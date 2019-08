Messi y Cristiano no apagan fuegos en la Amazonia

No es un «barco de emigrantes italianos»

Soy periodista desde hace décadas. Me gustaba más el papel pero me hice experto en Internet. Llevo desmintiendo bulos de la Red desde que empezaron a difundirse, o lo que es lo mismo: desde los inicios de Internet. En Bulocracia alertamos de los bulos, de las noticias falsas, de cualquier tipo de patraña, para que no te las creas y no las difundas. Porque Internet es un reflejo del mundo en que vivimos y podemos encontrar de todo, verdadero y falso.

Los miles de incendios que arrasan la Amazonia -o Amazonía- han llevado a muchos a ofrecer su ayuda, como ha hecho a nivel particular Leonardo Di Caprio. El actor ha donado cinco millones de dólares a través de la fundación Earth Alliance, que esperemos que lleguen a la causa, porque también el G7 le ha ofrecido su ayuda a Jair Bolsonaro, veinte millones de dólares, y éste se la ha escupido a la cara en otra de esas actitudes poco medioambientales que caracterizan al presidente brasileño, inconsciente o no de que la Amazonia es patrimonio de todo el planeta, no solo de Brasil, donde se encuentra la mayor parte del pulmón de la Tierra.

De Gran Bretaña parece que Bolsonaro sí va a aceptar ayuda, con condiciones, y de seguir reculando, tampoco rechazará la de otros, afortunadamente para todos. Pero los que no han donado ni un duro, seguro, ni tienen en su agenda hacerlo, y menos con aviones cargados con miles de litros de agua para acabar con los incendios, son Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Lo confirma que no haya mención alguna por parte de ninguno de los dos y que sus círculos más próximos, agencias incluidas, que desmienten u obvian la noticia falsa. Aunque no hacía falta.

Porque han llegado desde Sudamérica a Facebook y otras redes varios letreros que cuentan, sin citar fuente alguna, lo generosos que son ambos futbolistas, que se plasma en que han pagado mucho dinero, no se sabe a quién, para ayudar a mitigar el desastre de la selva amazónica.

«Qué grande eres Leo Messi. El mejor jugador del mundo una vez más demostrando que no es grande solo en las canchas. Tras las dos semanas que lleva quemándose la Amazonía decidió contratar 5 aviones de hasta 70 000 litros de capacidad para apoyar a controlar el incendio», se dice del futbolista argentino del Barcelona.

Mientras que del delantero luso de la Juve se afirma que es «Grande Cristiano Ronaldo. El astro portugués una vez más demostrando que no es grande solo en las canchas. Tras las dos semanas que lleva quemándose la Amazonía, decidió contratar él mismo tres aviones de hasta 80 000 litros de capacidad».

Lo de «contratar él mismo tres aviones de hasta 80 000 litros, «que se le atribuye a CR7, a mí me hubiese encantado presenciarlo. En cualquier caso, el avión cisterna con mayor capacidad del mundo puede transportar un máximo de 74.000 litros de agua, así que los tres de Cristiano de 80.000 tampoco vendrían a cuento.

Algunas de las fotos que acompañan a las múltiples versiones de ambos bulos, además, son viejas y tampoco corresponden a la Amazonia. Van desde imágenes de la agencia EFE de un fuego en Madrid en 2009 a otras de la extinción de un incendio forestal en Crimea en 2013, obra de Suvirov Aleksey para Photo Unian.

Así que si a alguien le queda alguna inquietud sobre si Leo Messi y/o Cristiano Ronaldo se han embarcado en iniciativas de estas, que no sufra. Porque, de ser cierto, el asunto estaría perfectamente orquestado y nos enteraríamos todos.