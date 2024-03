Otro paso hacia la victoria del Sáhara Occidental

La Abogada General de la Unión Europea (UE), Tamara Cápeta, dio un paso más para detener la explotación ilegal de los recursos naturales del Sáhara Occidental que Marruecos y la UE llevan años cometiendo. Cápeta publicó sus conclusiones al recurso que interpusieron el Consejo y la Comisión Europa, espoleados por el lobby marroquí, contra la sentencia que declara ilegal el Acuerdo de Pesca Sostenible con Marruecos. El extenso documento tira por tierra, además, la política internacional de Pedro Sánchez, pues destaca el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y la independencia del Sáhara Occidental respecto a Marruecos.

He leído diferentes informaciones sobre las conclusiones de Cápeta y lo cierto es que pueden inducir a error. En la mayor parte de ellas se deduce que la abogada general pide anular el acuerdo de pesca; es cierto, esa es su conclusión principal, pero lo que realmente hace es ratificar la sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya dictó. Dicho de otro modo, lo que ahora está en cuestión no es si el acuerdo de pesca entre Marruecos y la UE es ilegal por incluir las aguas del Sáhara Occidental sin contar con el pueblo saharaui, eso ya lo determinó el TJUE; lo que ahora toca es aceptar o rechazar el recurso interpuesto por la propia UE, que pretende seguir esquilmando los recursos naturales saharauis sin contar con el pueblo saharaui.

Tal y como Cápeta recuerda en sus conclusiones, el Tribunal General ya determinó en su sentencia de 29 de septiembre de 2021 que "la Unión Europea no respetó las normas de derecho internacional" cuando suscribió el acuerdo de pesca con Marruecos, motivo por el que lo anuló. No nos cansaremos de hacer pedagogía, pero para que el lector o la lectora lo entiendan, lo que hace Bruselas con Rabat es como si la UE negociara con Rusia la venta del grano que procede de Ucrania sin contar para ello con el gobierno de Zelenski. A nadie siquiera se le pasa por la cabeza justificar tal acción y, sin embargo, se da por sentado que es posible explotar recursos del Sáhara Occidental sin contar con el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui.

La abogada general de la UE recuerda en sus conclusiones que la sentencia de 2021 no es la primera que determina que el Sáhara Occidental no le pertenece a Marruecos y, en consecuencia, incluir este territorio en cualquier acuerdo con el régimen de Mohamed VI es ilegal. De los más de 200 millones de euros que ha recibido Marruecos entre 2019 y 2023 en virtud de este acuerdo, el pueblo saharaui no ha visto un solo euro y, a pesar de ello, lo que aquí está en cuestión no es el dinero, sino que Marruecos decida sobre un territorio que ha ocupado ilegalmente, cometiendo crímenes de lesa humanidad contra el pueblo saharaui.

Las conclusiones de la abogada general son demoledoras, no sólo para Marruecos, sino también para Pedro Sánchez, pues subrayan "la obligación de tratar el territorio del Sáhara Occidental como 'separado y distinto' del territorio del Reino de Marruecos". Así pues, el gobierno de Sánchez estaría actuando en contra del Derecho Internacional al incluir en el BOE al Aaiún en Marruecos o cuando negocia con Rabat la cesión del espacio aéreo del Sáhara Occidental, del que España continúa siendo la potencia administradora hasta que se culmine su proceso de descolonización.

Las conclusiones de Cápeta, que van en línea con la sentencia que trata de recurrir la UE, determinan que "el derecho a la autodeterminación, que vincula a la Unión Europea en sus relaciones con el Reino de Marruecos en lo que respecta al territorio del Sáhara Occidental, implica el derecho del pueblo del Sáhara Occidental al disfrute de los recursos naturales del territorio no autónomo del Sáhara Occidental, incluidas sus aguas adyacentes". Otro torpedo en la línea de flotación de la barca en la que navega Mohamed VI mientras Pedro Sánchez rema... "En mi opinión, para garantizar que el pueblo del Sáhara Occidental no se vea privado de los derechos legítimos sobre sus propios recursos naturales sería necesario, entre otras cosas, que sólo la población del territorio del Sáhara Occidental disfrute de los beneficios derivados de la explotación de sus recursos naturales", continúa Cápeta.

Estas conclusiones sobre el Acuerdo de Pesca no son las únicas publicadas ayer; también se conocieron las que hacen referencia al acuerdo arancelario entre Marruecos y la UE. Otro varapalo para Mohamed VI y Pedro Sánchez. Las conclusiones determinan que Marruecos está incumpliendo el Derecho de la UE al etiquetar productos agrícolas, como tomates y melones procedentes del Sáhara Occidental como si se hubieran cultivado en Marruecos. Cápeta es contundente al determinar que, al tratarse de un territorio independiente que no pertenece a Marruecos, esos productos deben llevar etiquetado del Sáhara Occidental.

Es el turno ahora del TJUE de dictar sentencia. Las conclusiones de la abogada general no son vinculantes, aunque las sentencias acostumbran a coincidir con ellas en más de un 80%. Otra cosa no se entendería, pues como Cápeta recuerda en su escrito, las sentencias precedentes del TJUE van en la misma dirección. A pesar de ello, la normalización de la violación del Derecho Internacional es tal, que lo que debería ser un escándalo casi pasa inadvertido.

Se presenta a la flota pesquera andaluza como la gran damnificada de esta resolución cuando, en realidad, es al pueblo saharaui al que se lleva años robando. La UE y Marruecos pueden suscribir un nuevo acuerdo de pesca que se limite al territorio marroquí, sin legitimar su ocupación ilegal. Si España quiere faenar en los caladeros del Sáhara Occidental tan solo ha de cumplir con la legalidad internacional y sentarse a negociar con el Frente Polisario. Tan sencillo como eso... y tan complicado para Sánchez, cuya sumisión a Mohamed VI está rayando la vulneración de la misma soberanía de España, no sólo por sus cesiones intolerables al dictador sino por la tibieza ante los intentos marroquíes de anexionarse Ceuta y Melilla, a las que considera ocupadas por España.

Las conclusiones de la abogada general son otro paso hacia la victoria del Sáhara Occidental, que tiene la legalidad internacional de su lado. Como siempre dice mi querido Pepe Taboada, saharaui y presidente de honor de CEAS-Sahara, "estamos ganando".