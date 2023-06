Ser, vivir y votar Sánchez

Todo está en Los Simpson. Predijeron la campaña 'marciana' que vivimos las pasadas semanas y el triunfo de los extraterrestres en el capítulo en el que Springfield acaba esclavizado y trabajando para intereses ajenos a los terrícolas. El pasado domingo nos acostamos con un resultado electoral nocivo para los intereses de la mayoría y nos despertamos con una reacción valiente y adecuada: para que la Moncloa no sea invadida, a las urnas ya.

Y es que en España no ha hecho falta que nos invadan los ovnis porque los hemos tenido durante décadas en el lado derecho de la historia y ajenos a la mayoría. Que les vote el señor del Monopoly deberíamos recriminarles quienes creemos que la desigualdad en la cuna no puede condicionar toda tu vida y privarte de oportunidades.

Los trabajadores que queremos justicia social, cobrar un sueldo digno o vivir bajo un techo, al parecer no somos personas normales, ni extraterrestres; a ojos de la derecha exaltada somos ‘sanchistas’. Es decir, si quieres que te contraten por más de 1.080 euros y sin hacer horas extra para heredar una empresa que ya tiene heredero: sanchista. Que te apetece que tu casero no te suba 100 euros anuales el alquiler o que la inmobiliaria te pague la fianza: sanchista. Que no te viene bien pedir un crédito para pagarte la formación: sanchista.

El 23 de julio la decisión es nítida: o Pedro Sánchez o PP-VOX. Y nada nos envalentona más a los jóvenes que elegir seguir eliminando trabajos basura frente a la permisividad de contratos de 40 horas por 400€ como recientemente han aprobado las derechas en Europa. No está claro si esto es emocional, racional o marciano, ahora bien, sabemos que en el momento en el que nuestros amigos, familia o conocidos vivan mejor gracias a políticas concretas, los que luchamos desde la izquierda iremos con la cabeza bien alta porque votamos al PSOE.