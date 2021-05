"Guarra" por ignorancia popular

Mucha gente practica algún deporte o algún tipo de actividad física para mantenerse en forma y, además, para soltar adrenalina y liberar tensiones y estrés. Y luego están esos que hacen de la descalificación su deporte favorito, lo cual también les permite soltar adrenalina, aunque mezclada con los sapos y culebras que llevan dentro.

El ejemplo perfecto lo tenemos en una foto publicada este lunes, 3 de mayo, en uno de esos foros de Facebook donde pillan a alguien por banda y lo defenestran porque sí.

Se trata de un bulo que pone en boca de Cristina Almeida la frase "Las mujeres de izquierdas nos duchamos menos porque estamos comprometidas con el medio ambiente". Se supone que la abogada, de 76 años, habría publicado este mensaje en su Twitter el 29 de marzo y, desde que se aireó en ese foro este lunes, ha generado docenas de comentarios de este clase:

"Guarra", "guarronaaaa", "cerda", "puerca", "marrana", "cochina", "gorda y cochina", "gorda asquerosa", "gorda sucia", "cerda por dentro y por fuera", "guarra asquerosa y seguro que no se cambia de bragas", "se te nota mucho", "das asco hasta duchada", "seguramente no se ha duchado desde que nacio", "os viene de cuna... sois ESPESAS", "te tiene q oler el culo estiercol", "se te huele de lejos", "tu lo que eres es una guarra", "bacalao mu caducao", "joder como huele a pescado", "que asco de mujer", "a ti no te monta ni un cerdo", "por eso no tienes peligro de salir denoche sola y borracha", "guarra idiota LA CERDA MAYOR DEL REINO", "así nos explicamos muchas cosas de las féminazas de izquierda", "solo hay que ser de izquierdas para ser como tú eres", "no, si pinta de estar reñidas con el agua si teneis", "que asco", "es de Badajoz pero los cochinos allí son más limpios", "GUARRA, CUALQUIERA SE SIENTA A TU LADO", "pues como oleras toda tú, con lo gorda que eres TIA", "así tienes que oler, marrana", "gorda, vieja y asquerosa. Lo tienes todo, tía guarra", "hija mía lo tienes todo, cochina, mal educada, prepotente, engreída, listilla, en fin roja y de las malas, un tesoro", "aparte de anciana, se te ha caído la única neurona que tenias", "más tonta no se puede ser", "si una dice una burrada la otra la dice más grande que panda de ignorantes".

Es solo una 'pequeña' selección de descalificaciones hacia una de las fundadoras de Izquierda Unida en 1986 y diputada desde 1989 a 2003 por parte de no menos de 120 personas que han dejado su comentario. Luego presume Facebook de luchar contra las fake news, pero es casi todo postureo y estos foros los tiene absolutamente abandonados.

La cuenta de Twitter de donde parte este bulo es @Cristi_Meida y ya ha sido "suspendida" por tratarse de un sitio fake que suplantaba a la abogada. Y es que la frase que tanta indignación causa en esos foros no solo no la ha espetado Cristina Almeida, es que la extremeña ni siquiera tiene Twitter.

Hay al menos otro Twitter que habla en nombre de Almeida y que también es falso, aunque éste, que tiene 29 seguidores y no sigue a nadie, permanece activo con los cuatro únicos tuits que difundió en mayo de 2019 cuando fue creado.

No importa. En esos foros uno se suelta y van llegando otros aún más entusiastas que se creen la patraña sin más y se explayan sin límite de burradas hasta el infinito y más allá. En esos sitios nadie va a rebatir que lo que se difunde sea falso, entre otras cosas porque les encantan estas falacias y por eso las hacen suyas con inusitado frenesí.

Los que comentan rezuman odio entre faltas de ortografía y sinrazón general, para algarabía del mentiroso mayor que se lo ha inventado, pero los "ignorantes" son siempre los que no comulgan con ellos.