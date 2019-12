‘Viaje a mi blanquitud’: Mis referentes, Querida gente blanca (4.5/∞)

LAURA FERNÁNDEZ (@EnDeconstruxion)

De nuevo buenas, bienvenides una vez más a este pequeño espacio de deconstrucción. Hoy hablaremos, como ya avisé en el anterior artículo, de personas referentes en la lucha antirracista en el contexto español. Tenemos mucho trabajo y os va a encantar esta parte del viaje. Os animo a buscar más y compartirles en redes, hablar de ellas en los espacios de blanquitud en los que solamente se escuchan nombres de autoras y autores blancas, ya que si queremos hablar de una situación relacionada con migraciones, racismo, o cualquier otro tema en realidad, deberemos conocer las voces de aquellas personas que lo viven, una perspectiva en el mundo no es suficiente, de hecho puede ser dañina.

Las otras voces y realidades podemos hablar siempre desde el punto de vista de la blanquitud. Devolvámosles el espacio que hemos robado desde hace ya mucho y que es legítimamente suyo, no como favor. Y recordad: para ser justas, debemos aceptar que las opresiones se luchan desde el liderazgo de las personas que son oprimidas, que saben qué es lo que la lucha necesita.

Vamos entonces a conocer a artistas, autoras, comunicadoras y activistas antirracistas:

Julissa Jauregui, tiene varios artículos en El País. Como ella se describe en su Twitter: ”Politóloga especializada en Migraciones. Redactora freelance y amante del periodismo”. Jauregui ha trabajado en proyectos con Alianza por la Solidaridad (APS). Como el último del que sé, acerca de las elecciones, que merece la pena mencionar, ya que lleva un mensaje muy importante: a pesar de vivir en España y tener que cumplir las leyes, etc., algunas personas migrantes no pueden votar y elegir el futuro del país en el que llevan viviendo quizá toda su vida.

📢El reconocimiento del #DerechoAVoto significa formar parte de una comunidad política ❌El no hacerlo efectivo para las personas #Migrantes significa excluirles de intervenir en la toma de decisiones que les afectan #10N pic.twitter.com/Vyiic0hnB0 — Alianza por la Solidaridad (@AxSolidaridad) 8 de noviembre de 2019

Aquí te dejo otra campaña sobre el tema, esta vez de SOS Racismo:

La mayor lucha de las referentes en antirracismo es derogar la Ley de extranjería, que vulnera los derechos humanos y fué creada para seguir perpetuando el racismo sistémico. En la cuenta de Twitter de Jauregui podemos ver varios tuits de APS y esta otra campaña:

Rita Bosaho, con artículos en, por supuesto Publico.es, eldiario.es y en El Salto Diario. Como dice en su twitter: “Estudiando estrategias de lucha contra el racismo y reconocimiento afro. Diputada de la XI y XII legislatura”. Bosaho es otra gran referente en la lucha antirracista en España.

Ella también tuiteó sobre derogar la ley de extranjería:

♀️Feministas de España exigen en València derogar la ley de Extranjería. Celebro que el feminismo hegemónico se vaya abriendo a la realidad de que el patriarcado y el capitalismo también se sostienen sobre el racismo de las leyes de extranjería.https://t.co/nHHVNL69Uv @Podem_ — Rita Bosaho (@RitaBosaho) 28 de enero de 2019

Carolina Elias, presidenta del Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) dónde colaboran muchísimas referentes. Muchos artículos hablan de y con ella; también en la radio, programa de radio creado por Red de Mujeres latinoamericanas y del Caribe en España, donde hablan de la cadena global de cuidados: muy necesaria de entender; en la televisión: programa de En la Frontera, etc.

Rubén H. Bermudez, escritor, fotógrafo, activista… Puedes leer sobre su vida y arte en este artículo. Fue uno de los organizadores del Festival Afroconciencia, festival referente, y del que este año 2019 fue la IV edición.

Jeanette del Carmen Durán, investigadora y activista feminista antirracista. Esta es una entrevista que le dieron en CDN 37, una televisión de República Dominicana, sobre su investigación. Aquí puedes ver una presentación que hacen desde KIFKIF para ella en una charla que hizo para la organización. Os animo a conocer KIFKIF, organización LGTBIQ+ que trabaja con personas refugiadas.

Durán trabaja, da charlas y colabora en espacios creativos políticos, usando el arte por el antirracismo, como lo hacen en Instahu y fue por la que conocí el trabajo que hacen en el centro de residencias artísticas del Matadero de Madrid el colectivo Ayllu, donde presentaron esta maravillosa exposición. Ese colectivo y la gente que lo compone son más que referentes.

La voz que gritó en la necesaria manifestación del pasado 17N contra el racismo, fue de otro gran referente: Quilombo Nimba Fest .El colectivo Kale Amenge de gitanos antirracistas, también se hizo oír en este discurso, te animo a escuchar la parte en la que habla del “mudo silencio de los blancos buenos” (minuto 3:04).

Vídeo-resumen del 17N, para quien se lo perdiera:

Frente al racismo social e institucional, lucha antirracista. Este 17N hemos reivindicado nuestras #MemoriasAntirracistas: "CIEs, vallas, redadas y fronteras, así se construye la riqueza Europea". Video resumen de la manifestación realizado por los compañeros de @sosracismomad. pic.twitter.com/0KiUBQg5Vt — Es Racismo (@esracismosos) 18 de noviembre de 2019

Lamine Bathily, mantero y miembro del Sindicato de Materos de Barcelona. Tienen página web, a través de la que venden cosas de su famosa tienda: ¨TOP MANTA¨. Como os digo, este sindicato también está lleno de referentes, que se presentan así. Porque tienen voz, blog y muchos comunicados dónde puedes ver qué es lo que viven y quieren, porque no les hace falta que ni yo, ni ninguna otra persona blanca les de voz por pena o por nada.

Ya he hablado alguna vez de una de mis referentes, la activista Daniela Ortiz, que también utiliza el arte como forma de activismo antirracista.

Chenta Tsai: le sigo en todas las plataformas, también artista, productor, activista, escritor, etc. Tiene todo lo que me gusta, sobre todo lo que yo denominaría excentricidad. Escribe intensos y duros artículos con muchísima verdad, muy bien expuesta, y también libros, como su último libro: Arroz tres delicias (PLAN B). Por si alguien se preguntaba que de dónde me sacaba lo de excentricidad, él ha hecho un booktrailer del libro. Me en-can-ta.

Y por supuesto, no dejéis de seguir a Público.es, donde publican, por ejemplo: Desirée Bela-Lobedde, en su blog Desenredando. Poder migrante, con Sandra Yáñez entre otras personas, en Con M de Migraciones, el blog de estos artículos que escribo.

También puedes leer a Silvia Aguero, referente de la que ya hablé, en Pikara Magazine.

Eldiario.es donde publica Moha Gerehou, Paula Guerra, Chitra Ramaswamy, como este artículo donde tienes más libros que leer.

Y blogs de nuevas narrativas sobre las migraciones y/o antirracistas, como Desalambre en eldiario.es, M de Migraciones, por supuesto o 1492 de El Salto Diario.

Por último, pero no menos importante, algunos deberes. Te animo a conocer autores/as como: Frantz Fanon, Angela Davis, Boaventura de Sousa Santos, Ramón Grosfoguel, Aníbal Quijano, Rita Laura Segato, y a partir de aquí empieza a enlazar artículos y piérdete en la búsqueda de nuevas preguntas y respuestas… De lo más bonito de la vida.