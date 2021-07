Un imán no puede ser arzobispo castrense ni Unidas Podemos proponerlo

Algunos lo pasan de miedo inventando y difundiendo en las redes sociales por simple diversión. No hay como llenarte de razón, escribir en mayúsculas y expresarte como si fueras un aventajado de la información confidencial, para alcanzar tu momento de gloria y sentirte importante. Ya la cosa se dispara si eres jubilado y pones tu patraña en "Amigos a los que les gusta Vox España", uno de esos foros de Facebook afines al partido que lidera Santiago Abascal, con 9.600 seguidores.

Es lo que ocurre con un nuevo bulo publicado en esa página de Facebook el 18 de julio -qué mejor día-, aunque también circula por WhatsApp. Afirma que "UNIDAS PODEMOS PROPONE A DEFENSA EL NOMBRAMIENTO DE UN IMÁN COMO NUEVO JEFE DE LOS SERVICIOS RELIGIOSOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y GUARDIA CIVIL".

"UNIDAS PODEMOS PROPONE A DEFENSA EL NOMBRAMIENTO DE UN IMÁN COMO NUEVO JEFE DE LOS SERVICIOS RELIGIOSOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y GUARDIA CIVIL. La propuesta no prevé el nombramiento de un nuevo arzobispo castrense de España. El grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso ha propuesto a Defensa el nombramiento de un imáncomo nuevo jefe de los Servicios de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas (SARFAS), cargo que hasta la fecha recaía sobre el Arzobispo Castrense de España. La propuesta parlamentaria incluye el retirar de todas las unidades militares cualquier vestigio y patronazgo vinculado al catolicismo para que los musulmanes que forman parte de las FFAA y de La Guardia Civil no se sientan ofendidos. La propuesta, que también ha sido suscrita por los diputados de Más País, quiere que la Junta Islámica de España -recientemente investigada por sus vínculos con la Yihad- sea quien proponga al nuevo jefe -con asimilación de general- del SARFAS. Tanto PP como VOX ven detrás de todo esto un guiño a Marruecos para re establecer las relaciones bilaterales con ese país. ¡PÁSALO!".

Esto en determinados foros les encantaría que fuera cierto para poder despotricar a gusto, pero no siéndolo también les sirve y acumula comentarios que parecen golpes a un saco de boxeo. Y es que este bulo-epopeya sobre un imán que puede ocupar un puesto castrense es mucho más que un bulo, es un compendio de ellos.

El primero es que Unidas Podemos no le ha solicitado a Defensa el nombramiento de un imán castrense. No hay registrada iniciativa parlamentaria alguna al respecto y, lógicamente, tampoco puede tener el respaldo de Más País, porque ni el partido de Errejón ni ningún otro podría secundar algo que no existe.

Tampoco podría un grupo parlamentario hacer esa propuesta, puesto que corresponde al Arzobispado Castrense desde que lo acordaran en enero de 1979 el Estado español y la Santa Sede. Dicho acuerdo cita en su artículo 3 que quien debe presentar el nombramiento del arzobispo castrense es el Rey, después de valorar una lista elaborada por la Nunciatura Apostólica el Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha de recibir el visto bueno de la Santa Sede.

Pero si preguntas por el mundo, este asunto sobre el nombramiento de un cargo religioso y militar le es completamente ajeno a la inmensa mayoría y seguro que no va a acaparar portadas. ¿Por qué un compendio de bulos al respecto?, ¿de dónde puede partir todo esto?

Vox es la única formación que se ha interesado hasta ahora por el cargo de arzobispo castrense, que está vacante. Por eso presentó en abril una "pregunta parlamentaria para conocer los motivos por los cuales el Gobierno ha podido incumplir el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede tras la falta de nombramiento del nuevo arzobispo castrense".

Macarena Olona y Agustín Rosety apuntaban que "el nombramiento del próximo arzobispo castrense ha podido provocar un serio conflicto entre la Iglesia y el Gobierno, con los acuerdos España-Santa Sede como trasfondo".

Mientras tanto, Carlos Jesús Montes Herrero, vicario general del arzobispado castrense, hace las funciones de Ordinario Castrense tras el fallecimiento a causa de la Covid de Juan del Río Martín, el pasado mes de enero. La Conferencia Episcopal Española recuerda que "el arzobispado castrense se rige conforme a los estatutos oficiales del arzobispado aprobados por la Santa Sede en su Artículo 8, en el que especifica que en caso de sede vacante o impedida asumirá las funciones de Ordinario Castrense el Vicario General de todas las Fuerzas Armadas".

Quién ostente definitivamente el cargo de arzobispo castrense se ve que preocupa mucho aunque solo sea en determinados sectores, por eso nada como aderezárselo con el presunto nombramiento de un imán, aunque no le pongan nombre y apellidos.

El bulo comienza con una presunta petición de Unidas Podemos, que luego se justifica en que es "para que los musulmanes que forman parte de las FFAA y de La Guardia Civil no se sientan ofendidos" y acaba hablando de "guiño a Marruecos"... Las Fuerzas Armadas españolas son tradicionalmente católicas, apostólicas y romanas, aunque contemplan que los soldados musulmanes dispongan de un religioso de su comunidad que les preste asistencia. Pero que el "jefe de los servicios religiosos" pueda ser un imán es imposible y no está en la agenda de ninguna formación política.