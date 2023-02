Sobre la decisión de la Eurocámara de declarar terrorista a los Guardianes Islámicos de Irán

La Eurocámara ha solicitado a la Unión Europea incluir a los Guardianes de la Revolución Islámica (GRI, y mal traducido en la prensa europea como "Guardia Revolucionaria") en su Lista de Organizaciones Terroristas (LOT). La durísima represión contra los manifestantes en la actual revolución iraní por la Teocracia Islámica (TI), ha conmovido la opinión pública obligando a los eurodiputados a tomar esta decisión. Para Josep Borrell, responsable de la política exterior de la UE, hace falta un fallo judicial para incluirlos en la LOT, a sabiendas que los GRI son un grupo terrorista y con todas las definiciones posibles. La pregunta es: ¿Por qué la UE no los había considerados como tales a lo largo de los 43 años de su tenebrosa existencia? Las sanciones que la UE les ha ido imponiendo, como la prohibición al viaje de algunos de los mandos de este cuerpo al continente, son una burla, ya no a los iraníes que luchan contra un Estado totalitario a pecho descubierto, sino a los propios ciudadanos europeos.

Desde 2018, los GRI ya están en la LOT de EEUU, aunque con la intención de recuperar el acuerdo nuclear con Irán, roto por Donald Trump, el presidente Biden prometió sacarlos de la lista, a cambio de desconocidas concesiones por la TI, aunque en realidad ninguna de las partes quiere recuperarlo. De hecho, la TI ha anunciado el aumento del enriquecimiento del uranio del 20% al 60%, como amenaza para fabricar su bomba nuclear ¿asuntando a un Israel que posee unas 80, además del respaldo de todo occidente nuclear además de Rusia? EEUU pretende mantener a la TI en el limbo, sin levantar las sanciones y sin tomar acciones contundentes contra los ayatolás: la política de ni guerra ni paz con la TI le ha sido de gran utilidad para llevar adelante su agenda imperialista en Oriente Próximo.

¿Quiénes son los GRI?

Para empezar, separamos los grupos partisanos de los terroristas: los primeros utilizan el terror como táctica contra políticos y militares (como el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, el PKK) y los segundos lo hacen como estrategia, matando además de forma indiscriminada a los civiles (Al Qaeda y sus ramificaciones).

Los GRI nacieron como un conjunto de milicias islamistas cuya tarea era hacer de escuadrones de protección de los ayatolás recién llegados al poder, objetos de la ira de millones de iraníes, desde el primer momento, por haber secuestrado la revolución democrática del 1978, instalando un fascismo y una inquisición islámica en su lugar.

A pesar de ejecutar a algunos generales de Artesh, el ejército regular, Jomeini no se fiaba de una institución armada compuesta por mujeres y hombres que cumplían el servicio militar obligatorio, aunque tampoco podría encargar a los inexpertos GRI la defensa de Irán ante la invasión de Irak (1980-1988). Por lo que convirtió a este cuerpo en una tropa exclusivamente chiita y adoctrinada para defender a su propia persona, el cargo que inventó, Velayat-e Faghih (gobierno del clero supremo), inexistente en el chiismo, y a su particular Estado Islámico, y puso al ejército bajo sus órdenes.

Es gracias a su participación en esta devastadora guerra y a la muerte de Jomeini un año después del fin de la contienda que los GRI se hacen con gran parte del poder económico y también político infringiendo la orden estricta de Jomeini en su testamento de que no participaran en la política, dando la vuelta a la tortilla: ahora será el clero quien este al servicio de su exguardia pretoriana.

Así, los GRI, además de crearse las ramas de tierra, mar y aire, fundaron otros dos brazos: los paramilitares de Basich (reclutas), y la Fuerza de Quds (Jerusalén). El primero, un verdadero Ku Klux Klan islámico, fue instalado en todos los barrios, centros de trabajo, universidades hasta hospitales, a la imagen de los camisas negras de Benito Mussolini, a los que se encomendó la "seguridad interna": armados de palos, cadenas y botellas de ácido, atacaban a mujeres y hombres que se negaban a cumplir los códigos islámicos de vestimenta y comportamiento, y quemaban las sedes de los partidos políticos, sindicatos, organizaciones feministas, etc. El segundo dirigido a la "seguridad externa", organizando grupos chiitas de extrema derecha leales a los ayatolás, con el único objetivo de proteger a la oligarquía militar-clerical de Teherán. Así, varios millones lumpen, -quienes tras la agresiva reforma agraria del Sha en favor de los complejos agroindustriales, habían emigrado de los pueblos a las grandes ciudades, sin ser absorbidos por la industria, y malvivían en los barrios marginales-, se convirtieron en la base social de este peculiar estado fascista: se les dio armas y un poder arbitrario, el acceso sin límites a la caja pública; vivienda y su equipamiento gratuitos; ingreso a la universidad sin pasar por la selectividad, así como a todos los puestos de la administración pública por ser simples "leales al Caudillo", presentando un certificado de la mezuita del barrio.

Las SS islámicas se pusieron a masacrar a decenas de miles de iraníes que exigían un Estado de derecho, federal, justo, feminista y libre. La foto de ejecución callejera de 11 kurdos de izquierda, el 27 de agosto de 1979, tomada por Jahangir Razmi (que ganó el Pulitzer) es la prueba de los inicios de un terrorismo de Estado.

El 27 de agosto de 1979, Jahangir Razmi, fotógrafo del diario iraní Ettela’at, asistió a la ejecución de 11 kurdos condenados a muerte por la teocracia islamista.

En los noventa, los GRI organizaron asesinatos en cadena de cerca de 80 escritores, poetas y políticos dentro y fuera del país de forma extrajudicial. Entre decenas de exiliados iraníes, víctimas de los comandos terroristas de GRI en Europa se encuentran el ex primer ministro Shapur Bakhtiiar, los dos secretarios generales del Partido Demócrata de Kurdistán, Rahim Ghasemlu y Sadegh Sharafkandi, o el poeta y cantante progresista y gay Fereidun Farrojzad.

Los GRI gestionan decenas de cárceles y un número desconocidos de centros clandestinos de detención, parecidos a lo que los Blackwater montaron en Abu Ghraib, Irak. "Iban a paliar el sufrimiento de los desheredados, pero se convirtieron en un monstruo", confiesa Mohsen Sazegara, uno de los fundadores del cuerpo y hoy exiliado.

En la década del 2000 y tras la división clara entre los aperturistas y los talibanes chiitas (llamados "principalistas"), provocada por una fuerte crisis económica, social y de legitimidad –cuyo fruto fue el Movimiento Verde por los derechos civiles del 2009)-, los GRI se pusieron del lado de los segundos, y se hicieron con el parlamento, los ayuntamientos, las gobernaciones, puestos académicos en las universidades, etc. Y no satisfechos, se hicieron con el control sobre el comercio exterior, y el contrabando de todo tipo de artículos, recibiendo del propio Mahmud Ahmadineyad el apodo los hermanos contrabandistas, por la venta ilegal del petróleo, y quedándose con el dinero del pueblo. La filtración en 2017 de un audio de los mandos de los GRI sobre Yas holding, una de sus empresas pantalla, implicado en los negocios de ladrillo, contratos comerciales para radio y televisión, importación de equipo médico, etc. sacó a la luz la naturaleza verdadera de estos "mártires vivientes": Mohammad Ghalibaf, entonces alcalde de Teherán y actual presidente del Parlamento, y Hossein Taeb, jefe de los servicios de Inteligencia de los GRI (acaba de ser cesado por las purga internas), encubrían unas malversaciones de fondos públicos por el valor de 3.000 millones de dólares. Tuvieron que encarcelar a algunos chivos expiatorios.

Los GRI ahora son los dueños de un imperio económico, que incluye la industria del petróleo y el gas, el mercado de valores, los clubs deportivos, y un conglomerado financiero bajo el nombre de fundaciones caritativas.

Tan peligrosos son estos militares, incluso para la propia TI, que el presidente Rohani se dio cuenta de que le iban a hacer un golpe de Estado: "Nosotros no necesitamos hacer de un golpe de Estado", le replicó con tono satírico Ghasem Soleimani, el jefe de Quds. Esto recuerda la advertencia del presidente Eisenhower en 1961 sobre el poder del complejo militar industrial. Barak Obama salvó la vida de Soleimani cuando iba a ser asesinado en 2017 por los drones israelíes en Siria, avisando a la TI. ¿Por qué lo haría?

Generales criminales y corruptos necesitan soldados fanatizados, como la organización Javanan-e hezbollahi (Juventudes del Partido de Dios), cuyo centro de ideología es el culto al martirio. Y allí entra el culto a Mahdi, el Mesías del chiismo, que sostenía que la cosmovisión apocalíptica del "fin de los tiempos" (akhar al-zaman) llegará una vez que el mundo se llene del caso. Consideran que las amenazas militares de EEUU o la pandemia de la covid-19 son señales del fin de la ocultación. En parte, la participación de Quds en la guerra de Siria se debe en las predicciones de la Sharia chiita que sitúa la aparición de Mahdi en esta tierra. Luego, dividen el mundo entre dar al-eslam (tierra del islam), que representa el Bien Absoluto (Jebeh-ye hagh), y que la TI es su único miembro, y dar al-Kofr (tierra de infieles), que pertenece al Frente del Mal (Jebeh-ye batel).

Aunque, oficialmente, el jefe de las fuerzas armadas es el caudillo Alí Jamenei, los GRI están divididos entre diferentes clanes que se han repartido el país en su feudo político-empresarial, y que no dudarán en eliminar a sus rivales y tránsfugas. La ejecución del viceministro de defensa Alireza Asgharik, o los contínuos "accidentes de helicópteros", "mártires por disparos de ladrones", etc., forman parte de sus ajustes de cuentas.

¿A qué teme la UE?

Sobre la política exterior de la Unión Europea, hay que tener en cuenta que sigue las directrices de EEUU, y si por un lado refleja las discrepancias que existen en la Casa Blanca respecto a qué hacer con Irán, por otro lado, cumplen un reparto de papeles: "El policía bueno, el policía malo", dando palos y zanahorias. Están Francia y Alemania, que consideran que la teocracia amiga ha cumplido sus funciones y ya no pueden sujetarla, y España, que intenta utilizar su pasado "musulmán" para rescatar a la TI de su caída, lavando la imagen de los mulás en los medios de comunicación: aún no solo mantienen la emisión de la Hispán TV, sino que invita a los representantes de este Estado Islámico ilegal en sus actos oficiales. Puede que la UE esté ganando tiempo para que los iraníes llevasen al régimen al colapso, y que la TI cometa una mayor matanza de los ciudadanos, y así conseguir la "unanimidad de votos" en la Comisión. Según la TI, el señor Borrell ha asegurado que la UE no va a incluir a estas tropas en la LOT.

Los motivos de este titubeo, por lo que cuentan, son:

- Intentar salvar el acuerdo nuclear o redactar uno nuevo con Teherán. La pregunta es: ¿Por qué Europa no lo salvó a través del mecanismo Instex?

- Impedir que Irán salga del Tratado de No proliferación de Armas Nucleares.

- Evitar que la TI se acerque aún más a Rusia, a cambio de recibir humo.

- Temor a posibles acciones terroristas en su suelo. ¿No les condenan como terroristas porque temen sus acciones terroristas? Los GRI ya han amenazado a la revista francesa Charlie Hebdo por publicar unas caricaturas de Alí Jamenei, y han reivindicado el apuñalamiento del escritor Salman Rushdie.

- Los islamistas tienen como rehenes en sus cárceles a varios ciudadanos europeos secuestrados, y pueden ser ejecutados. La "Diplomacia de rehenes" de la TI tiene como objetivo extorsionar a otros Estados, a cambio de dinero, armas, canjearlos con algún detenido suyo, etc.

- Temor a que cumplan con su amenaza de "Ojo por Ojo", y declaren terroristas a las tropas europeas en Oriente Próximo: Hay 600 soldados franceses en el sur del Líbano y otros 200 en Irak, por ejemplo. O que cierren el estrecho de Ormuz e "incluso el Ártico", como fanfarroneó el diputado islamista Abbas Davani, como todos los peligrosos hombres pequeños. Lo único que la TI hizo cuando Trump incluyó a los GRI en la LOT fue que los diputados islamistas fueran al Parlamento con ropa militar.

- Luego está cómo vincular a una entidad gubernamental con el terrorismo. Así, los ejércitos de los propios EEUU y la UE también serían considerados como tales por los crímenes cometidos en Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia, Yemen, Siria, y solo en los últimos años.

- Una caída repentina de la TI empujaría a cientos de miles de refugiados iraníes hacia Europa.

- No estar preparados para una nueva guerra en esta región, aunque los halcones de la OTAN piensan lo contrario.

Obviamente, ni a los dirigentes de la UE ni de EEUU les importa el pueblo iraní y sus derechos. Derrocar al fascismo religioso es responsabilidad de los iraníes, que lo único que piden a las potencias extranjeras es que dejen de intentar desviar la revolución en curso, como lo hicieron en 1978.

Por el momento, la TI ha recibido garantías de EEUU de que no habrá change regime, ignorando las jugadas que dicha potencia es capaz de hacer: en 1978 instaló a los islamista afganos en el poder (el mismo año que a Jomeini en Irán); en 1996 los cambió por los talibanes; en 2001 derrocó a estos (pero solo en Kabul y Herat), para volver a instalarlos en la capital afgana en 2021(¡y lo revelamos dos años antes de que lo hiciera!).

EEUU y la UE no se han dado cuenta de que las actuales protestas, al contrario de las anteriores que exigían reformas a la TI, buscan su derrocamiento: Islam no es reformable, han sentenciado. Los halcones de los GRI antes de dejar el poder son capaces de convertir Irán y la región en un infierno de sangre y fuego. ¿Cómo se puede evitar tal barbarie?