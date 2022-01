El bulo del "reality comunista como el de Maduro" de Yolanda Díaz

"Yolanda Diaz va a crear un reality comunista como el de Maduro: Se quiere acercar al pueblo".

Si uno ve pasar este este título por las redes sociales, podría incluso llegar a creérselo aunque a "Diaz" le falte la tilde. Con ese objetivo lo difundió el 2 de enero una web de medio pelo llamada Tormenta 78 y lo comparten sus entusiastas. Pero lo más lamentable de esta supuesta noticia, que además de ser falsa es más bien una estupidez, llega cuando pinchas el enlace. Entonces compruebas que el 'sustento' del titular es una 'noticia' que se compone de un párrafo sin sentido al que se añade un corte de 4 segundos del vídeo de una entrevista de Yolanda Díaz con El País, publicada también el 2 de enero, donde habla de otra cosa.

"Yolanda Diaz sorprende en una entrevista realizada, donde dice que se va a mostrar a la gente, al igual que esta haciendo Nicolás Maduro en Venezuela. La ministra comunista quiere mas audiencia. Yolanda ya demostró con el mensaje navideño que quiere mas comunismo. Desde esta web aconsejamos a la ministra comunista que ayude a los trabajadores".

Este es el párrafo que compone toda la 'noticia'. No es muy largo pero les da para referirse al comunismo hasta tres veces. La vicepresidenta segunda del Gobierno habría sorprendido con "una entrevista realizada", aunque no mencionan dónde ni con quién, y añaden que Díaz "se va a mostrar a la gente, al igual que esta haciendo Nicolás Maduro en Venezuela".

Luego, en los cuatro segundos del pedazo de vídeo que han colocado, donde se ve el rótulo "¿En qué consiste su proyecto político?"; Yolanda Díaz afirma: "No voy a impulsar un proyecto político, voy a abrir una conversación con la sociedad española". Y es en esta frase en lo que sustentan la fake news del "reality comunista como el de Maduro" que se han inventado para la ministra de Trabajo. En la entrevista legítima no hay realitys, no hay maduros y tampoco algo que se parezca a esta sandez con apariencia de información.

Esta 'exclusiva' en los foros adecuados sugiere todo tipo de comentarios ofensivos hacia Yolanda Díaz. Se ve que por eso la página patrañosa que la ha creado y propagado escogió en su día como lema "Concienciando a los españoles".

Nicolás Maduro, por cierto, protagonizó el programa de televisión del Gobierno venezolano Contacto con Maduro de 2015 a 2017 y desde el 22 de enero al 3 de diciembre de ese año presentó otro similar, Los Domingos con Maduro. Esta gente que inventa continuamente noticias de "comunistas" tiene siempre unas interpretaciones peculiares de la realidad y si no la convierten en bulos, no son ellos. Pero son poco creativos y no suelen estar muy actualizados, como su audiencia, que mayoritariamente sigue situando a Íñigo Errejón en Podemos.