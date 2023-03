22 apuntes sobre el acercamiento entre Arabia Saudí e Irán en el territorio chino

Que las teocracias de extrema derecha sunnita y chiita de Arabia Saudí e Irán hagan "las paces", es una noticia y que lo hagan por la mediación de la atea República Popular de China, es otra. Tras décadas de desearse la peor muerte para el otro, ambos estados ya estaban "resolviendo" sus diferencias desde el abril de 2021, invitados por Irak, y con el visto bueno de EEUU, que es quien manda allí. A pesar de que el estallido de la Revolución laica y feminista iraní el pasado septiembre congeló el encuentro de Bagdad, el Régimen Islámico de Irán (RII) abrió una oficina en la ciudad saudí de Yidda.

La firma del "alto el fuego" entre Teherán y Riad, el 10 de marzo, ha sucedido en un contexto determinado, tanto nacional como regional e internacional.

Motivos de Irán

A) El fracaso de la pretensión del RII en derrocar a una docena de regímenes sunnitas de la zona, y conquistar el territorio israelí, en estos cuarenta años. Es más, nadie hace 50 años podría haberse imaginado que los estados árabes iban a unirse a Israel para contener a Irán, ni que, gracias a la nefasta política exterior del RII, el Estado judío, en vez de "desaparecer", iba a eliminar a las potencias árabes como Irak, Libia, Siria, y al propio Irán, ampliando su influencia hasta el golfo Pérsico.

B) En el interior de Irán, la Revolución puesta en marcha está decidida a poner fin al totalitarismo capitalista misógino y medieval, por ser estéril, irreformable y anti civilización.

C) En el exterior:

- La diáspora de cerca de 8 millones de exiliados iraníes ha forzado al Occidente a condenar la brutalidad del RII en aplastar a su propia población: que la Eurocámara declarase "Organización terrorista" a los Guardianes de la Revolución Islámica (GRI) ha sido un duro golpe a la "legitimidad" que se habían auto concedido.

- EEUU ha archivado el acuerdo nuclear, por lo que para la RII no hay esperanza de un levantamiento de las sanciones y una luz en la oscuridad de la crisis creada por la "economía islámica". El dólar fue cotizado la semana pasada por 630.000 riales iraníes. Antes de los ayatolás, en 1978, se cambiaba por 70 riales.

- El presidente XI Jinping (la última esperanza del RII), en su visita al RAS, el 7 de diciembre de 2022, se mostró poco amistoso hacia Teherán: Le tachó de desestabilizador para la región, y apoyó la postura de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en la disputa con Irán sobre la soberanía de varias islas del Golfo Pérsico. El RII se sintió traicionado, lo que significa que China para Irán no es lo mismo que significa el RII para el país de Mao: retiró sus inversiones de Irán siguiendo las sanciones de EEUU, y aún no ha gastado ni un dólar de los000 millones de dólares que prometió en el misterioso "Acuerdo de 25 años". Y acaba de rechazar la petición del presidente del RII, Ebrahim Raisí, de construir 4 millones de viviendas en Irán a cambio de petróleo. En 2017, EEUU sancionó al gigante chino ZTE, con una multa de 1.192 millones de dólares por saltarse la prohibición de exportaciones a Irán.

- Las mayores maniobras conjuntas de EEUU e Israel en Oriente Próximo, "Juniper Oak", se celebraron el 23 de enero, con la participaron de miles de soldados y cazabombarderos con capacidad nuclear. Las continuaron en Nevada, EEUU, bajo la santa y seña de Red Flag (Señal de peligro), mirando a Irán.

- El atentado de Israel, perpetrado desde el propio suelo iraní, contra una instalación militar en Isfahán, el 29 de enero. Que Israel tenga una base de operaciones en Irán se debe en parte a que cientos de miles del personal de seguridad dedicados a arrestar a mujeres con "mal-velo" o los chavales que bailan en las azoteas, es, por tanto, una cuestión de prioridades.

- La visita del secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, el 8 de marzo, a Egipto, Jordania, Irak e Israel para "garantizar la seguridad de sus aliados".

- La disolución del acuerdo de cooperación Instex, el 10 de marzo, que había sido firmado entre Francia, Reino Unido, Alemania e Irán para romper las sanciones ilegales de Donald Trump contra este país, tras su salida del acuerdo en 2018. Ya dijimos en 2019 que Instex no iba a funcionar.

D) Por lo que, el aumento de la presión sobre el RII le llevó a:

- Invitar, el 4 de marzo, al director de la Agencia Internacional de la Energía Atómica Rafael Grossi a visitar Irán, para demostrarle que sigue cumpliendo el acuerdo nuclear. Esta vez Teherán no pidió el levantamiento de las sanciones como contrapartida.

- Decidir no proporcionar sus misiles balísticos a Rusia, después de que la OTAN le amenazara de posibles consecuencias.

E) Por lo que, salir del asilamiento sin precedente que está sufriendo hoy el RII, le obliga a mejorar sus relaciones con el RAS, aliado de EEUU, en un intento de utilizarlo como el intermediario. Los continuos ataques de EEUU e Israel a las posiciones del RII en Siria e Irak, han causado cientos de muertos entre los hombres contratados por los GRI.

Los motivos de Arabia Saudí

F) El RAS se enfrenta a tensiones internas en aumento, tanto dentro de la élite como entre ésta y los ciudadanos que exigen servicios decentes, paliar la pobreza, modernizar el país, e igualdad de derechos para las mujeres, que se niegan a ser consideradas "incapacitadas" mentales. Riad se ha ofrecido a ser el patrocinador oficial del Mundial del futbol Femenino de Australia-Nueva Zelanda 2023, y éste es sólo uno de los impactos regionales de la revolución 'Mujer, Vida, Libertad' iraní.

G) Arabia estrecha la mano de Irán ahora que ha conseguido, junto a Israel y los propios halcones del RII, sabotear el acuerdo nuclear de Irán con EEUU. Los iraníes seguirán sufriendo grandes sanciones económicas y políticas, y no podrán explotar sus inmensas potencialidades para hacerse con la hegemonía de la región, mientras el RAS avanzará con pasos más firmes hacía el proyecto de "Visión 2030", que pretende modernizar el país ¡mantenido la superestructura medieval!, bajo el liderazgo de Mohammad Ben Salman (MBS, para sus amigos), su príncipe destripador.

H) Para llevar adelante el proyecto "Visión 2030", el RAS necesita tener garantías de que no habrá disparos de misiles iraníes a sus costosas obras.

I) A pesar de que, por siete motivos, Biden ha perdonado la vida al MBS, la tensión continua entre los dos viejos aliados. El futuro rey del RAS no se fía de Washington e intenta ampliar sus relaciones con Rusia y China.

J) Está preparando la opinión pública interna y también la de los países "musulmanes", para reconocer a Israel. Si podemos resolver nuestras diferencias con el archienemigo chiita iraní lo podremos hacer también con los judíos de Israel. Para ello, Riad no puede estar en guerra con un régimen musulmán. Ha pacificado sus relaciones con Turquía y también con Siria. Los EAU también tienen buenas relaciones con Israel y con Irán, y Dios no les ha enviado (aún) las siete plagas bélicas, según dirían los saudíes.

K) Un acercamiento a Teherán le daría la imagen de un "alejamiento de EEUU" ante la población, cosa que vende mucho en esta zona afectada por la esquizofrenia. Al Qaeda es una organización saudí, ¡creada por el Pentágono y para luchar, supuestamente, contra EEUU, este astuto bombero pirómano!

L) Reducir la dependencia excesiva de su principal aliado, EEUU. MBS sigue teniendo pesadillas nocturnas con la frase pronunciada por Trump, de que en dos semanas podría acabar con su monarquía. En septiembre de 2021, Washington retiró el sistema avanzado de defensa antimisiles y las baterías Patriot del RAS a pesar de los ataques de huthies respaldados por el RII.

¿Qué se han acordado Riad y Teherán?

M) Además de cooperación en materia de terrorismo (¡para no pisarse!), narcotráfico, lavado de dinero, comercio, deporte, etc. a) Reabrirán las embajadas, cerradas en 2016, cuando Riad ejecutó al jeque Nimr al-Nimr, el Jomeini saudí, y los ayatolás mandaron a sus "incontrolados" a ocupar las sedes diplomáticas saudíes en Teherán y Mashhad. Por su parte, el RAS bombardeó la embajada de Irán en Yemen, y b) no apoyarán a la oposición del otro estado en sus medios; tenido en cuenta la influencia del RAS en la prensa mundial (incluido el occidental), esta alianza de los dos estados reaccionarios perjudicará gravemente a los pueblos que oprimen, lo vimos en el caso de la brutal y ocultada guerra contra Yemen.

Y los motivos de China

N) Poner en práctica su nueva propuesta para una arquitectura de seguridad global, basada en la estrategia ganar-ganar, en el principio del derecho igualitario de todos los países del mundo, y el desarrollo de relaciones multilaterales (como BRIC y la Organización de Cooperación de Shanghái), en vez de crear alianzas entre varios países en contra de otros, y una política de suma cero. Esta iniciativa forma parte del "plan de paz" presentado para poner fin a la guerra de Ucrania. Con esta acción, China transita de tener presencia en Oriente Próximo a jugar un destacado papel en los conflictos enquistados. Si consigue que el acuerdo saudí-iraní fructifique, (cosa dudosa por la naturaleza agresiva y expansionista de ambas teocracias), Beijing podrá intentarlo con los conflictos en Libia, Yemen e incluso palestino-israelí.

Ñ) Pero ¿ésta puede ser una maniobra china para poner nerviosos a EEUU y la OTAN para que aumenten aún más su presencia militar en Oriente Próximo reduciéndola en el Indico-Pacífico? En 2008, Barak Obama presentó su doctrina del "Regreso a Asia" para contener al gigante asiático. Por lo que, pacificó las relaciones de EEUU con el eje Jamenei-Ahmadineyad dentro del RII, el mismo que aplastó la Revolución por los Derechos Civiles de 2009 (Obama ahora dice que se equivocó); empezó las negociaciones con los ayatolás para conseguir un acuerdo nuclear; impidió el asesinato de Ghasem Soleimani por Israel, y trasladó parte de sus tropas de Irak a rodear aún más a China.

O) China es un accionista de la petrolera saudí Aramco, y no quiere que se repitan los ataques con misiles a estas instalaciones, como en 2019, que paralizó el suministro de ocho millones de barriles de petróleo diario que envía el reino a los mercados, durante semanas. Riad culpó a los hutíes yemeníes, patrocinados por Teherán. Los intereses de Beijing en la región no son militares sino la seguridad energética y las asociaciones económicas. No pretende desafiar la hegemonía de EEUU, sino hacerse un sitio en este paraíso de energía barata, para llevar adelante su megaproyecto de la Ruta de la Seda.

P) Demostrar que Oriente Próximo ya no es el feudo exclusivo de EEUU, y que la Doctrina Carter ha fracasado.

Q) La relación de China con la extrema derecha islámica es la misma que EEUU con dichos grupos. Beijín ha reconocido a los Talibán (estas marionetas de la CIA), colocados en Kabul por EEUU (en 1992 y en 2021). Afganistán, donde el Pentágono cuenta con al menos cinco bases militares, es el único acceso terrestre de las tropas de EEUU a China.

¿Qué opina EEUU?

R) Washington, que a través del RAS estaba al corriente de la marcha de las negociaciones en Beijing, las apoya, puede que el presidente Xi consiga detener el programa nuclear del RII, a cambio de nada. Además, a EEUU no le gustan los conflictos que no puede controlar, ¡ni siquiera la caída del RII por la revolución democrática del pueblo iraní! Biden, no puede hacer dos cosas a la vez, y de momento está ocupado con la guerra contra Rusia. A EEUU este tipo acuerdos no le preocupan, tiene bajo control a Irán mediante las sanciones, sus agentes en el seno del poder para influir sobre las decisiones del RII, incluso cometer atentados cuando toque. Por si fuera poco, miles de sus soldados rodean Irán por los cuatro costados, así como numerosas bases militares que rodean Irán por los cuatro costados bajo el mando del Comando estadounidense para Oriente Próximo (CENTCOM). En cuanto a Riad, sabe que ni se le ocurrirá traicionarle. La Base Aérea Príncipe Sultán, de 115 kilómetros, que alberga miles de soldados de EEUU, es una de sus cinco bases en la tierra de Mahoma. Luego están otras 26 bases militares que posee en Qatar, Kuwait, Irak, Omán, EUA y Afganistán, etc., más que suficientes para desmentir el anuncio de China del "Fin de la doctrina Carter". No habrá realineamiento de los jeques con China.

S) Una alianza entre los dos regímenes de extrema derecha, podrá aplastar mejor los movimientos antimperialistas y de izquierda en la región, pacificar Yemen (ahora que han derrotado a las fuerzas progresistas del país), y consolidar la colonización de Irak, con el respaldo de ambas teocracias.

T) El imperialismo estadounidense vive de las tensiones existentes en el mundo, y donde no las hay, las provoca. Ha sido, justamente, el conflicto entre los tres sistemas arcaicos religiosos de Arabia Saudí, Israel e Irán, que ha convertido a Oriente Próximo en el principal destino de las armas de EEUU y otros mercaderes de la muerte.

U) Este acuerdo no podrá durar mucho: a) las partes carecen de cultura democrática para solucionar los problemas vía diálogo. ¡Sólo hay que ver la dimensión de la represión despiadada que ejercen el RAS y el RII contra sus propios ciudadanos (al igual que Israel contra los palestinos), que lo único que exigen es el respeto a sus más elementales derechos humanos! Lo que han firmado Teherán y Riad no es un acuerdo de paz, ni siquiera es un alto el fuego; b) Turquía e Israel, otras dos potencias aspirantes a la hegemonía regional, no van a permitir que Riad y Teherán tengan una luna de miel. Divide y gobernarás.