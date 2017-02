Un año después del caso titiriteros. Por la libertad de expresión

Las abajo firmantes somos personas comprometidas con la defensa de la libertad de expresión y con la cultura. Por ello consideramos imprescindible pedir explicaciones a los medios de comunicación y los partidos políticos que, con total irresponsabilidad, alimentaron la campaña de criminalización de los artistas Alfonso Lázaro y Raúl García, causaron daño a la actividad laboral y la carrera profesional de Ramón Ferrer, Lucía Callén y Jesús Carrillo y pidieron reiteradamente la dimisión de la concejal de cultura del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer y de la concejal del distrito, Montserrat Galcerán. Con ello perjudicaron notablemente la convivencia pacífica en el distrito de Tetuán y en el conjunto de la ciudad.

Todos recordamos los acontecimientos: con motivo de una representación de títeres en una plaza del distrito de Tetuán en Madrid en plenos carnavales, los dos titiriteros autores de la pieza fueron detenidos y encarcelados en prisión preventiva primero y en régimen de aislamiento después. Se les acusaba de incitación al terrorismo. La causa dio pie a una avalancha de pronunciamientos a cada cual más desaforado: el PP de Madrid presentó denuncia contra la concejal de cultura por enaltecimiento del terrorismo y pidió su destitución, los responsables del PSOE dieron por buena esa acusación y se sumaron a la petición, lo mismo hicieron los miembros de C ́s y la propia área de cultura del Ayuntamiento presentó en un primer momento una denuncia contra la compañía teatral, si bien nunca compartió la acusación. Las críticas afectaban al área de cultura del Ayuntamiento y a la junta de distrito de Tetuán. Entre tanto este asunto (aparentemente nimio) abría los informativos televisivos durante varios días y copaba las primeras páginas de los periódicos.

Un año después los tribunales han archivado definitivamente el caso, primero la Audiencia nacional por entender que no hay enaltecimiento del terrorismo ninguno en la obra y después el Juzgado de instrucción de Madrid que no ve tampoco delitos de odio.

Se demuestra que no había causa para tanto alboroto. Se demuestra que todo fue un montaje en el que los medios de comunicación y los partidos políticos que dicen defender la libertad de expresión abusaron de su situación de privilegio para calumniar sin pudor las nuevas autoridades municipales, provocando graves daños a personas inocentes.

Consideramos un ejercicio de responsabilidad que sus autores pidan las excusas pertinentes, que los medios en los que se publicaron semejantes difamaciones dediquen el mismo espacio de sus publicaciones a difundir el error que cometieron y que los partidos políticos responsables de esos atropellos se desdigan de sus acusaciones y pidan públicamente excusas por ellas. El propio Ayuntamiento debería también excusarse por la denuncia interpuesta en un primer momento. Sólo así logrará restaurarse el honor y la dignidad de los falsamente incriminados y conseguiremos que no quede impune el desaforado linchamiento político y mediático de unos pretendidos delitos que nunca fueron tales.

Firmantes:

Elena Ferrer Cabezón, Jubilada. Vecina de Tetuán.

Raúl Sánchez Cedillo, fundaciondeloscomunes.net

Sonia Martínez, Ganemos Madrid.

Ana Encinas, Ganemos Madrid.

Ana Barba, Ganemos Madrid.

Mario Espinoza, Instituto DM | Podemos Consejero de la Comunidad de Madrid.

Susana Albarrán Méndez, Comunicadora Social, vecina de Vallekas.

Alberto Azcárate, Ganemos Madrid.

Ana Sanz Fernández, SV El Molar.

Emmanuel Rodríguez López, Traficantes de Sueños.

Rodrigo Calvo López, Ganemos Madrid.

Antonio Ramos, Carpintero.

Raquel Rodríguez Alonso, Urbanista.

Yolanda Bujarrabal de las Heras, Ganemos Madrid.

Matías Daporta.

Montserrat Galcerán, Concejala Ayto. Madrid de los Distritos de Tetuán y Moncloa.

Pablo C. Carmona, Concejal Ayto. Madrid.

Ana Fernández Cubero, Arquitecta.

Rommy Arce Legua, Concejala del Ayuntamiento de Madrid (Ahora Madrid) y miembro de Anticapitalistas.

Raúl Camargo, Diputado Asamblea de Madrid (Podemos) y miembro de Anticapitalistas.

Pablo Elorduy, Periódico Diagonal.

José Luis Mateos Murillo, Traficantes de Sueños.

Manuel Gabarre, Ganemos Madrid.

Marisa Pérez Colina, Fundación de los Comunes.

Gonzalo López-Calvo, Ganemos Madrid.

Enrique Villalobos (FRAVM).

Jaime Pastor Verdú, Profesor de Ciencia Política de la UNED.

José Enrique García Blanco-asas. Ganemos Madrid / Izquierda Unida.

Belén Municio Álamo. Ganemos, Vocal Vecina de Ahora Madrid Usera.

Álvaro Lorite Matinal, Radio Vallekas.

Mauricio Valiente, Concejal Ayto. Madrid.

Stéphanie Chiron, Sueña Radio.

Carmen Espinar, CSA La Piluka.

María Luisa Tomás Fernández, vocal Vecina Ahora Madrid Fuencarral-El Pardo.

Alvaro Briales, Sociólogo, Centro Social La Villana.

Juan Carlos Barba, Colectivo Burbuja.

Alicia Muñoz Sánchez, trabajadora y vecina de Tetuán.

Diana Vademarín, Ganemos Madrid.

Luis Alonso.

José Félix Álvarez Prieto.

Begoña Cuesta de Arriba, CGT.

Gustavo Utanda López, CGT.

Héctor Gómez Paniagua, Madrid.

Astrid .Weinzetl Ullmann Madri.

Ramón López-Maroto Mesas, CGT.

Javier de las Heras Bujarrabal, Ganemos Madrid.

Luís León, músico y actor, CNT y Apoyo Mutuo.

Arturo Escobar Modino, Técnico y Comercial, Galdakao.

Jaime García Matamoros, Activista medioambiental.

Ivanna Vázquez Ruiz, CGT.

Nuria Ibarz Muela, bióloga.

Lola Sepúlveda, Ganemos Madrid.

Carlos Sanz Rojo, CGT.

Margarita Delgado Cánovas, Asociación Apoyo Usera.

Marta Luengo, Colectivo Burbuja.

Míriam Hermida Jiménez, Ganemos Madrid.

Camila Monasterio Martín, vecina de Madrid.

Elena Villarreal Ramírez, vecina de Tetuán.

Nuria García Susany, vecina de Tetuán.

Ana Sánchez Llorca, Madrid.

César Gabriel de Francisco, Ganemos Madrid.

Eduardo Fco. Rodríguez Gómez, vecino de Barrio del Pilar.

Rafael Marcos, Radio Kras de Xixón.

Fernando G. García Balestena, Desarrollador Web.

Almudena Izquierdo Olmo, vecina de Tetuán.

Isabel Moreno Martín, vecina de Tetuán.

Miguel Díaz Rodríguez, vecino de Tetuán.

Carlos Nieves Lameiro

Ramón Adell Argilés, profesor de la UNED.

José Miguel Bernardo Rodríguez, Maestro.

Ana Torres Arias

Alfredo González Sanz

Teresa Marín Marín, Colaboradora en redes sociales y Políticas.

Antonio Ortiz Mateos, historiador.

Isis Zappalá Delgado

José Carlos Muñoz Estévez

Mª Eugenia García, Nemocón, Voz vecina de Madrid Chamberí Ahora.

Pablo García Bachiller, Oficina de Urbanismo Social.

Javier Navarro Ballesteros, vecino de Tetuán.

María Cristina Escribano, vecina de Madrid Vocal Ahora.

Jaume Gayoso Rodríguez, profesor de economía.

Aníbal Garzón Baeza

Julia María Gómez de Ávila Segade, vecina de Tetuán.

Pedro Álvarez Casas AVV Carabanchel Alto.

María Ruiz-Larrea, Madrid.

Gonzalo Maestro Rojo. HAP Centro Madrid.

Mirta Núñez Díaz-Balart

Concha Torralba Mateos. Chamberí.

Rocio Peña Macarro, escenógrafa, Madrid.

Pilar Barriuso Santillana, Madrid.

Belén Martínez Rubira, titiritera, Madrid.

Eimi Gond, comadreja de 4k, Tetuán.

Cristina Domingo Zaragoza, Chamberí,

Carmen Puerta Lanzón.

José Luis Carretero Miramar, Solidaridad Obrera, ICEA y Colectivo Burbuja.

Alejandro Barranquero, profesor de la UC3M.

Ester Catoira, periodista.

María Limón, comunicadora.

Fernando Pérez del Olmo, antropólogo social, Ganemos Fuencarral.

Diego San Juan Rodríguez, Miembro de DRYMadrid.

Sara Lafuente Funes, Madrid.

Pedro Arce Dubois, Ganemos Madrid.

Carolina García Cataño, Madrid.

Félix López Avendaño, Madrid.

Pepe Coloma, vecino de Tetuán.

Julia Cañamero, Ganemos Madrid. Vocal Vecina Ahora Madrid Arganzuela.

Jacinto Navlet, vecino de Madrid Vocal Arganzuela Ahora.

Pedro Martín, profesor.

Carmen Clemente García, Tetuán, Banco de Alimentos e Invisibles.

Elisa Aznar Arias, vecina de Madrid, quincemayista en la AP-Austrias de Letras.

José L. Lobato, profesor de adultos.

Ainhoa Granero Sainz, Madrid.

Patricia Díaz Betancourt, Ganemos Madrid. Vocal Vecina AM.

Lara Blas Hidalgo, Vecina de Tetuán

Gabriel Ferrer Prada, Coordinador en Artes Graficas.

Esteban Csik, Anticapitalistas.

Eduardo Gómez Cuadrado, Abogado.

Raquel Anula Fernández. Vecina vocal Ahora Madrid Hortaleza.

José Manuel Romero, vecino de Manoteras.

Ana Martínez Ortiz de Zárate, periodista. Madrid.

Concha Sainz Ochoa vecina de Madrid.

Ana Cibeira Vázquez, vecina Distrito Centro.

Isabel Tejero Novelle, vecina de Tetuán.

José Ricardo Cabanillas Rodríguez, vecino de Tetuán.

Paloma González, Anticapitalistas.

Isidro Pérez Hidalgo.

Iván Vázquez González, Vocal Vecino Ahora Madrid Salamanca.

Sandra Pérez Puerta, música.

David Salar Beltrá

Fátima Jiménez Laguía

Pedro Antelo Santamaría, administrativo.

Pachi Rosés Peña

Miguel Fernández Pomeda, mecánico.

Antonio Granero Velasco, Podemos Tetuán.

Carlos Pereda Olarte, Sociólogo.

Concha Álvarez Lorenzana. Ganemos Madrid.

Pedro Higuera, Izquierda Unida.

Ignacio Alonso Escribano, Ágora Sol Radio.

Fernando Sterling Carmona. Madrid.

Sacramento García-Rayo, Arganzuela.

Mª Piedad García-Murga Suárez, estudiante, Madrid.

Vera Bartolomé, Vecina de Tetuán.

Amparo Gralimund, YAYOFLAUTAS Madrid.

Rocío Medel Bermejo, vecinal AM vocal Tetuán.

Isabel Menéndez Muñiz, vecina vocal AM Chamartín.

Blanca Jiménez Redondo, Vecina de Madrid.

Daniel Mostajo, vecino de Madrid.

José Luis Aznarte, vecino de Madrid.

Daniel Fernández Rodríguez, vecino de Madrid y Activista de No Somos Delito.

Lara Alba Hernáiz, Vecina vocal AM Villaverde.

Paloma López Cruz. Vecina vocal Ahora Madrid Moncloa-Aravaca.

Estrella Aranda Osoijo. Vecina vocal Ahora Madrid, Latina.

Jesús Arriaga Vecino de Tetuán.

Pilar López Muñiz, No Somos Delito.

Alejandro Barbero Rodríguez, Ahora Madrid / Ganemos Madrid / IU

José Luis de la Flor. La Villana de Vallekas.

Jesús Alonso García

Esther Alonso Marín, Patio Maravillas.

Juan Ramos Martín, profesor – Universidad de Salamanca.

María Fernanda Rodríguez López, asesor en Distrito de Moncloa-Aravaca.

Paloma Trapero, vecina de La Prospe.

Víctor Benítez Canfranc, profesor, Madrid.

Carlos Vidania Domínguez, Ganemos Centro.

Luis M. Sáenz, coeditor de Trasversales.

Enrique Salgado Ballestero, vecino de Chamartín.

Mamen Romero Gallego, Ganemos Fuencarral.

Nieves Salobral Martín, Asesora Grupo Municipal.

Juan Ignacio Fernández, Vocal vecino AM Moncloa-Aravaca.

Juan Carlos Canino, Ágora Sol Radio.

Rubén Caravaca Fernández, Dinamizador cultural.

Marina Rubio Sánchez, Oficina de Urbanismo Social.

Oscar Revilla Alguacil.

Hilda Mirta Romano Pirez Apolonia, Vecina de Tetuan.

Aurora Maza Alonso, vocal vecina AM.

Marcelo Camacho Samper, Periodista.

José Carlos López González, funcionario.

Beatriz Rodriguez Ramos, Vocal vecina AM Carabanchel.

Oriol de la Dehesa Demaria, Administrador de sistemas.

Alejandro García Barba, estudiante y vecino libre de Madrid.

Jose Manuel García-Lorenzana, Podemos Tetuán.

Laura Fernández , Vecina de Tetuán y madre que asistió a la representación.

Javier Miñones, vocal vecino Ayuntamiento Madrid.

Eloy de la Haza, Radio Vallekas.

Aitana Garí Pérez, Vecina de Tetúan y madre que asistió a la representación.

Santiago M. León Luís, Psicoterapeuta.

Daniel Rivas Barragan, ingeniero informático.

Izaskun Sánchez Aroca, Periódico Diagonal.

Alba Redondo Martínez.

Cristina Ortega, vecina de

