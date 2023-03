Los calçots son un tipo de cebolla tierna y estirada de la que se consumen los tallos jóvenes. Típicos de la Catalunya interior, a partir de febrero se convierten en el pilar de una de las principales tradiciones gastronómicas catalanas. La gente se junta con amigos y familia frente a una buena brasa, al aire libre, y los asan a fuego muy fuerte para después, una vez quitada la funda vegetal calcinada, comernos bien untados con la sala romesco. Es como el asadito argentino o una barbacoa pero con cebollas. Y están deliciosos, y son además muy saludables.

Para prepararlos al modo tradicional necesitas una barbacoa o parrilla que permita un fuego vivo y fuerte. No obstante, también se pueden preparar en casa usando el horno. No es lo mismo, pero el resultado es igualmente sabroso. Si los preparas al horno tendrás que limpiarlos bien (crecen bajo tierra) ya que el fuego no hará la pirólisis como cuando los haces a la barbacoa. Necesitarás igualmente hacer o comprar una salsa romesco (pareja inseparable del calçot). Aquí te dejo la receta.

Receta de calçots al horno

Ingredientes 4 personas:

Alrededor de 10 calçots por persona.

Salsa romesco (unos 300 gr).

1. Asa los calçots:

Corta las barbas de los calçots y límpialos bien. Corta la parte de la zona verde superior y quítales la piel exterior. Pásalos por agua, sécalos, y ponlos en la rejilla del horno, juntos, apretados. Ten el horno precalentado a 250 grados con calor arriba y abajo. Pon una bandeja de horno debajo de la rejilla porque soltarán jugo. Hornéalos durante unos 30-40 minutos o hasta que estén dorados y muy bien hechos. Sírvelos con abundante salsa romesco.