Que Telegram no te impida ver las noticias

Hay un vídeo que recorre Facebook en el que una mujer lanza un mensaje al mundo mientras conduce. Desde ese marco incomparable, un coche, dice que se ha enterado por Telegram -donde "se filtra todo lo que no veis en la tele"- de una noticia que no se cuenta porque "no interesa".

"Esto no interesa en los medios, lo que hacen los marroquíes ilegales no interesa (...) Así que os lo explico yo: una chica en Málaga, creo, de 18 años, ha sido apuñalada diez veces. Está en la UCI en estado crítico. Ha perdido el riñón. Ha sido apuñalada por su exnovio, un marroquí ilegal. Pero, claro, eso no sé si los medios harán mucho hincapié en eso o le darán la importancia que le tienen que dar o su espacio en la televisión, en los medios. ¿Por qué? Porque no interesa, ¡no interesa! Y cuando no les interesa, no lo cuentan. Lo que hacen es desinformar, eso es lo que hay. ¡Viva España!".

A lo mejor lo que ocurre con esta mujer es que pasa tanto tiempo en Telegram que no le da tiempo a mirar los medios de comunicación, porque la noticia de este lamentable apuñalamiento, que tuvo lugar en Arroyo de la Miel, Benalmádena (Málaga), la publicaron en masa los medios españoles el viernes 7 de mayo.

La información la dio inicialmente el diario Sur a la 1:49 horas del día 7 y ya comentaba en el texto que el agresor era "de origen marroquí". Luego la recogieron casi todos, entre otras cosas porque la difundió Europa Press y así llegó a sus abonados. Podemos verla en Público, MálagaHoy, La Voz del Sur, ABC, La Vanguardia, Heraldo, Nius, Cuatro, Telecinco, LaSexta, Cómo!, y en un largo etcétera de soportes, entre ellos Menéame. Basta con visitar Google para comprobarlo.

También se hizo eco del terrible suceso OkDiario, un día después que los demás, el 8 de mayo. Menciona en el título que ocurrió en Torremolinos, no en Benalmádena, y cita la nacionalidad del agresor: "Un marroquí apuñala a su ex novia de 18 años en Torremolinos: la joven pierde un riñón". Pero ni siquiera este periódico afirma que el magrebí fuera "ilegal", como afirma la mujer del vídeo. Quién sí lo cita en su Twitter es el propagador de bulos Alvise Pérez.

La violencia es violencia, parta de quien parta y tenga la nacionalidad que tenga, aunque está claro que a algunos lo que más les convence es que los violentos sean inmigrantes, y si son marroquíes e ilegales, mucho mejor.

En todo caso, la mayor parte de los medios han reflejado la nacionalidad del agresor, que efectivamente es de origen marroquí. Y ya que a la mujer del vídeo le importa tanto la procedencia de la gente, comentarle que la agredida es paraguaya. No sé si, al no ser española, el suceso le parecerá menos grave.