Cuando quieren meterte miedo y despellejarte a costa de Cloud

Cloud, el popular servicio de almacenamiento en la nube, ha entrado en la nómina de productos, servicios y entidades que se ven suplantados por email con el único objetivo de engañar a los sufridos usuarios del correo electrónico y hacer caja a su costa.

Los ciberdelincuentes se han valido hasta ahora de entidades bancarias, de la Agencia Tributaria o de la Seguridad Social y ahora amplían campo con Cloud, sabedores de que es un servicio cada vez más utilizado.

Con el asunto "Tus fotos y vídeos serán eliminados, ¡actúa!...", una cuenta cualquiera de gmail, que esta vez es "410895@gmail.com" nos manda un coreo electrónico que comienza con "Estimado client", con lo cual de primeras no sabemos si está en catalán o se les ha olvidado la E al final:

"Es posible que su almacenamiento en la nube esté lleno. Si supera el límite de suscripción de almacenamiento, dejará de hacerse copia de seguridad de sus fotos, documentos, contactos y datos del dispositivo. Además, sus fotos y vídeos dejarán de subirse a Fotos en la nube. Clud Drive y las aplicaciones para Cloud no se actualizarán en sus dispositivos".

El correo tiene dos párrafos y en este primero nos hablan de usted, pero en el segundo tiene ya más confianza y lo hacen de tú:

"Puedes seguir haciendo copias de seguridad de tus fotos con almacenamiento extra en la nube, 'haz clic y recibe 50GB de almacenamiento gratis!".

Y esto lo firma , tras mandarnos "un cordial saludo", el "Equipo de suscripción".

A diferencia del asunto, el correo no tiene las habituales faltas de ortografía que presentan la mayoría de estos fraudes, salvo ese "client" al principio, pero todo lo que afirma es falso, nos lo envían desde un email completamente anónimo y además el texto no es tal, sino una captura, una foto. Así, si pinchas en cualquier lugar de la imagen, accederás directamente donde quieres que vayas. No hará falta darle concretamente a "50GB" o a "Aprovecha esta oferta!", que figuran en azul como si albergaran un enlace.

Las condiciones de Cloud varían notablemente. Hay servicios de pago según la plataforma y también puede haber un límite de capacidad, pero hay correos electrónicos que albergan Cloud de forma totalmente gratuita y sin límites.

En todo caso, que este correo es fraudulento es más que evidente: lo envían desde un gmail, no tiene texto y sí una foto que recoge dos párrafos, y te llevan a distintas páginas donde Cloud ya es una anécdota.

Ahora, de repente, el asunto no es que tu "almacenamiento en la nube" esté "lleno", sino otro fraude con una pauta habitual: que "Express" tiene que entregarte un "paquete pendiente" y con esa excusa requieren tus datos, hasta llegar a los bancarios.

En realidad, todos estos timos buscan lo mismo: datos personales y acceso a tarjetas de crédito y cuentas bancarias para aligerarlas. El señuelo que se inventan varía, pero el objetivo es el mismo: lucrarse a costa de los que pican.