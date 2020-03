El coronavirus restaura el bulo de Netflix

El estado de alarma que vive España a consecuencia del coronavirus emplaza a la población a permanecer en sus domicilios durante al menos dos semanas. No anima a tomar Gandía, que el viernes pasado tuvo que clausurar su inmensa playa debido a la afluencia de público; o la Sierra de Guadarrama, desalojada por la Guardia Civil de cientos de descerebrados y cerrada el fin de semana.

Que mucha gente se haya tomado tan a la ligera el estado de alarma en un peligroso sinsentido, pero poco tiene que ver con que se trate o no de "madrileños", como hemos visto en las redes. Inconscientes hay en todas partes, al margen de dónde hayan nacido o residan. Afortunadamente, la mayoría de la población de toda España ha asimilado que de lo que se trata es de estar en casa para no tener contacto con más gente y evitar contagios, no de plantearse el asunto como unas vacaciones.

Precisamente por eso han surgido en las redes muchas propuestas para pasar el tiempo en casa, o lo que es lo mismo: "Cosas que puedes hacer mientras estás en cuarentena". Por ejemplo, "montar la estantería de Ikea que lleva 3 meses detrás del sofá", "desempolvar el Mario Kart de la Wii", "volver a ver Hanna Montana con una peluca puesta" o "devorar series" en general. Y decir series desde hace tiempo tiene a Netflix como evidente referencia.

Eso que muchos no entienden, o no quieren, de quedarse en casa y, ya que no hay otra, aprovechar la cuarentena y/o convertirla en ocio; parece que sí lo tienen claro los que intentan hacer caja de manera fraudulenta a través de las redes sociales. Por eso ha vuelto con fuerza estos días a través del correo electrónico el bulo de Netflix. Al menos uno de ellos, porque hay varios, como ya vimos en Bulocracia en El año de Netflix, que fue 2017. La patraña regresa restaurada, más aparente, más llamativa, más 'creíble' y en el momento más propicio.

En enero de hace tres años comenzó a compartirse un email ya de por sí enviado de manera masiva, que buscaba únicamente datos personales, entre ellos los bancarios, con la excusa de actualizar la información de pago a Netflix. El enlace adjunto conducía a una web fraudulenta con el logo de la firma estadounidense, casi igual a la oficial de la plataforma pero que nada tenía que ver realmente con ella.

A finales de ese mismo año, una nueva versión del bulo aún más currada volvió a los correos electrónicos. La diferencia entre un email y otro es que el de enero se propagó más por correo electrónico y el de diciembre por WhatsApp. Eso y que entre un mensaje y otro Netflix engordó en 200.000 la cifra de sus suscriptores en nuestro país, con lo cual aumentó también considerablemente el número de sus potenciales víctimas.

El nuevo bulo de ahora utilizando a la plataforma de vídeo bajo demanda dice más o menos lo mismo que entonces, que te han desactivado tu cuenta y debes pinchar el enlace para reactivarla; aunque el nivel de perfeccionamiento alcanza ya dimensiones de calco con la página original.

El timo, en todos los casos, es fácilmente eludible, basta con eliminar el mensaje. Especialmente si uno no es "cliente" de Netflix, puesto que entonces qué pretendes "actualizar". Y si lo eres y te quedan dudas, siempre puedes contactar con la plataforma a través de sus canales oficiales.

Porque si se pincha el enlace adjunto, se llega a una página en la que se inicia un formulario que acaba con la cuenta bancaria de la víctima en manos de estafadores de la Red. En esta ocasión, de Brasil porque, si uno se fija, aunque la web falsa luzca logos oficiales y alguna URL de Netflix, el link del remitente es brasileño y además se les ha colado alguna errata.

En el texto del email no se alude literalmente al coronavirus, pero sí se cita en muchos casos en el "asunto" la frase "No te quedes sin Netflix mientras estás en cuarentena".

"Un año de acceso gratuito"

Los bulos de Netflix abundan porque millones de personas utilizan este servicio en todo el mundo y a ellas van dirigidos, aunque también los reciban quienes no disponen de ella y a alguno le dé por picar.

Otro bulo recurrente que también suplanta a Netflix, igual de popular en distintas oleadas de WhatsApp, usa el reclamo de "un año de acceso gratuito". Este es más peligroso, porque el enlace puede producir una lluvia de malware, aunque la solución es la misma: eliminarlo.

Para los creadores de este otro engaño, esta clase de mensajes fraudulentos tienen un aliciente añadido a lucrarse consiguiendo datos personales y cuentas bancarias de sus víctimas: beneficiarse también vendiendo claves de suscripción a Netflix.