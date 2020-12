Yo soy del equipo de Dapena

Quiso la casualidad o el Karma que Diego Armando Maradona haya muerto en plena pandemia, y precisamente el 25 de noviembre, el día contra la violencia de género. Paula Dapena, una jugadora pontevedresa de 24 años de edad del equipo de fútbol Viajes Interrías FF, decidió́ no guardar el minuto de silencio en homenaje a Maradona quien fue de todo menos ejemplar fuera del terreno de juego. Dapena se sentó́ sobre el césped de espaldas, en un gesto cargado de simbolismo, dando la espalda al maltratador y a la violencia contra las mujeres. A la violencia de género en todas sus facetas, física, psicológica y sexual, a la prostitución, la pornografía, la trata, a la violación...

Esta jugadora dio forma a lo que muchas pensamos, destacando sus ideales feministas, mostró su disconformidad antes del amistoso entre el Deportivo Abanca y el Viajes Interrías FF. Rompió́ la norma, algo que se reprocha siempre a las mujeres valientes, al feminismo. Estoy de acuerdo con Dapena, una persona deportista es "algo más que unas habilidades dentro del campo y debe tener unos principios y valores como persona, sobre todo si se convierte en un ídolo".

El machismo soft

Tras este humilde, pero efectivo y enérgico gesto, comenzó́ el discurso de que una cosa es el ídolo, el deportista y otra es el ser humano, el hombre... apelando a que adoptemos una postura condescendiente de equidistancia. ¿Entonces qué hacemos...relativizamos? Pero antes de contestar a la pregunta ¿quien relativiza? Desde mi parecer, entre otros, son los mismos que en otros momentos niegan la violencia contra las mujeres. Quizá también relativicen quienes en su índice de prioridades han decidido que la violencia de género va detrás del fútbol. Este discurso es reflejo de un "machismo soft", encubierto, que se complementa perfectamente con el machismo más agresivo que aparece justo después, una vez se ha facilitado la coartada intelectual. Desde estas líneas invito a que nos hagamos honestamente esta pregunta y que íntimamente podamos contestarnos sobre lo que hubiéramos hecho cada uno de nosotros y nosotras en esa situación. Y con eso ya nos hemos puesto en un lado o en el otro. Yo soy del equipo de Dapena, porque señoras, señores, o cerramos filas o perdemos el partido contra la violencia.

La violencia contra las mujeres constituye un grave problema de salud pública y violación de los derechos humanos de las mujeres. Las estimaciones mundiales publicadas por la OMS, previa a la crisis del Covid19 ya eran flagrantes, alertando de que en el planeta el 35% de las mujeres han sufrido violencia por ser mujeres, y un 38% de los asesinatos de mujeres son perpetrados por sus parejas o exparejas masculinas. Esta violencia contra mujeres y niñas se ha visto incrementada en el tiempo de pandemia. Paradójicamente el confinamiento, esencial para reducir la incidencia del Covid19, ha provocado que donde más seguras deberían sentirse las mujeres y niñas, mayor amenaza han sufrido al verse atrapadas junto a sus abusadores dentro de sus hogares.

Qué resumen podemos hacer: hoy a las feministas nos dicen que debemos relativizar, "separar al genio del humano". Y a Dapena la amenazan de muerte. Esta conclusión es tan difícil como elocuente. Y me reafirma en la necesidad de repetir que un maltratador no es un buen hombre, no es un buen marido, no es un buen padre, no es un buen compañero, no es un buen referente de nada. Ese día, el 25 de noviembre, en el mundo del futbol, por las victimas de violencia de género, no se guardó ningún minuto de silencio.

Firma del Post:

Susana Hernández Campa. Enfermera y Técnico de Calidad



Forman el Foro Ágora Salud:

Ricardo Campos . Médico Oftalmólogo. Ha sido Secretario General del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y subsecretario autonómico de sanidad. Rafael Sotoca. Médico de familia y activista sanitario. Fue director general de asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana. Begoña Frades García . Psiquiatra y jefa del área de salud mental del Hospital Pare Jofre. Ha sido coordinadora autonómica de salud mental. José Antonio López Cócera es enfermero especialista en salud mental y miembro de la comisión nacional de la especialidad. Isabel González . Médica radióloga. Fue jefa de servicio y profesora asociada de radiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche así como Directora Gral. de la Alta Inspección y gerente de los departamentos de salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira) Enrique Ortega . Médico especialista en enfermedades infecciosas y jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas, Emergentes e Importadas. Ha sido profesor asociado de de medicina de la Universidad de Valencia y Director Gerente del Departamento de Salud Hospital General de Valencia. Antonia García Valls . Asesora coordinadora en la Vicepresidencia Cuarta, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ha sido diputada en el congreso de los diputados. Pere Herrera de Pablo . Medico de familia y médico SAMU. Ha ejercido como director del Servicio Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana. Roser Falip Barangué . Doctora en Medicina y especialista en medicina de familia y en análisis clínicos. Ha sido gerente del departamento de salud de Alcoy. Juan Domene . Médico Inspector en el servicio de calidad asistencial y seguridad del paciente. Ha sido gerente del departamento de salud Arnau de VilanovaLliria.



Ilustra el blog: