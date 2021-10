Una alerta fraudulenta y desfasada para hacer caja a costa de Sanidad

"ALERTA POR CORONAVIRUS. Mensaje urgente del Ministerio de Sanidad". Así comienza a estas alturas un mensaje que mora en WhatsApp -cuando funciona-, en el que después añaden: "Rogamos colaboración ciudadana y máxima difusión de este mensaje. ¡Compártelo en tus grupos de WhatsApp y en tus Redes Sociales! ¡¡PUEDES SALVAR VIDAS!!".

Luego lo adornan con tres obviedades sobre "protección" ante la Covid-19, pero lo importante es el link que colocan antes. Es donde presuntamente tienes que pinchar para ver la "alerta por coronavirus" que mencionan, que no es tal ni procede del Ministerio de Sanidad, sino que conduce a una web donde venden mascarillas y requieren pronto datos personales, incluido el número de tu cuenta bancaria.

Es decir, es un timo en toda regla. O lo era, porque, aunque se sigue compartiendo, el enlace a esa 'farmacia' fraudulenta ahora está roto y solo conduce a una página que advierte de ello. En todo caso, reactivarlo sería fácil. Bastaría con habilitar una nueva web donde consumar el timo y volver a colocar una "alerta" en WhatsApp, como ha ocurrido antes en innumerables ocasiones.

El Ministerio de Sanidad no lanza mensajes por WhatsApp y menos lo haría con un texto tan burdo y alarmante, que habla de una cuestión "urgente", de "colaboración ciudadana" y de "salvar vidas" y te emplaza a pinchar un enlace que dicen que es de "Sanidad" pero reza "farmaciacoronavirus".

Estos mensajes están desfasados desde hace tiempo. Triunfaban cuando llegó la Covid y azotaba con fuerza, apenas había mascarillas y sabíamos muy poco del virus. Si cuela, cuela, aunque éste ya no, que tiene el enlace roto. El objetivo es el habitual: hacerse con tus datos personales y bancarios para utilizarlos a demanda.

De hecho, no es el único reclamo que conduce a una 'farmacia experta', en esta ocasión en coronavirus. Eran habituales durante el confinamiento, cuando aumentó exageradamente el uso de WhatsApp y abundaban los mensajes patrañosos, pero también antes de la llegada del virus. Entonces se valían de otros asuntos, como Viagra a precios populares o supuestos remedios infalibles contra el cáncer. Internet está repleta de farmacias online, en España y fuera, y conviene asegurarse bien antes de hacer un pedido, ya que algunas funcionan con normalidad y otras solo encubren fraudes.

Cuando irrumpió el coronavirus no había mascarillas y cualquiera que las anunciaba llamaba la atención. Ahora que se suavizan las medidas pero las seguimos llevando, podríamos pensar que algunos siguen teniendo excedente de mascarillas y buscan 'darles salida' y tus datos. Pero no. Esto no es como los nuevos timos en la competidora Telegram, que vimos la semana pasada. El mensaje es el mismo de hace más de un año y medio. Por eso ya no funciona el link. Ha dado tiempo a eliminarlo.

El Ministerio de Sanidad ofrece en su web amplia información actualizada sobre la Covid-19, pero no manda whatsapps para divulgarla, ni ahora ni antes. ¿Por qué este mensaje sigue dando vueltas por WhatsApp? Porque los bulos son cíclicos aunque estén desfasados. Hay quienes comparten cualquier mensaje que les sale en la pantalla sin plantearse si es falso, si pueden contribuir a propagar una falacia o si van a hacer el ridículo.