Cuando las fuerzas del orden presuntamente te chantajean porque eres un delincuente sexual

Hemos hablado en otras ocasiones de esos timos que te mandan a tu email diciéndote que te han grabado masturbándote ante tu dispositivo y quieren chantajearte para que pagues una cantidad por no hacerlos públicos.

Es algo que se conoce como sextorsión y, aunque surgió hace unos años, siguen proliferando prácticas similares, porque está claro que hay quienes han picado y les han reportado pingües beneficios a los ciberestafadores.

Es evidente que hay gente que se masturba ante el ordenador o el móvil y los timadores lo saben, y algunas de sus víctimas, para evitar la vergüenza de que les vean otros en una situación tan comprometida, directamente acceden a pagar.

Lo curioso es ahora el que parece el último intento de timo relacionado con esta práctica, porque se les ha ido de las manos en cuanto a imaginación desbordante. Le han querido poner tantas cosas al tema que se han pasado de adornos.

Para empezar, el email lo envía de madrugada "Hsu Wai Hnin", con el asunto "DENUNCIA POLICIAL JURIDICA", desde esta dirección de correo electrónico: hsuwaih10@teachersucenter.com. Ya vamos mal con un email tan exótico.

A continuación encontramos un texto en el que exponen sus 'argumentos' y esta vez van más lejos de que te hayan grabado masturbándote. Directamente, "Hsu Wai Hnin", o quien sea, te acusa de ser un delincuente sexual.

"Estamos tomando medidas legales contra usted poco después de una incautación informática de Ciber-infiltración por (Pornografía infantil - Pedofilia - Exhibicionismo- Ciberpornografía - Tráfico sexual) Adjuntamos nuestra carta. Por favor, contáctenos por correo electrónico".

Esto ya parece más serio, o eso quieren, porque se trata de delitos y muy graves. Lo cierto es que el email llega con un adjunto en el que "Hsu Wai Hnin" parece haberse aliado con las fuerzas del orden, ya que es un documento, lamentable, que pretende aportar oficialidad para que te lo tomes en serio, pero les ha quedado del todo penoso.

Incluye el logo del Ministerio del Interior, pero estirado; también los de la Policía Nacional y la Europol, pero lo que no cuadra es que te lo mande también "REPÚBLICA ESPAGNOL" y la "GUARDIA CIVIL".

El hecho de que España sea un Reino y no una República a este gente no le afecta. Ellos lo ponen por si acaso y como en francés, pero también incluyen una "CONVOCATORIA EN EL TRIBUNAL" que además sería la "N° 7288 BPM", "para las necesidades de una investigación judicial (artículo 390-1 del Código de Procedimiento Penal)".

Así en teoría meten miedo, aunque su carta en PDF, que se titula "Guardia Civil" y es larguísima, lo que produce es risa. Son "nosotros", pero la misiva es cosa de "RAPHAËL PÉREZ PÉREZ, Comisario General de Policía Judicial y Comandante de la Brigada de la Protección de Menores (B.P.M)", que cuenta cosas espeluznantes:

"Nosotros, Comisario RAPHAËL PÉREZ PÉREZ, Comisario General de Policía Judicial y Comandante de la Brigada de la Protección de Menores (B.P.M), en colaboración con la Oficina Europea de Policía ( EUROPOL), le dirigimos esta convocatoria tras una incautación informática vía ciber-infiltración (autorizada, en particular, en materia de pornografía infantil, pedofilia, ciberpornografía, exhibicionismo, tráfico sexual, desde 2014) para informarle de que es objeto de varios procesos judiciales según el Código Penal vigente en el marco de la Ciberdelincuencia. Los hechos son los siguientes: PEDOPORNOGRAFÍA - PEDOFILIA - EXHIBICIONISMO - CIBERPORNOGRAFÍA - DESPOJO DE MIEURS".

El "DESPOJO DE MIEURS" que mencionan es algo impagable. En todo caso, que sepáis que si la Policía Nacional, la Guardia Civil o cualquier otro cuerpo policial constata que tú eres un delincuente sexual, no te mandarán una carta absurda, directamente irán a buscarte para detenerte. Pero ellos continúan porque, ya que se han puesto, le aportan a su comunicación otros componentes alucinantes:

"Tenga en cuenta para su información que la ley de marzo de 2007 aumenta las penas cuando las propuestas, las agresiones sexuales o las violaciones se han cometido mediante el uso de Internet y usted ha cometido estos delitos mencionados anteriormente después de ser atacado por nuestro Cyber-Policía a través de su flujo de datos de Internet, que constituye la evidencia de sus infracciones".

O sea, que has cometido delitos graves de carácter sexual después de que la "Cyber-Policía" te ataque, lo cual igual es un atenuante o algo. Tienen "evidencia" de tus "infracciones", pero en lugar de ir a detenerte, te mandan esta carta maravillosa, que continúa dándote un plazo de tres días para que evites males mayores. Es decir, las propias fuerzas del orden españolas te están chantajeando. No quieren detenerte, quieren que pagues y que te hagas oír por correo electrónico, y te lo ruegan:



"Por lo tanto, le rogamos que tenga a bien hacerse oír por correo electrónico escribiéndonos sus justificaciones para que sean investigadas y verificadas con el fin de evaluar las sanciones, y ello en un plazo estricto de 72 horas. Transcurrido ese plazo, nos veremos obligados a transmitir nuestro informe a la Fiscalía Adjunta del Tribunal de Primera Instancia de Madrid, especialista en delitos cibernéticos con el fin de establecer una orden de arresto contra usted que se transmitirá a la Gendarmería más cercana a su lugar de residencia. Por lo tanto, será fichado como delincuente sexual y, como indica el procedimiento de urgencia, su información será transmitida a las asociaciones de lucha contra la pedofilia y a varias cadenas de televisión nacionales para una difusión masiva para que su familia, sus seres queridos y toda Europa saben lo que hacen frente a su ordenador".

La "Gerdarmería más cercana" a tu "lugar de residencia", en todos los casos, estará en Francia, que es donde existe ese cuerpo y no en España. Y es que la" Policía Nacional", la "Europol", la "Gendarmería" y demás van a ficharte "como delincuente sexual" si no haces lo que te dicen.

Lo mejor es que estos cuerpos también te comunican que van a mandar a "varias cadenas de televisión nacionales" lo que haces "frente al ordenador". Después te aportan una dirección de correo electrónico que trata de suplantar a la Policía Nacional para que te 'expliques', y que es fraudulenta desde lejos. Además, es una sola dirección pero los ciberdelincuentes ven varias:

"Esperamos sus explicaciones a estas direcciones: Cuerpo.Nacional.Policia@spainmail.com".

Aunque a la Guardia Civil la han mentado de pasada y se supone que esta comunicación la firma "RAPHAËL PÉREZ PÉREZ, Comisario General de Policía Judicial y Comandante de la Brigada de la Protección de Menores (B.P.M)", luego meten a más actores para decir más o menos lo mismo:

"Ahora que usted está advertido, reciba esta Convocatoria para servir y valer lo que por derecho. Transcurrido este plazo, nos veremos obligados a transmitir nuestro informe a la señora María Gámez Gámez, Director General de la Guardia Civil para emitir una orden de arresto contra usted y procederemos a su detención inmediata por la gendarmería más cercana a su lugar de residencia y se le inscribirá en el registro nacional de delincuentes sexuales. En este caso, su expediente también se transmitirá a las asociaciones de lucha contra la pedofilia y a los medios de comunicación para la publicación de una persona inscrita en el RNDS (Registro Nacional de Delincuentes Sexuales)".

Esto lo rubrica otra vez el "Comisionado. RAPHAËL PÉREZ PÉREZ", que se ha pasado a la "Gendarmería" para la ocasión y ahora es "Comandante de Brigada Departamento de Protección de Menores Dirección General de la Gendarmería Nacional - Brigada de Protección de Menores Dirección: Gran Vía de Ramón y Cajal, 42, 46007 Valencia, Espagne 7j/7j - 24h/24h".

Si después de leer todas estas falacias, te sigues creyendo que hay algo de oficialidad en esto, o eres un delincuente sexual preocupado o eres preocupantemente crédulo. Esto es una patraña con mayúsculas, y nunca mejor dicho, en la que aportan de todo un poco para engañarte y alcanzar sus oscuros fines, que pasan simplemente por tangarte y hacer caja gracias a tu miedo.

La "señora María Gámez Gámez", que citan, es el nombre de la directora general de la Guardia Civil desde enero de 2020, efectivamente, pero porque en algo tendrían que acertar, más que nada. Pero "Raphaël", con diéresis y todo, no es ni el cantante. Rafael Pérez Pérez ingresó en la Policía Nacional en 1980 y fue nombrado Comisario General de Policía Judicial en septiembre de 2020.

Este fraude aporta cuestiones verídicas -pocas- y patrañas varias -a raudales- para tratar de timarte y aligerar tu cuenta bancaria. Aunque mira que cuentan cosas, no hay más. La Policía si constata un delito, no te manda una carta chantajeándote. Pero el miedo y la vergüenza son poderosos, y no razonar antes de caer en el engaño, también. Si lo tienes claro, al menos te echarás unas risas leyendo la absurda comunicación que se han montado esta vez los ciberdelincuentes.