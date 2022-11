Iker Casillas y las tetas de Isabel Díaz Ayuso

Después de que Iker Casillas publicara en su cuenta de Twitter el 9 de octubre "Espero que me respeten: soy gay" y de que, dos semanas después, el día 26, difundiera de madrugada en el mismo soporte "Qué ganas de pegarme siete tiros en los testículos", es probable que a muchos no les pareciera extraño que el exfutbolista, que acumula 9,8 millones de seguidores en la red del pajarito, tuiteara luego, el 29 de octubre, otro mensaje rarito: "A Isabel Díaz Ayuso le mojaba las tetas como si fuesen magdalenas". Pero no, este último tuit no es suyo.

Es más, aunque aparentemente el mensaje parte de la cuenta de Iker Casillas, que ahí figura, se comparte en las redes sociales, no solo en Twitter, como una imagen, que delata que alguien ha capturado parte de su Twitter y lo ha manipulado a su gusto.

El tuit que se le atribuye a Casillas sobre las tetas de Ayuso lo tienen muy presente los seguidores del programa de televisión El Chiringuito. Y es que uno de los periodistas habituales en el espacio, Juande Sanz, comentó que le habían hackeado su Twitter y él no tenía nada que ver con la misma frase sobre Ayuso, "A Isabel Díaz Ayuso le mojaba las tetas como si fuesen magdalenas", que figuraba en su cuenta como publicada por él el 28 de octubre. Ni esa ni otras también difíciles de creer como "me he dado picos con Pedrerol y le huele la boca peor que a un chimpancé".

Que la frase de las tetas de Ayuso le cayera un día después a Casillas ha de tener que ver con sus tuits anteriores. Se ve que a alguien le pareció la percha perfecta para una idea que primero le atribuyeron a un periodista de El Chiringuito y, obviamente, no la encontraremos en el Twitter del exportero.

Juanfe Sanz denunció que fue hackeado el día 28 y, efectivamente, en su Twitter sí está la alusión a las tetas de la presidenta de la Comunidad de Madrid y las magdalenas, pero el periodista se ha desligado por completo de esa y de varias publicaciones más en su Twitter. La podemos encontrar igualmente en otras cuentas futboleras sin alusión a Iker Casillas o a Juanfe Sanz.

Sanz, en todo caso, ha pedido disculpas después, tras recuperar el control de su cuenta: "Hola a todos. Después de ser víctima de un hackeo finalmente he recuperado oficialmente mi cuenta de @TwitterEspaña".

Así que si topáis en redes sociales con la frase "A Isabel Díaz Ayuso le mojaba las tetas como si fuesen magdalenas", no es cosa de Iker Casillas ni de Juanfe Sanz, pero ahí anda.