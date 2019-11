El bulo de «si Vox supera en votos a Podemos»

Policías de la UIP que no han muerto

Soy periodista desde hace décadas. Me gustaba más el papel pero me hice experto en Internet. Llevo desmintiendo bulos de la Red desde que empezaron a difundirse, o lo que es lo mismo: desde los inicios de Internet. En Bulocracia alertamos de los bulos, de las noticias falsas, de cualquier tipo de patraña, para que no te las creas y no las difundas. Porque Internet es un reflejo del mundo en que vivimos y podemos encontrar de todo, verdadero y falso.

Cuando se aproximan unas elecciones, como es el caso, con su precampaña, campaña, mítines, actos, debates y demás, vivimos siempre un frenesí de la falacia. Mienten los políticos, los candidatos y los no candidatos, sus colaboradores, sus amigos, sus votantes en las redes… Ofrecen datos que interpretan a su antojo para demostrar lo que quieren, y demasiadas veces se les acaban volviendo en contra porque están manipulados o son falsos.

Eso es así de siempre y las promesas no digamos. Ya lo admitió Enrique Tierno Galván en los 80 cuando dijo que «todos los políticos decimos mentiras antes de las elecciones». Unos mienten más que otros, eso sí es verdad, bastante más algunos, y con mentiras muchas veces desastrosas.

Claro que nunca se sabe si es mejor conocer la verdad de los políticos o no, porque sin ir más lejos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, preferiría rezar bajo techo porque es europeo que impedir que se devaste la Amazonia, y eso es cierto. Pero no hay campañas sin patrañas, como estamos acostumbrados a ver. Así que entre todas las mentiras de ésta del 10-N, me quedo con esta profecía sobre Vox, ese partido verde.

Esto que puebla las redes verdes -verdes por lo militar y benemérito, no por la naturaleza- es simplemente una tontería, por no decir una gilipollez, y puede rebatirse a demanda.

«Si VOX supera a Podemos, el PSOE no podrá gobernar ni aunque pacte con partidos independentistas». Y lo firma «VOX Nacional», que añade: «Ya sabéis el objetivo, así que a COMPARTIR esta Publicación, por ti, por los tuyos, por España».

Al margen de que estos del letrero también sean fans de la supuesta «encuesta del Diari de Andorra que da 82 escaños a Vox», que no existe, es falsa; esto de que «si VOX supera a Podemos, el PSOE no podrá gobernar» obviamente no es cierto.

Hay multitud de combinaciones electorales que lo prueban, pero la más simple es que si el PSOE lograra 176 diputados, tendría mayoría absoluta e importaría un pito que Vox lograra más votos que Podemos. Por ejemplo. Otra opción sería que PSOE y Ciudadanos sumaran 176 y quisieran formar Gobierno, también daría igual que Vox tuviera más votos que Podemos. Y así.

En cuanto al sofá de la imagen, es horroroso y ya vemos que ni el mismo Abascal se atreve a posar su culo allí, prefiere sentarse sobre uno de los amplios brazos, que casi le cuelgan los pies. Por otra parte, a ver qué culo rellena esa O.

Si algo tiene Vox, ese partido verde, es que sin hacer nada aumenta sus seguidores y votantes porque el electorado se harta del resto. Y se le va la olla, también. Pero, aunque lo pinten de colores, en lo rancio lo único verde es el moho.