El hambre llamó a nuestro pueblo

Con la llegada el covid-19, empezamos a ver como nuestros familiares, amigos y vecinos poco a poco se iban quedando sin trabajo o en su defecto les metían en un ERTE.

Si los salarios de por si son bajos, estar en ERTE supone estar en la pobreza absoluta, o pagas alquiler y gastos de la casa o comes.

Lo que ocurre en nuestro pueblo, Paracuellos de Jarama, no es un caso excepcional, en todos los pueblos de Madrid se han tenido que crear redes de ayuda a los vecinos, ya que las administraciones pertinentes no les dan soluciones a estas personas. Los Ayuntamientos les remiten a los Asistentes Sociales y estos a su vez a Cáritas, estos últimos les hacen un cuestionario riguroso para comprobar si de verdad pasan hambre, a nosotr@s esto nos parece realmente escandaloso , nadie en su sano juicio iría de un lugar a otro contando sus penas porque sí y menos inventarse que en su casa pasan hambre.

Nosotr@s empezamos colaborando con la Red de Apoyo Mutuo de Torrejón de Ardoz, recogíamos comida en los establecimientos de nuestro pueblo y lo llevábamos allí , enseguida familias del pueblo nos solicitaron ayuda, en su mayoría mujeres , mujeres inmigrantes. Muchas de estas mujeres trabajaban como servicio domestico, con lo que al llegar el covid 19, fueron despedidas de inmediato, al no tener contratos no pueden solicitar ninguna ayuda del estado. Sus maridos al igual que ellas, sus trabajos son precarios.

Ante el desbordamiento de solicitudes en Torrejón y el empiece en Paracuellos decidimos crear La Red de Apoyo Mutuo.

Fuimos a hablar con las 4 cadenas de supermecados del pueblo. Las más grandes Mercadona e Hiperusera nos respondieron con evasivas, Condis y Eroski nos dejan colocar una mesa en la entrada para los días de recogida, también colaboran teniendo un cartel en la entrada, les estamos muy agradecidos. Por otro lado tanto la farmacia como el super de toda la vida, la pequeña tienda que perdura a duras penas no han dejado de colaborar. El pequeño comercio en barrios de Madrid ha colaborado constantemente con las redes vecinales, nosotr@s no tenemos esta suerte, poco a poco cerraron nuestros pequeños comercios de cercanía.

Hemos solicitado ayuda al Ayuntamiento, hablamos con la Concejala de Servicios Sociales, Consumo, Mujer, Mayores, Sanidad y Festejos, lo que nos dijo no nos convenció, porque en un principio nos dijo que en servicios sociales atendían a todo el mundo, que la trabajadora social daba un informe para que les atendiera Cáritas, después de darle los datos nos insinuó que nos estaban tomando el pelo, ya que según ella coincidían con lo que atendía Cáritas. Nos argumentó que no podemos tener registro de los datos de las familias a las que atendemos con lo que tampoco podríamos, siquiera ella, comprobar su información. La invitamos a acompañarnos en una entrega de alimentos para que así conociera a las familias, ella aceptó pero no se presentó, ni siquiera nos ha vuelto a coger el teléfono. Este acto ya dice mucho del ayuntamiento que tenemos en el pueblo.

Las familias a las que atendemos son un ejemplo de humildad, nosotr@s preparamos bolsas equitativas de alimentos, incluimos potitos y cosas para la higiene tanto de adultos como de niños. En ocasiones est@s vecinos nos devuelven lo que no van a usar para que pueda usarlo otra familia, sinceramente no vemos a estas personas tirando la comida que da Cáritas como se las intenta acusar. También hemos de decir que las propias familias son las que participan de la recogida de alimentos. Estamos creando una gran familia en la que tod@s participamos, hasta se cuidan entre ell@s a sus hijos para poder cubrir los turnos de recogida, ¡son personas excepcionales!

Por eso desde esta pequeña Red de Apoyo Mutuo solicitamos la ayuda de más vecinos del pueblo, para que colaboren con nosotr@s en las recogida de alimentos, también del Ayuntamiento ya que sus propios vecinos son los que les necesitan, está muy bien recoger para el banco de alimentos de Madrid que sirve a Cáritas. Pero que no se olviden de sus convecinos. También hacemos una llamada a la Comunidad de Madrid para que no se olvide de que Madrid también somos los vecinos de sus pueblos.

Lucía Olivares

