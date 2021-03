Ocho frases 'cuquis' sobre el trabajo que de 'cuquis' no tienen nada

Las frases cuquis son una realidad en el día a día de las personas. Muchas veces intentan sacarnos una sonrisa o añadir una cucharada de azúcar a una situación amarga. Muchas personas las utilizan cada mañana para dar los buenos días, para desear suerte, para decir "te quiero", para felicitar un cumpleaños o como invitación de boda.

De hecho, este positivismo arrasa de tal manera que hay multitud de tiendas en diferentes lugares del mundo que venden tazas, camisetas, cuadernos, jabones, postales, saleros, juegos de cartas, botiquines de viaje, archivadores, bolígrafos, guarda mascarillas y multitud de artilugios varios con este tipo de frases.

Y sí, la verdad es que hay muchas frases que son motivacionales y que añaden un toque de positivismo revitalizante en momentos en los que se necesita, pero también hay otro tipo de frases muy cuquis que pretenden tapar una realidad o vender su discurso como algo genial cuando no es así.

Por eso, en Mierda Jobs hemos seleccionado ocho frases cuquis (algunas pronunciadas hace muchísimos años) sobre el trabajo, que de cuquis no tienen nada, para que no te la cuelen.

1. Si te gusta tu trabajo no trabajarás nunca

Trabajar es trabajar y sí, es cierto que si te gusta tu trabajo vas con otra mentalidad, con otra cara y con otras ganas, pero no hay que olvidar que estás yendo a trabajar. Claro, por esta regla de tres, si no estás trabajando, no harás horas extra (porque no es un trabajo), no necesitarás vacaciones (porque no es un trabajo), no tendrás derecho a la desconexión digital (porque no es un trabajo) y así con cada uno de los derechos laborales.

Esta frase ha derivado de la frase "Elige un trabajo que ames y no tendrás que trabajar un día más en tu vida" que, al parecer, fue pronunciada por Confucio, un reconocido pensador chino.

2. Este trabajo es como un juego

Cuando un empleador dice esta frase siempre me pregunto si ofrece un trabajo en el que hay todo tipo de juguetes y tú los puedes ir probando según te vaya apeteciendo. No, por muy chulo que sea un trabajo sigue siendo un trabajo y no es un juego. Un juego es una actividad que se realiza para entretenerse o para divertirse y un trabajo es una actividad que se realiza para producir bienes o servicios.

3. Piensa que al final el plus más importante es trabajar de lo que quieres

Sí, trabajar en aquello que realmente quieres es un plus sin ningún tipo de dudas, pero no necesariamente tiene que ser el plus más importante. Por ejemplo, si quieres trabajar como veterinario, pero te pagan un salario de 600 euros con el que no te puedes ir de tu casa, la empresa se está aprovechando de tu vocación.

Otro ejemplo y además muy común, es el de las empresas que se aprovechan de la vocación para no pagar al trabajador absolutamente nada y decir que lo está haciendo por vocación o porque le gusta. Esto suele ocurrir bastante en trabajos artísticos como la pintura, la música o el diseño.

4. Trabaja duro y en silencio y deja que tu éxito haga todo el ruido

Hombre, a mí esta frase me da bastante que pensar. Intuyo que lo de trabajar en silencio significa que trabajes sin reivindicar tus derechos y obedeciendo sin rechistar. Y sí, puede que los éxitos sean muy importantes, pero los derechos laborales lo son bastante más.

5. Trabajar duro por algo que no nos interesa se llama estrés. Trabajar duro por algo que nos interesa se llama pasión

Sí, la pasión existe y la pasión por el trabajo también, pero por mucho que te guste un trabajo y por mucho que te apasione tu trabajo también puedes sufrir estrés si te tiras todo el día trabajando. Esta frase viene a decir que si trabajas bajo presión en un trabajo que te gusta no puedes tener estrés y eso es absolutamente falso.

6. El mejor remedio contra todos los males es el trabajo

No, el mejor remedio contra todos los males no es el trabajo. Si estás estresado, ponerte a trabajar no es muy bueno, por ejemplo.

Es cierto que el trabajo puede ayudar a pensar en otras cosas, pero de ahí a decir que el mejor remedio contra todos los males es el trabajo hay un trecho bastante importante.

7. El trabajo te da significado y propósito y la vida está vacía sin él

Al parecer esta frase fue pronunciada por Stephen Hawking y muchísimos blogs sobre frases célebres y recursos humanos la utilizan y la citan como una de las mejores frases de este gran científico, pero hay muchas cosas más importantes que dan significado a la vida.

8. Trabaja por placer y el dinero llegará algún día

Bueno, la gente que trabaja, trabaja a cambio de una retribución económica y aquellas personas que montan un proyecto y trabajan sin remuneración lo hacen con el objetivo de conseguir un salario que les dé para vivir.

Del placer no se come, con el placer no se pagan las facturas, ni el alquiler de una casa, ni las medicinas. Es imposible que vayas a una tienda y compres la comida necesaria del mes y le digas al dueño de la tienda que le pagas con placer ya que es posible que el dinero te llegue algún día.

Esta frase fue pronunciada por Ronnie Milsap, un cantante y pianista estadounidense de música country.