El pinchazo de la derecha estadounidense

Llega el momento de sacar balance de 2022 e imaginar qué depara 2023. Entre los eventos internacionales que marcaron este año –donde por encima de todo destaca la guerra en Ucrania con sus ramificaciones energéticas y económicas, pero también la crisis que ha vuelto a desencadenar el covid en China–, las midterms estadounidenses pasaron sin pena ni gloria. Pero merece la pena dedicar algo de espacio retrospectivo a estas elecciones. En particular, a un spot electoral de Blake Masters, candidato republicano al Senado por Arizona. Estamos ante una anécdota tan desconcertante como reveladora.

Primero, algo de contexto. En las elecciones legislativas del 8 de noviembre, el Partido Republicano logró retomar la Cámara de los Representantes, pero no el Senado. Aunque logró avanzar posiciones, la derecha defraudó sus expectativas de vapulear a un Partido Demócrata lastrado por la baja popularidad de Joe Biden. El pinchazo republicano se atribuyó a su agenda social –ultraconservadora con el aborto; ultraliberal con las armas de fuego–, así como un mensaje económico poco definido. Satisfacer a una base social radicalizada pero minoritaria impidió a los republicanos ensamblar una coalición electoral exitosa, para la que necesitan a conservadores más moderados.

Las elecciones de Arizona reflejaron este dilema. Lejos de ser una figura "populista", Masters es un discípulo de Peter Thiel, el multimillonario reaccionario de Silicon Valley. Ambos han pasado de promulgar un anarco-capitalismo escapista a una agenda autoritaria. Hoy defienden que el poder del Estado se despliegue para ejecutar un programa nítidamente conservador (la versión 2.0 del "libre mercado, Estado fuerte" thatcheriano), librar guerras culturales y reprimir a sus rivales. El modelo a emular para esta "nueva derecha" americana es la Hungría de Víktor Orbán.

Con la financiación de Thiel –que se ha consolidado como mecenas republicano– y el apoyo de Donald Trump, la campaña de Masters adoptó un tono catastrofista. América está siendo invadida por migrantes; la ideología woke ha lavado el cerebro a los jóvenes; las armas de fuego son imprescindibles para defenderse de las élites globalistas; los demócratas podrían robar las elecciones; etcétera. La excentricidad de la campaña quedó plasmada en un anuncio electoral donde el candidato aparece disparando una pistola con silenciador en un descampado:

This "campaign ad" put out by Blake Masters does a great job of illustrating: 1) Why gun extremism turns off voters, 2) Why deregulating silencers - a GOP/NRA priority - is insanely dangerous, 3) Why the FBI should keep tabs on Masters now that he’s lost. pic.twitter.com/Y8fo6RcXX6

— Shannon Watts (@shannonrwatts) November 12, 2022