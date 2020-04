España redescubre el otro balconing

Cualquier día España redescubrirá los sótanos y las bodegas, pero a falta de una guerra nuclear buenos son los balcones. Mientras esperamos por la cuarta entrega de Mad Max, nos ha dado por desmontar nuestros mercados de pulgas, que en Madrid son más bien de chinches. ¿Cómo era posible que en un par de metros cuadrados cupiesen una bicicleta de montaña, dos bombonas de butano, la unidad exterior del aire acondicionado, una escalerilla, tres taburetes apilalables de polipropileno para las visitas que nunca son invitadas y varias macetas de surfinias tan mustias como quienes no tenemos balcón?

Es tan desconcertante como paradójico que lo que ha traído muerte también haya desparramado vida, al menos en los voladizos que quedan, porque al español le pirra el suelo, el ladrillo y el cemento —siempre que tenga techo y cuatro paredes—, por lo que alguno ahora se estará tirando de los pelos por haber cerrado o tapiado el balcón. Entiendo que la salita o el salón han ganado espacio, pero me pregunto dónde habrán metido la muntainbaic, un artilugio que merece criar polvo solo por su nombre impronunciable y con el que los urbanitas solían desplazarse por la Castellana, ese paseo montuno obstaculizado por piedras y troncos, cuestas y descensos, riachuelos y barrizales, desniveles y barrancos.

La barandilla se ha convertido en el nuevo bastón donde el confinado apoya su tedio. El edificio de ladrillo visto —siempre me ha gustado el adjetivo visto después de ladrillo, sobre todo cuando el adobe salta salta a la vista, aunque supongo que ahora los fabricarán con arcilla— es nuestro horizonte insólito, cuando antes la lejanía era la atestada arena de Matalascañas, donde los abuelos se levantan antes de que se ponga el sol para plantar la tumbona y la sombrilla con el objetivo de delimitar ese balcón angosto y agosteño en primera línea de playa. Ya decía que en este país ha calado el sentido de la propiedad, sobre todo de la ajena, aunque luego los castillos de los nietos se los lleven las olas hasta el fondo buitre del mar.

El otro día vi a un señor en su parcelita aérea tomándose un vermú, apoyado en una minúscula mesita, mientras leía sentado a Kierkegaard, porque Kierkegaard solo puede leerse sentado excepto que seas Faemino y Cansado. En el telediario, ese tanatorio de noticias, una pareja entrada en años hacía marcha —que es una cosa como el running, pero en slow motion—, aunque contaban con la ventaja de que era un corredor en ele, como el de Casa Granada. Y enfrente de mi ventana veo a las niñas saliendo por una chistera de cristal para corretear por el balcón, meterse de nuevo en el sombrero del mago y voilà, cuyo sonido —el de voilà— me recuerda al vuela, vuela de Magneto, traducción tan nuestra del Voyage, Voyage, que no vuela sino que viaja. Por cierto, adiós al Tour en julio y ya veremos para cuándo la Vuelta.

Yo no tengo balcón, por lo que no puedo mirar hacia abajo. Por eso, cuando salgo a la calle a comprar unas carrilleras, alzo la vista para ver el panal, que es en lo que se ha quedado nuestro mundo. Como una abeja perdida, sin rumbo, observo a chicas cabalgando bicis que dentro de un mes —esperemos— dejarán de ser pedaleadas, que es lo peor que se le puede hacer a una bicicleta.

- Lo siento, Estática, pero he conocido a otra.

- ¡Lo sabía! Ya no me tocas como antes... A ver, ¿dónde...?

- En el gimnasio.

- Calla. No quiero saber nada más. Pero… ¿cómo se llama esa pelandusca?

- Eeeh… Elíptica.

Cosas que pasan cuando dejas de mirar el móvil y levantas la cabeza. Jóvenes hablando con mayores, igual que yo saludo cuando dan las ocho a mi vecina, una anciana a la que había visto dos veces en tres años. ¿Hablarían antes? ¿De qué hablarán ahora? Gente echándose una siesta en la hamaca, atada a los extremos de la barandilla, que es bastón pero también árbol. Lectores que pasan páginas de hoja caduca, porque nadie quiere pensar en una cuarentena perenne. Padres que cuelgan los carteles hechos por sus niños, quienes te regalan una sonrisa cuando te los imaginas con su cara y sus manos hechas un Pollock.

En fin, que los españoles se han puesto el balcón por bandera, sobre todo rojigualda, lo que me hace pensar en la tercera. No me refiero a la República, sino a la fiebre nacional, que empezó con las copas de la Roja, sufrió un rebrote con la galopada del reconquistador de perilla boabdiliana y ha puesto a prueba el termómetro con la pandemia del coronavirus, que ha llevado a muchos a retirar la enseña desteñida por el sol y bajar al chino a por una nueva. Una sugerencia: al menos que las planchen, porque las dobleces quedan muy cutres.

Durante este mes, yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Asar chorizos en llamas más allá de Colón. He visto rayos de sol brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Toledo. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia, cuando pase lo del balconing. Es hora de vivir.

