Presuntos sorteos que no son de Coca-Cola

Facebook nos regala enmascarado de publicidad, una vez más, un presunto "sorteo" por cuya difusión ha cobrado, que habla esta vez en nombre de Coca-Cola, aunque no tiene nada que ver con la compañía estadounidense. Después del tan trillado como falso premio de la nevera portátil, que hemos podido ver en las redes sociales en diferentes oleadas, ahora tratan de tentarnos con que "¡Coca-Cola está buscando probadores!", porque "¡Coca-Cola tiene una promoción!" -que es mentira, no es suya- y "todo es simple":

"Ayúdanos a hacer que Coca-Cola sea aún mejor: responde algunas preguntas simples y recibe un premio valioso que hemos preparado para cada participante. ¡También tienes la oportunidad de ganar un suministro anual de Coca-Cola!".

En primer lugar, este sorteo, en caso de existir, no sería nunca de Coca-Cola. La multinacional lleva a cabo cada cierto tiempo promociones, que publicita y detalla en sus canales oficiales, pero esto otro, aunque luce alegremente el logo de la compañía y habla en nombre de ella, queda retratado con solo mirar las URL.

En Facebook figura en primer lugar que se trata de una publicidad de "Sport Promo", que luce el link "ga.teesmith.shop" y que luego da paso a "hoyestucumple.com" y a "premioexclusivo.com", donde se habla por la empresa alemana "Toleadoo GmvH", que ofrece las "bases de la promoción" y advierte 'en bajito' de que es la "empresa organizadora del sorteo promocional", no Coca-Cola.

Esta "promoción" no es de Coca-Cola y lo dicen los mismos que se valen de ella, pero hay que fijarse. No hay un solo vínculo con la Coca-Cola real, ni la de España ni la de Alemania, por ninguna parte y con eso ya tenemos claro que el presunto "sorteo", "promoción" o como lo quieran llamar no parte de la compañía de bebidas. Así que aventurarse en este asunto será solo cosa nuestra y de una empresa alemana que, en principio, se dedica a hacer promociones. Tratan de parecer transparentes, pero hasta las propias "bases de la promoción" les delatan:

"La empresa organizadora comunica a los participantes que, adicionalmente, tratará sus datos personales asociados a la navegación y respecto de la información que nos suministre a través de la participación con finalidades estadísticas, históricas y comportamentales (...) La información asociada a la participación sea tratada para las finalidades descritas en el presente parágrafo, incluyéndose la posibilidad de ser segmentados con fines comportamentales o publicitarios (...) El Organizador se reserva la facultad de modificar las presentes Bases, así como la organización, y/o gestión de la presente promoción en cualquier momento".

Esta última frase es definitiva, ya que anula esas "bases" que en teoría está desarrollando y comunica que pueden hacer lo que les dé la gana con la "promoción", y ya estás advertido. En letra mucho más pequeña figura esta otra anotación, por si a alguien le quedaba alguna duda:

"Participa en el sorteo gratuito organizado por toleadoo GmbH y gane este fantástico premio. Completa todos los campos con datos veraces antes de la fecha límite de inscripción: 31.12.2021 antes de las 24 horas. Queda prohibida la participación de menores de edad. La entidad titular de la marca del premio no forma parte del mismo".

La pauta habitual

Para poder acceder al "sorteo", solo hay que seguir unos pasos que te van marcando y que se inician con una pequeña encuesta que pregunta por tus hábitos de consumo de Coca-Cola. Son cuatro preguntas chorras para llamar la atención y, una vez completadas, ¡sorpresa": ya te ha tocado algo, o eso te anuncian.

Pero el paso definitivo es el siguiente, cuando te piden tus datos con la excusa de entregarte el premio que te corresponda, que no aclaran cuál es. En realidad esos datos serán vendidos a otras compañías a demanda, que te freirán después a comunicaciones publicitarias de dudosa credibilidad.

La pauta es similar a la de ese falso sorteo de una nevera de Coca-Cola que mencionábamos y a otros que se han inventado donde ofrecían desde iPhones hasta lotes de productos de la marca.

¿Por qué se valen de Coca-Cola? No solo lo hacen con esta marca de bebidas, cualquier empresa o entidad potente es susceptible de verse suplantada y ser protagonista sin quererlo de estas acciones de phishing, como hemos visto otras veces. Si tiran de Coca-Cola es porque es difícil encontrar en el planeta a alguien que no conozca a esta solvente multinacional, consuma o no sus productos; y porque la compañía realiza de vez en cuando promociones legítimas.

Este tipo de señuelos publicitarios se dan en multitud de países además de en España y en varios idiomas. De hecho, Coca-Cola de México salió al paso el pasado mes de abril para desvincularse de estas iniciativas que usan su nombre y su logo pero que le son completamente ajenas:

"Todas las acciones y promociones que Coca-Cola desarrolla son comunicadas a través de nuestros medios oficiales, así que al recibir un mensaje de algún canal no verificado como propiedad de Coca-Cola, te pedimos hagas caso omiso y no proporcionar ningún dato al remitente, por tu seguridad. Al brindar tu información personal y financiera podrían darle un mal uso".

Facebook sigue cubriéndose de gloria tras consolidarse como el paraíso de las promociones falsas. No tiene ningún problema en cobrarlas mientras presume de que combate las fake news y los bulos. Por eso, si tienes dudas sobre si Coca-Cola está de promoción, lo más práctico es acceder a la multinacional a través de sus soportes oficiales y comprobarlo. Cualquier otra cosa es asumir riesgos innecesarios de los que FB no advierte.