fue como el BOE del 17 de marzo de 2023 publicaba la Orden que cambiaba el nombre del General Fanjul, que incomprensiblemente mantenía la estación de la línea C5, por el nuevo nombre de Maestra Justa Freire-Polideportivo Aluche.

El tercer año de lucha precisamente se inicia con una cadena humana que unirá, el sábado 7 de octubre, la citada estación de tren con la cercana calle que pronto recuperará el nombre de la Maestra.

El gobierno municipal debe proceder al cambio de nombre, porque un Estado democrático no puede rendir homenaje en las calles de su capital a destacados defensores de una de las dictaduras más sanguinarias de la historia mundial, y así lo determina la reciente Ley de Memoria Democrática.

Las luchas que se abandonan son las que seguro se pierden; por ello, este colectivo plural mantiene su trabajo hasta conseguir el objetivo de dignificar esta y otras calles de Madrid.