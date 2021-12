No hay fotos del fusilamiento de Lorca

Federico García Lorca, integrante de la generación del 27, dramaturgo, prosista y el poeta más influyente y popular de la literatura española en el siglo XX, murió asesinado por las tropas sublevadas el 18 de agosto de 1936, un mes después de iniciarse la Guerra Civil. Fue fusilado de madrugada en el camino de Víznar a Alfacar, en Granada, y su cuerpo jamás ha sido recuperado. Sus restos mortales permanecen enterrados desde hace 85 años en alguna fosa común anónima enclavada en su provincia natal de Granada, junto con los de otros represaliados el mismo día: el maestro Dióscoro Galindo y dos banderilleros anarquistas, Francisco Galadí y Joaquín Arcollas.

Lorca fue ejecutado a los 38 años y de su fusilamiento no existen imágenes. Es más, de la muerte del poeta andaluz se ha hablado mucho más desde la llegada de la democracia que durante las casi cuatro décadas que ocuparon el poder los mismos que decidieron matarle.

Sin embargo, podemos encontrar en las redes sociales una presunta foto de su fusilamiento, en la que se supone que aparece el poeta granadino, puño en alto, ante un muro donde va a ser ejecutado en solitario por dos guardias civiles. En ese momento estaría "recitando su último poema", como reza la leyenda que se adjunta en esos compartidos:

"García Lorca recitando su último poema, justo antes de su ejecución durante la guerra civil española en agosto de 1936, por un pelotón de fusilamiento fascista.

Qué es el hombre sin libertad

Oh! Mariana dime

Dime cómo puedo amarte

Si no estoy libre, dime

Cómo te ofreceré mi corazón

Si no es ya mío

(*) Imagen referencial tomada de los archivos de la guerra civil española".

Algunos han publicado solo el primer párrafo y otros este texto más largo con poema incluido, que finaliza con la frase "Imagen referencial tomada de los archivos de la guerra civil española", lo cual es rotundamente falso.

En Facebook hay docenas de fotos iguales con esa leyenda en sus versiones corta y larga y además llevan ahí al menos desde 2015. De hecho, la foto se ha compartido todos los años desde entonces en distintos momentos, como podemos comprobar en las capturas que figuran tras este párrafo, y 2021 no podía ser menos.

¿De dónde sale la foto? Es una captura de un vídeo oficial de uno de los temas de la banda de punk rock madrileña Boikot, Lágrimas de rabia, dirigido en el año 2011 por uno de sus miembros, el guitarrista Alberto Pla, conocido además de por su faceta musical por sus producciones audiovisuales, como el cortometraje Jarama, que "recuerda y homenajea a las Brigadas Internaciones". El corto "narra la historia de un músico y soldado Republicano y un escritor y Brigadista Irlandés Charles Donnelly en una batalla, la del Jarama, donde ambos pierden la vida".

Boikot es un grupo muy comprometido desde siempre con la política, con el republicanismo de izquierdas. Ha sido su gran seña de identidad durante los más de 30 años que tiene la banda y es habitual que en sus conciertos se exhiban banderas de la Segunda República y se lancen proclamas contra el fascismo. Lágrimas de rabia, el tema de cuyo vídeo oficial se ha extraído la imagen del supuesto asesinato de Lorca, tiene ya una década y se difunde de vez en cuando la captura como si fuera una imagen original referenciada en los "archivos de la guerra civil española".

A los 2 minutos y 12 segundos del vídeo se ve la trillada imagen que mora en Facebook desde hace años. La realidad es que no hay testimonios gráficos de la muerte de Federico García Lorca, como tampoco hay constancia de dónde continúa enterrado 85 años después de que fuera asesinado.