El bulo de la nieta de Biden que dice que murió ejecutado hace cuatro años y gobierna su gemelo

En redes sociales se ha hecho popular, por todo el mundo, un vídeo en el que una presunta nieta Joe Biden afirma que el presidente de Estados Unidos, su supuesto abuelo, murió ejecutado hace cuatro años y es su hermano gemelo quien dirige el país desde entonces.

"ATENTOS NIETA DE JOE BIDEN ( HIJA DE HUNTER ) CONFIESA QUE SU ABUELO MURIÓ HACE 4 AÑOS ( FUÉ EJECUTADO ) Y QUE QUIÉN FINGE SER JOE ES SU HERMANO GEMELO BOB, EL CASTILLO DE NAIPES A PUNTO DE DERRUMBARSE COMO SIEMPRE ADVERTÍMOS".

Sería complicado mentir más y decir más tonterías a un tiempo, pero el vídeo y sus compartidos campan a sus anchas y los que gustan de las teorías conspirativas lo han hecho suyo con la pasión acostumbrada. Pero la chica que aparece en el vídeo no es nieta de Joe Biden, sino una usuaria de TikTok a la que le ha dado por ahí para hacer "una broma". Además, Biden no tiene un hermano gemelo llamado "Bob" y menos ocupando su puesto como presidente. No tiene ningún hermano gemelo.

Joe Biden tuvo un hijo, el mayor, de apodo similar a "Bob": Joseph Robinette 'Beau' Biden III. Nació el 3 de febrero de 1969, fue abogado, político y militar, y murió de cáncer cerebral en 2015, con solo 46 años.

Según el país donde se difunda, este bulo lo han publicado diferentes cuentas en las redes sociales, muchas, aunque en el vídeo original publicado en TikTok se advierte de que se trata de una cuenta parodia, algo más difícil de apreciar en los compartidos.

En el vídeo a "Bob" ya le llaman "Beau", pero su autora 'no se aclara' sobre su relación con el actual presidente estadounidense. Así justifica la autora de la grabación sus argumentos inventados a demanda:

"Mi abuelo Joe Biden tiene un gemelo, y ese gemelo hace de Joe Biden en la Casa Blanca. Lamentablemente, mi abuelo Joe Biden murió hace cuatro años, pero, ¿sabes? Construyó una larga carrera política y mi familia todavía quería tener poder en el Gobierno de los Estados Unidos, así que reemplazamos a Joe con su gemelo, Beau".

De los siete nietos que tiene Joe Biden, ninguno es la chica del vídeo, que se llama Kass Theaz y se dedica a contar sus cosas y a inventarse otras en TikTok. Y de los tres hermanos del líder norteamericano, ninguno es su gemelo. Imposible, porque todos son menores que él.

El caso es que en las redes sociales hay quienes se llena de razón y afirman rotundamente que en la Casa Blanca hay un doble de Biden y muy de confianza: el hermano gemelo que no tiene. Y es que en TikTok cada vez abundan más este tipo de historietas sin rigor alguno, que lanzan usuarios que tampoco lo tienen.

Así que si quieres saber si algo de lo que se dice en esa red social es verdad, mejor contrástalo antes de compartírselo al mundo y evitarás el ridículo de recrear lo que se ha inventado una usuaria ociosa en una cuenta parodia.