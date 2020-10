Iniciamos una ‘Gran Conversación’ para la prevención del suicidio

El suicidio se puede prevenir si comenzamos a hablar de ello y desterramos prejuicios, estigmas y silencio

A pesar de los ciberataques sufridos en la anterior convocatoria, el miércoles día 14 de octubre, el colectivo Escuchadoras de Voces del Foro Ágora Salud, llevamos a cabo el evento virtual "La Gran Conversación" para poder hablar de la importancia de la prevención del suicidio. El debate emitido en directo en Youtube, contó con más de 50 asistentes entre destacadas personalidades, activistas en la prevención y representantes de colectivos sensibilizados con la causa.

Este foro virtual fue moderado por Carmen Montón, ex ministra de Sanidad y Bienestar Social de España y actual Embajadora Observadora permanente de la OEA e integrante del colectivo Ágora Salud. Contamos con las intervenciones de Javier Álvarez, director del documental ‘La palabra maldita’, Rosa Bayarri, presidenta de la Federació Salut Mental Comunitat Valenciana y del testimonio particular de Alba Ruipérez. Además, en representación del colectivo Escuchadoras de Voces estaban: Rafael Sotoca, médico y activista, José López Cocera, enfermero especialista en salud mental, Begoña Frades y María Beltrán, psiquiatras y Josep Pena, psicólogo.

Desde el propio colectivo Escuchadoras de Voces somos conscientes de la extrema complejidad que supone hablar de ello. Pero, como ya mencionamos en nuestro Informe sobre la prevención del suicidio en España, estamos convencidos que sólo desde un enfoque social se pueden identificar claves y acciones que permitan abordar la prevención y la mejora de la atención a la conducta suicida, por parte de una sociedad madura.

Carmen Montón en su presentación quiso incidir en que: ‘desde el colectivo Escuchadoras de Voces llevamos dos años rompiendo el silencio que hay en torno al suicidio. Ante la gravedad de que cada 40 segundos una persona en el planeta se suicida, hace falta más que nunca una reacción cívica, ética e institucional’.

Por su parte, Alba Ruipérez, que ha sufrido dos tentativas de suicidio destaca que es ahora cuando se ha dado cuenta que: ‘hay lugares dónde acudir, personas y profesionales que nos pueden ayudar y a todos ellos hay que darles visibilidad para superar este proceso tan doloroso’.

Rosa Bayarri, presidenta de la Asociación de Salud Mental de la Comunidad Valenciana, apunta que: ‘el suicidio no es deseado, es fruto de una desesperación extrema y queremos acabar con ese sufrimiento, no con nuestra vida. Vivir en una sociedad competitiva y tener la obligación de aparentar ser feliz, desde luego no ayuda y a veces la negación del fracaso o no asumir el sufrimiento nos impide pedir ayuda’.

Para Rosa Bayarri el primer paso que hay que dar: ‘es trasladar esa conversación al núcleo familiar, conviene empezar a hablarlo desde casa, para buscar después el apoyo profesional fuera’.

En su turno, Javier Álvarez Solís, director del documental ‘La Palabra Maldita’, apontó que: ‘a día de hoy los datos son abrumadores y no podemos dejar de actuar sobre ellos. Y recordó que: el prejuicio, el mutismo provocan falta de conocimiento y no se puede cambiar aquello sobre lo que no se habla’.

Carmen Montón destacó que " debemos vislumbrar que el suicidio es una causa de muerte que se puede prevenir y hay que desterrar la idea de miedo, estigma, desesperación, frustración que hay detrás del suicidio y sustituirlas por empatía, apoyo, afecto, cooperación’. El resto de ponentes coincidieron también en esta necesidad de sensibilización de la población y la concienciación de que el suicidio se puede prevenir si empezamos sin ambages a hablar de ello.

Sólo un comienzo

Esta ‘Gran Conversación’ ha servido para abordar diferentes propuestas y visiones sobre la prevención del suicidio. Los asistentes pudieron seguir la charla e interactuar a través del chat, trasladando sus preguntas y comentarios. Con su participación, se ha cumplido el objetivo de este foro que partía con el reto de reunir en torno a algunos principios básicos a todos los actores sociales movilizados por mejorar la prevención del suicidio en España.

Durante este diálogo se trataron temas como la atención a los supervivientes, la detección precoz o la importancia de crear una sociedad protectora en la que se establezcan estrategias transversales y cohesionadas.

El evento finalizó consensuando unos puntos básicos para la redacción de un manifiesto común y la visualización del teaser del documental ‘La Palabra Maldita’ del director Javier Álvarez Solís.

Algunas de estas claves fueron: Trabajar en el ámbito educativo y familiar, incidir en valores de igualdad, reforzar el papel de la Atención Primaria, implicar a los diferentes sectores de la sociedad, apoyarse en la comunicación o en campañas de publicidad que den visibilidad.

Desde Escuchadoras de Voces, como bien dijo ayer Carmen Montón, queremos recalcar que esta conversación ‘no acaba aquí, sino que es el comienzo de muchas más conversaciones y a las que queremos sumar a todos aquellos colectivos, profesionales o testimonios que tengan algo que decir y que nos ayuden a articular planes de prevención del suicidio’.

Forman el Foro Ágora Salud:

Carmen Montón es embajadora observadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos y ha sido Ministra de Sanidad, consumo y bienestar social y Consellera de Sanidad.

es embajadora observadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos y ha sido Ministra de Sanidad, consumo y bienestar social y Consellera de Sanidad. Ricardo Campos . Médico Oftalmólogo. Ha sido Secretario General del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y subsecretario autonómico de sanidad.

. Médico Oftalmólogo. Ha sido Secretario General del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y subsecretario autonómico de sanidad. Rafael Sotoca. Médico de familia y activista sanitario. Fue director general de asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana.

Médico de familia y activista sanitario. Fue director general de asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana. Begoña Frades García . Psiquiatra y jefa del área de salud mental del Hospital Pare Jofre. Ha sido coordinadora autonómica de salud mental.

. Psiquiatra y jefa del área de salud mental del Hospital Pare Jofre. Ha sido coordinadora autonómica de salud mental. José Antonio López Cócera es enfermero especialista en salud mental y miembro de la comisión nacional de la especialidad.

es enfermero especialista en salud mental y miembro de la comisión nacional de la especialidad. Isabel González . Médica radióloga. Fue jefa de servicio y profesora asociada de radiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche así como Directora Gral. de la Alta Inspección y gerente de los departamentos de salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira)

. Médica radióloga. Fue jefa de servicio y profesora asociada de radiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche así como Directora Gral. de la Alta Inspección y gerente de los departamentos de salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira) Enrique Ortega . Médico especialista en enfermedades infecciosas y jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas, Emergentes e Importadas. Ha sido profesor asociado de de medicina de la Universidad de Valencia y Director Gerente del Departamento de Salud Hospital General de Valencia.

. Médico especialista en enfermedades infecciosas y jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas, Emergentes e Importadas. Ha sido profesor asociado de de medicina de la Universidad de Valencia y Director Gerente del Departamento de Salud Hospital General de Valencia. Antonia García Valls . Asesora coordinadora en la Vicepresidencia Cuarta, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ha sido diputada en el congreso de los diputados.

. Asesora coordinadora en la Vicepresidencia Cuarta, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ha sido diputada en el congreso de los diputados. Pere Herrera de Pablo . Medico de familia y médico SAMU. Ha ejercido como director del Servicio Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana.

. Medico de familia y médico SAMU. Ha ejercido como director del Servicio Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana. Roser Falip Barangué . Doctora en Medicina y especialista en medicina de familia y en análisis clínicos. Ha sido gerente del departamento de salud de Alcoy.

. Doctora en Medicina y especialista en medicina de familia y en análisis clínicos. Ha sido gerente del departamento de salud de Alcoy. Juan Domene. Médico Inspector en el servicio de calidad asistencial y seguridad del paciente. Ha sido gerente del departamento de salud Arnau de VilanovaLliria.

Ilustra el blog: