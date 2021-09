¿Manipulando encuestas de opinión para salvar la Monarquía?

1. Monarquía constitucional y Pascua militar

El digital elindependiente en su edición del 7 de enero de 2021 informaba del discurso que Felipe VI dirigió a los militares durante la celebración de la Pascua Militar el día anterior, también festividad de los Reyes Magos, idónea para hacer regalos. En él destacaba "el compromiso del Ejército con la Constitución. Una Constitución que consagra la Monarquía constitucional como forma de organización del Estado y que, subrayó, es el origen de la legitimidad de todos los poderes y de todas las instituciones del Estado". Algo de Perogrullo sí que tiene eso de que la Constitución consagra la Monarquía constitucional…

Tres objetivos en tan pocas palabras. El primer objetivo. El monarca parece sugerir a los militares que la Monarquía es un eslabón necesario en la cadena de legitimidades de la organización del Estado, sus poderes e instituciones. El segundo. El rey da por incuestionable la legitimidad de la Corona y la suya propia, asuntos claramente cuestionables desde el punto de vista democrático por ser, tanto la Institución monárquica como la dinastía reinante, imposición del Dictador y sus albaceas. Tercer objetivo. "Si me caigo yo, os caéis todos".

Un mensaje sutil, como afirma el propio medio, que el Jefe del Estado "probablemente pronuncia con una sonrisa interna tras desayunarse la encuesta publicada por el diario El Mundo (…) y que refleja el apoyo del 57,7% de los españoles a la Monarquía constitucional mientras el 37% prefiere la República".

Pocos días antes, y en vísperas del discurso de Navidad del monarca, otra encuesta (esta vez de la Sexta) daba "oxígeno a la Casa Real" (en palabras de economíadigital) asegurando que el apoyo a la Monarquía constitucional era del 54,3% contra un 30,3% para la República.

Y es que las encuestas dan mucho juego en la operación de salvar a los Borbones, como iremos comprobando.

2. La prensa internacional, crítica y escéptica

Pese a todo, no todos quedaron convencidos. Desde el exterior han ido llegando críticas severas a la monarquía española y a su viabilidad futura. Así, el principal diario alemán, Frankfurter Allgemeine, el día 3 de marzo de 2021, apenas tres meses después de tanta oxigenación, dedicaba un reportaje a Juan Carlos I titulado "Vergüenza real", relatando los escándalos económicos protagonizados por el rey emérito y apuntando que "toda la corona como institución ha entrado en crisis en España".

También el principal diario suizo, el Neue Zürcher, unos días después del colega alemán, insistía, "la monarquía española se hunde a sí misma". Y aclaraba, "en vez de desaparecer de escena en el exilio, Juan Carlos no deja de ser noticia. Y al hacerlo, ridiculiza a su hijo".

En junio, otro rotativo suizo, el Luzerner Zeitung, también dedicaba un reportaje a la monarquía española. En él concluía que "el asunto de los millones en Suiza puede poner seriamente en peligro el futuro de la corona".

Es obvio que, para algunos medios internacionales, la monarquía española, con todo lo que representa para el Régimen del 78, flaquea aquejado de múltiples achaques y hace más aguas que el Titanic.

3. Las exclusivas de Público y el contrataque

Un par de meses después de la última andanada periodística suiza, Público comienza el pasado 11 de julio la publicación de una nueva exclusiva con informaciones, ampliamente documentadas y hasta ahora inéditas, sobre el origen de la fortuna del rey emérito. Parece que se ha abierto de nuevo la caja de los truenos.

Y para esto están las encuestas… ABC, siempre atento a las necesidades del rey, nuestro señor, y columbrándose que la monarquía tiene tiritera y que aumenta de día en día con las revelaciones de Público sobre las fortunas reales, el tráfico de armas, las cuentas de nunca acabar, los amigos testaferros a los que hay que echar una mano con los jueces que para esto están los amigos, los fiscales suizos (los españoles ya tienen mucho trabajo con Puigdemont mientras no prescriban algunos asuntillos), los gastos en lujos del Patrimonio Nacional para gratificar a terceros o terceras, las vacaciones pagadas en el Golfo, etc., etc., decía, viéndolas venir, se propusieron poner remedio al desaguisado.

Ya tenemos a ABC de nuevo en el campo de batalla (donde nunca estará solo). Hace apenas un par de semanas, el 16 de agosto de este año 2021, ABC asegura que su último sondeo da un apoyo del 55,3% a la actual Monarquía parlamentaria contra un 36,9% para la República. Han repetido la misma fórmula que, exactamente un año antes les diera parecido éxito: con la misma encuestadora y la pregunta igual de sesgada (56,3% y 33,5%, respectivamente). Demostrado: los españoles están a partir un piñón con sus monarcas.

A estas alturas, el lector ya estará al cabo de la calle y habrá descubierto que las encuestas hasta ahora citadas (las de El Mundo, La Sexta y ABC) responden a un mismo patrón. Proponen a los entrevistados elegir entre una Monarquía adornada con calificativos (constitucional o parlamentaria) y una Republica desnuda de tales atributos. Sistemáticamente presentan alternativas desequilibradas para favorecer el "apoyo" a la fórmula monárquica. Es absurdo justificar el adjetivo constitucional para adornar a la monarquía porque, en su caso, la República también lo sería, máxime si hubiera un referéndum democrático y una constitución legitimada democráticamente. Es también absurdo y carente de cualquier mínimo rigor metodológico, adornar a la Monarquía con el adjetivo parlamentaria, sin hacer lo propio con la República, y más aún cuando así se pretende confundir la gimnasia con la magnesia, porque un asunto es el carácter electivo o hereditario de la Jefatura del Estado y otro bien diferente es el modelo de representación política.

El objetivo de los medios constitucionalistas quedará más en evidencia cuando, más adelante, comprobemos que, si se construye la pregunta sin sesgos, sin adornos monárquicos contra desnudeces republicanas, las encuestas dan resultados bien distintos.

Si nos centramos en los sondeos publicados de un tiempo para acá, hallaremos dos grupos bien diferenciados. Primero echaremos un vistazo a las encuestas avaladas y publicadas por los medios constitucionalistas. Constataremos que la operación "Salvemos a los Borbones" está siendo un derroche de lujo y de recursos, porque no se limita a tres o cuatro encuestas. La de ABC que hemos comentado solo ha sido la última de una larga serie. Después, repasaremos las "otras" encuestas y sacaremos las últimas conclusiones.

Resaltamos en negrita los textos que, en las preguntas y las alternativas de respuesta, evidencian mejor la dirección hacia la que se quiere dirigir a los entrevistados, o si están, por el contrario, equilibradas, así como para señalar los cambios en las formulaciones de las preguntas entre encuestas sucesivas de la misma empresa.

4. Encuestas de los medios "constitucionalistas". Todos remando en la misma dirección.

Encuestas ABC – GAD3

Publicado el 16 de agosto de 2020. 1.030 entrevistas, sin mencionar la técnica. Pregunta ¿ Qué modelo de Estado considera preferible para España ? La actual Monarquía parlamentaria : 56,3% La República : 33,5% Resto: 10,1%

?

22,8 puntos más para los partidarios de la monarquía.

Publicado el 16 de agosto de 2021. Pregunta ¿ Qué modelo de Estado considera preferible para España ? La actual Monarquía parlamentaria : 55,3% La República : 36,9% Indiferentes: 4,4% Resto: 3,4%

?

18,4 puntos más para los partidarios de la monarquía.

No es necesario ser un experto en investigación social. Basta con sentido común y honestidad intelectual: las preguntas no deben contener valoraciones y las alternativas de respuesta, si se sugieren, deben ser neutrales y estar equilibradas. En este caso, o sobra parlamentaria para la Monarquía o le falta parlamentaria a la República.

Los investigadores de EM (Electomanía), que además de realizar sus propios encuestas, cuentan en su web con un extenso archivo de sondeos de opinión de diferentes empresas y medios, muestran su preocupación por las prácticas de algunas encuestadoras y, en este sentido y hablando en general de prácticas inaceptables, escribían el 5 de septiembre del año pasado: "El hecho de dirigir mediante la formulación del enunciado hacia un resultado concreto desvirtúa por completo las conclusiones de la encuesta para esa pregunta, además de desvelar la intención del medio o la encuestadora que la realiza y deja ver su falta de objetividad". "Últimamente son varias las casas de encuestas que están incurriendo en estas prácticas, algo muy preocupante y que nos hace reflexionar sobre los motivos reales tras estos hechos, ¿qué está pasando con nuestras encuestadoras?" Una de las señaladas explícitamente es GAD3.

Encuestas La Razón – NC Report

Publicación: 10 de agosto de 2020. 1.000 entrevistas, realizadas 53% por teléfono y 47% Online. "¿ Qué forma de Estado prefiere actualmente para España ?" Monarquía Parlamentaria : 54,8% República: 38,5% NS/NC: 6,7%

?"

16,3 puntos más de favorables a la Monarquía parlamentaria

"¿Apoya un referéndum para elegir la forma de Estado entre Monarquía Parlamentaria y República ?" Sí: 43,4% No: 50,8% NS/NC: 5,8%

?"

7,4% más en contra que a favor del referéndum

Publicación: 20 de junio de 2021. 1.000 entrevistas, realizadas 40% por teléfono y 60% Online. "¿ Prefiere la monarquía parlamentaria actual o una república ?" Monarquía Parlamentaria actual : 53,7% República : 38,9% NS/NC: 7,4%

?"

14,8 puntos más de favorables a la Monarquía parlamentaria

"¿Apoyaría un referéndum sobre monarquía o república?" Sí: 41,7% No: 51,8% NS/NC: 6,5%



10,1% más en contra que a favor del referéndum

En las encuestas de La Razón también se prefiere añadir el adjetivo parlamentario para glosar la Monarquía, al tiempo que también se lo niegan a la Republica. Entre la primera (2020) y la segunda encuesta (2021) doblan la ventaja monárquica. Coinciden con ABC en preguntar por preferencias en vez del sentido de su voto en un referéndum (requisito constitucional para modificar en España la forma de la Jefatura del Estado).

A diferencia de ABC, sí preguntan por el apoyo a la celebración de un referéndum sobre el asunto. Ventaja de entre 7 y 10 puntos para quienes no quieren saber nada de un referéndum. Cosa nada extraña, si se tiene en cuenta que, al menos en el primer sondeo, preguntaron también: "Cree que Unidas Podemos ha puesto en marcha una ofensiva contra la Corona? Una forma más de predisponer a los entrevistados. NC Report es otra de las encuestadoras señalada por Electomanía por prácticas deontológicamente cuestionables.

Encuestas El Mundo–Sigma Dos

Publicación el 10 de agosto de 2020. No consta la ficha técnica. "¿ Qué modelo de Estado preferiría ?". Monarquía Constitucional : 48,4%. República : 38,5% Indiferente: 7,9% NS/NC: 5,5%

?".

9,9 puntos más los favorables a la Monarquía

Publicación el 5 de enero de 2021. 1.144 entrevistas con técnica mixta, telefónica y online. ¿ Respalda la Monarquía constitucional como forma de Estado para España? Sí : 57,7%. No : 37%. NS/NC: 5,3%

como forma de Estado para España?

20,7 puntos de ventaja para el Sí a la Monarquía constitucional.

Esta vez el adorno monárquico no es parlamentario sino constitucional. Debe destacarse también que en las encuestas de El Mundo–Sigma Dos hay cambios en la redacción de la pregunta sobre la forma de Estado. En la primera de las encuestas (año 2020) preguntan por el modelo de Estado preferido y proponen escoger entre Monarquía constitucional y República. Tal vez les pareció que la ventaja a favor de la Monarquía era magra y dispuestos a corregirlo, en la siguiente encuesta (enero de 2021) y para felicitar al rey las Pascuas, preguntaron a los entrevistados sí respaldaban o no la Monarquía constitucional. La República desaparece del panorama opinático. Jugada maestra. La ventaja monárquica pasa de 9,9 puntos de porcentaje a 20,7% puntos. El doble, que no es poco. Subrayemos que en la primera encuesta calentaron a los entrevistados con una pregunta nada sutil: "cree que hay una campaña orquestada por los socios del PSOE para derribar la Monarquía?

Sigma Dos es otra de las empresas que mereció la censura de Electomanía.

Encuestas El español – Sociométrica

Publicación el 12 de julio de 2020. 1.690 entrevistas Panel Online. Pregunta: Si pudiera escoger la forma de Estado, ¿es más partidario de la actual monarquía parlamentaria o de cambiarla a una república ? Monarquía parlamentaria : 48,9% República : 49,3% NS/NC: 1,8%



0,4% de ventaja de la República.

Publicación el 6 de agosto de 2020. 2040 entrevistas Panel Online.

Pregunta: Si pudiera escoger la forma de Estado, ¿es más partidario de la actual monarquía parlamentaria o de cambiarla a una república ? Monarquía parlamentaria : 54,9% República : 40,8% NS/NC: 4,3%

la forma de Estado, ¿es más partidario de la ?

14,1% de ventaja de la Monarquía

Publicación el 27 de diciembre de 2020. 3.109 entrevistas mediante tres lanzaderas de panelistas online.

Constan dos formulaciones parcialmente diferentes (una en cada uno de los cuadros de los dos que publican sobre este tema). Una redacción: "¿Si mañana hubiera un referéndum qué votaría: ¿monarquía o república ?". La otra: "¿Si mañana hubiera un referéndum votaría a favor de la monarquía o de la república ?" Ambas redacciones son su vez diferentes de las publicadas en sus dos encuestas precedentes, habiendo desaparecido ahora el calificativo " parlamentaria " que antes acompañaba a la Monarquía. Tal vez, en el último sondeo quisieron simplificar los textos en los cuadros de datos… ¿O lo están ocultando? Monarquía : 66,9% República : 28,3% NS/NC: 4,3%

Constan dos formulaciones parcialmente diferentes (una en cada uno de los cuadros de los dos que publican sobre este tema). Una redacción: "¿Si mañana hubiera un referéndum ?". La otra: "¿Si mañana hubiera un referéndum ?" Ambas redacciones son su vez diferentes de las publicadas en sus dos encuestas precedentes, habiendo desaparecido ahora el calificativo " " que antes acompañaba a la Monarquía. Tal vez, en el último sondeo quisieron simplificar los textos en los cuadros de datos… ¿O lo están ocultando?

38,6 puntos de ventaja para la Monarquía.

En los dos primeros sondeos asocian el atributo parlamentario a la Monarquía, sin concedérselo a la República. Desde un primer sondeo que gana la República con una ventaja inferior a un punto de porcentaje, llegan a la tercera con casi 40 puntos de ventaja para la Monarquía. Un verdadero récord. Ejemplos recientes de esta empresa que no resisten la prueba de imparcialidad y neutralidad:

"¿Cree que la oferta de dialogo de Sánchez a Casado era sincera por el bien de España , o más bien una encerrona para debilitar o poner en un compromiso al PP ? Era sincera: 35,3% Era una encerrona: 59,8%

, o más bien ? "Cree que teniendo en cuenta todos sus argumentos Casado ha hecho bien en no querer sentarse a negociar los presupuestos? Sí: 53,4 No: 42,9%

Casado ha hecho bien en a negociar los presupuestos?

Sociométrica es otra de las encuestadoras puestas en cuestión por los expertos de Electomanía.

Barómetro La Sexta – Invymark

Publicación 6 de julio de 2020. Sin Ficha técnica. "A día de hoy, ¿cómo se siente Ud.?" Monárquico : 31,2% Republicano : 39,0% Ni monárquico ni republicano: 29,3% NS/NC: 0,5%



Ventaja de los republicanos por 7,8%

Aparentemente ya habían realizado un Barómetro antes del 7 de septiembre de 2020, pero, parece que, no fue publicado hasta el 23 de diciembre; seguramente porque los datos no gustaron a quien tenían que gustar.

"En caso de referéndum": Monarquía ¿ constitucional ?: 34,3% República: 43,8%



9,5 puntos más para los partidarios de la República

Publicación el 23 de diciembre de 2020. 1.200 entrevistas. No se ha identificado la técnica de recogida de información.

En los dos cuadros de datos presentados figuran dos redacciones parcialmente diferentes. Una redacción: " Si se convoca un referéndum , ¿qué votaría?". La otra redacción: " En caso de realizarse un referéndum entre monarquía constitucional y república , ¿qué votaría?". Monarquía Constitucional : 54,3% República : 30,3% 12,4% no votaría.

En los dos cuadros de datos presentados figuran dos redacciones parcialmente diferentes. Una redacción: " , ¿qué votaría?". La otra redacción: " , ¿qué votaría?".

24 puntos de ventaja para la Monarquía.

"¿Cree que es el momento para convocar un referéndum como reclama Unidas Podemos ?" Sí: 32,4% No: 67,1%

?"

34,7% de ventaja del No al referéndum

Mal empezaron los de La Sexta y su encuestadora de cabecera. En julio de 2020 en plena crisis por los líos de Juan Carlos I, se les ocurre preguntar al personal que "cómo se siente"... Y ¡zas¡, tal vez por la pandemia, salen prácticamente 8 puntos de porcentaje más para los republicanos que para los monárquicos. Siguiente encuesta, a los tres meses del fiasco, de la que no publicarán los resultados hasta que los de García Ferreras puedan titular: "La monarquía repunta frente a la república y su apoyo sube 20 puntos en tres meses". Conste que se ha rebuscado en todos los archivos para encontrar la encuesta perdida. Solo aparece publicada en un cuadro de datos aprovechando los resultados que, ahora en diciembre de 2021, tres meses después, sí ya son favorables a la Monarquía. Y es que no hay nada como la perseverancia, llámese Florentino, Inda, Marhuenda o un señor X… Tal vez las ayuditas, el adorno "constitucional" y mencionar a Unidas Podemos como los instigadores de un referéndum tuvo algo que ver (mentarlos es garantía de éxito). Un buen tirón de orejas a tiempo hace milagros.

5. Las otras encuestas. El contrapunto, neutralidad y rigor.

Todas las que veremos a continuación cumplen con los códigos deontológicos en la que respecta a la neutralidad de las preguntas y sus alternativas de respuesta. De este modo, la Monarquía y la República han sido presentadas como alternativas sin calificativos desequilibrantes, ni para una opción ni para la otra. Sencillamente, monarquía o república.

ElectoPanel.

Encuestas realizadas por EM (Electomanía) y publicadas en su Web. Han publicado regularmente sondeos con una misma formulación desde 2019. Encuestas Online. Las fichas técnicas pueden consultarse en electomania.es. Recogemos las llevadas a cabo desde septiembre de 2019, una serie que ayuda a comprender mejor la evolución de la opinión pública al respecto.

"En caso de convocarse un referéndum sobre la Jefatura del Estado, Monarquía o República , ¿qué votaría?". Septiembre 2019: Monarquía : 51,7% República : 44,6%

, ¿qué votaría?".

7,1% de ventaja para la Monarquía

Marzo 2020 Monarquía : 46,8% República : 48,8%



2,0% de ventaja para la República

Abril 2020 Monarquía : 47,5% Republica : 47,0%



0,5% de ventaja para la Monarquía

Junio 2020 Monarquía : 48,4% República : 47,6%



0,8% de ventaja para la Monarquía

Julio 2020: Monarquía : 44,4% Republica : 53,1%



8,7 puntos más para la República

Agosto 2020: Monarquía : 39,4% República : 55,5%



16,1 puntos más para la República

Septiembre 2020 Monarquía : 48% República : 47,6%



0,4 puntos más para la Monarquía

Octubre 2020 Monarquía : 49% República : 47,3%



1,7 puntos más para la Monarquía

Diciembre 2020 Monarquía : 49,1% República : 46,4%



2,7 puntos más para la Monarquía

Abril 2021. Monarquía : 49,4% Republica : 46,8%



2,6 puntos más para la Monarquía

Encuesta Público- Sináptica.

Publicación: 6 de mayo de 2020. Encuesta Online con 1.001 entrevistas. "¿Preferiría que España fuera una monarquía o una república ?" Monarquía : 34,6% República : 51,6% Resto, NS/NC: 13,8%

?"

17 puntos más para los partidarios de la República.

"¿Es necesario un referéndum sobre monarquía o república?" Sí: 58,2% No: 28,9% Resto, NS/NC: 12,9%



29,3 puntos más para los partidarios del referéndum

Encuesta Público y otros 15 medios (Plataforma de Medios Independientes) – 40db (empresa dirigida por Belén Barreiro, expresidenta del CIS).

Publicación: 12 de octubre de 2020. Sondeo online con 3.000 entrevistas. Encuesta financiada con micromecenazgo por 1.965 donantes. "En caso de celebrarse un referéndum entre monarquía y república, ¿qué votarías?": Monarquía : 34,9% República : 40,9% El resto votaría en blanco, no votaría o está indeciso. 6 puntos más los partidarios de la República

¿Crees que es necesario realizar un referéndum entre monarquía y republica?:

Sí: 47,8% No: 36,1% Resto: 16,1% 11,7 puntos más los partidarios del referéndum



6. ¿Conspiración mediática, Operación de Estado o simples casualidades?

Atendiendo a la larga y sistemática secuencia histórica de los datos del ElectoPanel, todo parece indicar que los peores para la Corona se dieron en el verano de 2020 y que mejoraron significativamente tras la salida del soberano emérito del país (3 de agosto). A partir de septiembre se alcanza un empate técnico, con una pequeña ventaja para la monarquía. No obstante, una encuesta, extensa en contenidos, de 40db, publicada en octubre por Público y otros 15 medios independientes, daba una pequeña ventaja de 6 puntos de porcentaje a la República.

Comparemos datos de los sondeos publicados entre mayo y agosto del año pasado. La media de las cuatro encuestas "no constitucionalistas" (para entendernos) realizadas en dicho periodo, arrojaron una ventaja de 10,3 puntos a la Republica sobre la Monarquía. En las cuatro, se proponía la disyuntiva Monarquía y República en igualdad de condiciones; sin ayudas.

De las seis encuestas "constitucionalistas" hechas en el mismo periodo, cinco confrontaban la Monarquía, bien constitucional, bien parlamentaria, contra la República a secas. O sea, siempre con ayudas. Cuatro daban por rotunda vencedora a la Monarquía ayudada y otra daba una escasa ventaja a la República. Promediando las cinco encuestas con ayudas (y sesgos), la Monarquía lograba una ventaja media de 12,5%.

O sea, y para tenerlo claro. Si se ayuda a la Monarquía, esta ganaba por 12, 5%. Si la pregunta es neutral, ganaba la República por 10,3%.

Para acabar de entenderlo. El otro sondeo constitucionalista, el de julio de 2020 de La Sexta, no ayudaba a la Monarquía con los atributos constitucional o parlamentario, y con una pregunta un tanto extraña, daba la victoria a los republicanos con una ventaja de 7,8%.

Complementariamente, las encuestas constitucionalistas hablan de una ventaja media de 17,4% de los que no quieren un referéndum sobre el modelo de Jefatura del Estado, mientras que las que hemos convenido en denominar las Otras Encuestas dan un resultado plenamente opuesto, 20,5% de ventaja para los que quieren un referéndum.

A estas alturas, es de suponer que todos nos habremos hecho una idea de cómo y porqué se sesgan las encuestas y se manipula a la opinión pública.

La lluvia fina tonifica a los más propicios y la imagen internacional del Régimen del 78 justifica muchas cosas. Si justifican sesgar las preguntas (algo relativamente fácil de demostrar), ¿no estarán también dispuestos a manipular las muestras de entrevistados y las tabulaciones de los datos (mucho más difícil de rastrear y demostrar)?

Penúltimo. Debería quedar muy claro, que la Monarquía no es per se una forma de organización del Estado (ni la República tampoco), como nos quería convencer Felipe VI en su discurso de la última Pascua Militar. En el mundo contemporáneo, es un mecanismo de designación hereditaria y duración vitalicia de la Jefatura del Estado que, en esencia, contradice la supuesta igualdad constitucional de todos los ciudadanos y limita el ejercicio de una función política importante a los miembros de una sola y exclusiva familia. Justo y precisamente, el mecanismo diametralmente opuesto a los principios democráticos republicanos. Y también conviene poner en valor que, en España, eso sí, la Monarquía en la Constitución del 78 es la clave de bóveda que articula la perpetuación de los Poderes y las Instituciones de siempre. Debe ser por esto, los comprometidos con la operación de Estado y/o la conspiración mediática de salvación de los Borbones, están de los nervios.

Último. Fuera de las fronteras del Reino de España, los medios compiten y presumen de contratar a las empresas y a los profesionales de la Investigación Social que demuestran realizar su labor con imparcialidad y máximo rigor deontológico. Dentro de las fronteras de la piel de toro, las alertas son tantas que hasta hay profesionales del sector que se sienten obligados (y se atreven) a señalar a los "colegas" que traspasan todas las líneas rojas.

Tanto o más escandaloso (y descorazonador) es, si cabe, que esta persistencia en la manipulación demoscópica sea justificada por, al menos, una parte de los propios destinatarios de los sondeos de opinión. Todo vale en nombre de la ideología y los intereses, en una sociedad que no ha acometido la catarsis que exigía el trauma de la guerra civil y la dictadura. Los argumentos, la reflexión y el juego democrático limpio no sirven. Todo está ya muy podrido. Para muestra, un botón, hallado en el foro de EM (Electomanía) del 5 de septiembre del año pasado, comentando las denuncias profesionales de manipulación de algunas encuestas compradas por parte de algunos medios. No tiene desperdicio, porque no lo puede explicar mejor:

Derecha Conservadora Valores y Tradiciones (sic): "Me parece bien, que también se hagan este tipo de preguntas. El Ciudadano a veces necesita escuchar y leer otro tipo de información. Es el caso del referéndum monarquía república. En la derecha muchos no somos lame botas del Rey, pero en efecto, antes que una reforma Constitucional dirigida por Chavistas e independentistas, preferimos mil veces al Rey. Y eso nunca lo reflejan en las encuestas porque las preguntas son tan neutras, que cualquiera podría hacer un análisis subjetivo tan absurdo pero que igualmente podría calar con la neutralidad de la encuesta que solo se limita a preguntar "qué modelo prefieres para España; monarquía o república" (sic). "Me parece excelente que hagan este tipo de preguntas, ojalá más encuestadoras se sumen, incluso que las afines a PSOE y PODEMOS lo hagan. Que pregunten, que se vea la opinión política del ciudadano. Detrás de los motivos del voto, se esconden muchas cosas" (sic).

Afortunadamente, y para impedir que caigamos en el más absoluto de los desánimos con respecto a la especie humana (española), a renglón seguido figuraba una intervención de alguien que se identificaba con una bandera francesa:

PetitCitoyen: "La verdad es que es bastante cantoso, supongo que la próxima será algo del estilo:

"Teniendo en cuenta que el gobierno ha matado a 50.000 españoles ¿cree que está justificada la moción de censura de VOX?"

Que cada uno pregunte lo que quiera, pero que no intenten colarlo como un estudio serio ni pretendan tomarnos el pelo".

Ya termino: ¡Vive la France!