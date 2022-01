Vacunarte dos veces no daña el sistema inmunológico (tampoco en el Reino Unido)

Hay una alerta falsa en las redes sociales, y sobre todo en WhatsApp, que asegura que el Gobierno Británico ha admitido que las vacunas contra la Covid-19 dañan "el sistema inmunológico natural del doble vacunado". Es decir, vacunarte dos veces te perjudica en lugar de ayudarte:

"El # gobierno británico admite que las # vacunas han dañado el # sistema inmunológico natural del # doble vacunado. El Gobierno del Reino Unido ha declarado que después de una doble vacunación nunca más podrá tener inmunidad completa y natural a las # variantes de # Covid o posiblemente a cualquier # virus. ¡Veamos cómo comienza la pandemia "real"! En su informe de vigilancia de la vacuna COVID-19 de la semana 42, la Autoridad de Salud del Reino Unido admitió en la página 23 que "los niveles de anticuerpos N parecen ser más bajos en las personas infectadas después de dos dosis de la vacuna". Continúa explicando que esta caída de anticuerpos es básicamente permanente".

Al margen del problema que tiene esta gente con los hashtags, que los ponen ahí sueltos a ver qué pasa; el 'respaldo' a tales afirmaciones -falsas- lo encontramos en algunas de esas páginas donde las vacunas son parte de una trama. Los mismos argumentos del mensaje de WhatsApp están, por ejemplo, en un blog de medio pelo llamado El colectivo de Uno: "El gobierno británico admite que las vacunas han dañado el sistema inmunitario natural de las personas que han recibido una doble vacuna". Pero a su vez este sitio fusila a una web negacionista francesa, France Medias Numerique -cuyo link está al final del texto-, que es todo un despropósito científico. Entusiasmaría a personajes que piensan como mínimo como Miguel Bosé. Sus 'noticias' son todo teorías conspirativas sobre la pandemia.

Tanto la web española como la de Francia aluden al "Gobierno del Reino Unido" y a un informe de la "Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido", que en su "página 23" diría que "los niveles de anticuerpos N parecen ser más bajos en las personas que contraen la infección después de dos dosis de vacunación" y continuaría explicando que "esta caída en los anticuerpos es prácticamente permanente". Luego emplazan a que leas "tú mismo" las páginas 23 y 24 de ese informe para que te convenzas en primera persona.

Y sí, el informe existe. Analiza la efectividad de las vacunas y, efectivamente, lo publicó la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA). Lo hizo en octubre de 2021, lleva por título "COVID-19 vaccine surveillance report Week 42" (Informe de vigilancia de la vacuna contra la COVID-19 Semana 42) y no dice lo mismo que el mensaje de WhatsApp y esas páginas.

Ni de lejos afirma que "el Gobierno del Reino Unido ha declarado que después de una doble vacunación nunca más podrá tener inmunidad completa y natural", que "las personas que toman la vacuna serán mucho más vulnerables" o que quede dañado el sistema inmunológico. Si entras "tú mismo" en el informe y el inglés no te ofusca, podrás leer lo que de verdad se detalla y no las patrañas que venden los de las conspiraciones vacunales, que 'interpretan' a demanda.

De lo que habla el informe es de una "disminución de anticuerpos producidos por la vacuna con el paso del tiempo", no de un daño prácticamente irreversible al sistema inmunológico. Interpretar otra cosa, además de falso, es retorcido y totalmente intencionado.

No se cita que "los niveles de anticuerpos N parecen ser más bajos en las personas que contraen la infección después de dos dosis de vacunación", sino que "los cambios en la seropositividad en el ensayo N muestran el efecto de la infección natural". N se refiere al test de Nucleoproteína, que detecta los anticuerpos generados tras infectarse, mientras que el test Spike (S) es más completo y detecta tanto los generados después de contraer el virus como después de vacunarse. El estudio dice que se han probado aumentos de anticuerpos en las personas vacunadas que no habían tenido covid durante al menos los siguientes cinco meses y a partir de ahí disminuyen. Y concretamente se refieren a la vacuna de Pfizer frente a la variante Delta, que previene la enfermedad sintomática con una "efectividad del 95%"si se reciben dos dosis.

Los bulos no suelen ir acompañados de links a páginas de entidades acreditadas para que compruebes que la falacia que te están vendiendo no lo es. Lo más llamativo de éste es eso, que se han molestado en documentarlo y te animan a que "tú mismo" compruebes su supuesta veracidad a través de dos páginas de un informe de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, nada menos. Porque luego vas "tú mismo" y resulta que no pone lo que cuentan ellos.